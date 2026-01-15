《魚缸博客》攜程點解會被人調查？博客我有個真實經歷同大家分享

今日市場焦點，走唔甩一定要講攜程(09961)，話說內地市場監督管理總局對攜程涉嫌濫用市場支配地位實施壟斷行為立案調查；然後內地傳媒爆出，攜程要求酒店商戶開通名為「調價助手」的改價工具，多間酒店反映攜程未經商家允許，通過技術手段在後台直接修改房間定價，剝奪商家的自主定價權，導致商家利潤受損。

大家睇完都唔係好知道發生咩呢？博客有個Trip.com真實經驗同大家分享下。

話說博客有個台灣朋友，上個月就打算落香港玩，問博客究竟去邊到book酒店、邊區酒店比較抵玩，博客一直都用開Trip.com，就上去幫佢搵搵啦，同時都推介我呢位朋友用Trip.com搵香港酒店。

佢最後直接訂左一間尖沙嘴商業大廈內嘅賓館，索價4000蚊台幣一晚，係4000蚊台幣！一！晚！佢呢個價錢係香港住酒店都得啦！使咩住賓館，佢就同博客講，點解你地香港連住個賓館都可以咁貴；博客開自己嘅Trip.com睇，實在本地人睇同一房間，都係千二、三台幣，大約三到四百蚊港紙左右。

再睇返今日攜程個「調價助手」，博客立即明晒。原來trip.com會利用IP去調整房價，總之你睇外地房價，就會MARK UP一兩倍價錢，但MARK UP部分又唔係俾返酒店身上，而係平台自己袋，博客認為呢種「陰陽價」都幾唔公道，唔通真係下下開個VPN去日本台灣訂酒店咩，真心。

博客終於明白，原來攜程三千幾億市值，每年有三四百億收入，會唔會就係靠呢種「Mark up」方式賺取呢？而因為內地市監總局查完，攜程無得再用呢種方式去定價，呢三千幾億估值，最後又剩返幾多呢？大家放長雙眼囉。

