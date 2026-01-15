  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
輕鬆護老
etnet專輯

《魚缸博客》攜程點解會被人調查？博客我有個真實經歷同大家分享

15/01/2026

《魚缸博客》攜程點解會被人調查？博客我有個真實經歷同大家分享

 

　　今日市場焦點，走唔甩一定要講攜程(09961)，話說內地市場監督管理總局對攜程涉嫌濫用市場支配地位實施壟斷行為立案調查；然後內地傳媒爆出，攜程要求酒店商戶開通名為「調價助手」的改價工具，多間酒店反映攜程未經商家允許，通過技術手段在後台直接修改房間定價，剝奪商家的自主定價權，導致商家利潤受損。

 

　　大家睇完都唔係好知道發生咩呢？博客有個Trip.com真實經驗同大家分享下。

 

　　話說博客有個台灣朋友，上個月就打算落香港玩，問博客究竟去邊到book酒店、邊區酒店比較抵玩，博客一直都用開Trip.com，就上去幫佢搵搵啦，同時都推介我呢位朋友用Trip.com搵香港酒店。

 

　　佢最後直接訂左一間尖沙嘴商業大廈內嘅賓館，索價4000蚊台幣一晚，係4000蚊台幣！一！晚！佢呢個價錢係香港住酒店都得啦！使咩住賓館，佢就同博客講，點解你地香港連住個賓館都可以咁貴；博客開自己嘅Trip.com睇，實在本地人睇同一房間，都係千二、三台幣，大約三到四百蚊港紙左右。

 

　　再睇返今日攜程個「調價助手」，博客立即明晒。原來trip.com會利用IP去調整房價，總之你睇外地房價，就會MARK UP一兩倍價錢，但MARK UP部分又唔係俾返酒店身上，而係平台自己袋，博客認為呢種「陰陽價」都幾唔公道，唔通真係下下開個VPN去日本台灣訂酒店咩，真心。

 

　　博客終於明白，原來攜程三千幾億市值，每年有三四百億收入，會唔會就係靠呢種「Mark up」方式賺取呢？而因為內地市監總局查完，攜程無得再用呢種方式去定價，呢三千幾億估值，最後又剩返幾多呢？大家放長雙眼囉。

 

《編者按》本欄搜羅即市傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性。

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03750

寧德時代

487.400

異動股

02202

萬科企業

3.590

異動股

00016

新鴻基地產

111.100

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 02800 盈富基金
  • 27.120
  • 02601 中國太保
  • 37.920
  • 00027 銀河娛樂
  • 40.680
  • 00285 比亞迪電子
  • 35.520
  • 00939 建設銀行
  • 7.850
股份推介
  • 00027 銀河娛樂
  • 40.680
  • 目標︰$43.90
  • 00700 騰訊控股
  • 622.000
  • 目標︰$683.00
  • 03888 金山軟件
  • 32.360
  • 目標︰--
  • 06680 金力永磁
  • 21.500
  • 目標︰$25.00
  • 01336 新華保險
  • 61.950
  • 目標︰$70.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 164.600
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 37.860
  • 00981 中芯國際
  • 77.350
  • 09992 泡泡瑪特
  • 189.200
  • 00285 比亞迪電子
  • 35.520
報章貼士
  • 06088 FIT HON TENG
  • 4.980
  • 目標︰$6.00
  • 01177 中國生物製藥
  • 7.000
  • 目標︰$8.00
  • 02858 易鑫集團
  • 2.870
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • SaaS More
  • 02562 獅騰控股
  • 3.980
即時重點新聞

15/01/2026 17:30  【新股上市】長和據報尋求屈臣氏集團300億美元估值上市，最快第二季完成香港及倫敦上市

15/01/2026 17:20  《盤後部署》港股連日大成交高位整固料將向上突破，周大福系風吹草動宜關注

15/01/2026 16:13  人行施展寬鬆連環拳惟無助港股攻兩萬七，恒指全日仍吐76點收報26923

15/01/2026 16:44  阿里收跌近3%終止四連升，成交額按日急縮46%至約220億元

15/01/2026 15:34  【人行操作】人行：下調各類結構性貨幣政策工具利率0.25個百分點

15/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出１５﹒１５億元，買阿里沽中移動

15/01/2026 08:50  【大行炒Ｄ乜】中銀升嗶哩嗶哩目標近一成半，攜程受查大和維持買入評級

15/01/2026 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒７９８３，一周拆息較上日升５１基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | A股成交縮萬億，人行降政策工具利率0.25厘，全年新增貸創7年最低新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

東亞：今年恒指目標30800點，首季較看好內地人工智能、智能駕駛等板塊新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

旅遊平台股 | 攜程涉壟斷遭市監總局調查急瀉兩成，同程受累曾插一成，可趁低撈抑或博唔過？新文章
品味生活
生活
人氣文章

熱話 Feature

消委會︱樂齡消費投訴︰七旬婦遭狂推銷40 萬美容療程＋買電視承諾設定「走數」＋漸進鏡片報價陷阱？ 新文章
人氣文章

裳色．惜裳．Tiff Chan

瘦身穿搭｜豐滿身形避開鬆身衫！教你即減5kg顯瘦技巧新文章
人氣文章

娛樂

宣萱怕「上癮」拒醫美，每日3小時護膚1招對抗皮膚下垂新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

電影寓言．朱相楠

經典電影回顧：《8米厘感官謀殺》，暴力以外的人性反響
人氣文章

愛情求生指南．Yuen Cheung

新一年想脫單？3個交友 App 心法，脫離患得患失的漩渦！
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

實試Threads人氣日本ReFa心型梳+離子護理梳！除了外型滿分，性價比高嗎？ 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
食物安全 │ 7款韓國嬰幼兒紫菜重金屬超標53倍，恐致腎衰竭損智力
人氣文章
名人健康｜74歲郭鋒近況曝光，曾因喪妻陷低谷想再見太太新文章
人氣文章
老年失智症分5類型！治療從通經絡、養心氣、補益肝腎入手，3大方法檢視早期症狀！
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/01/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/01/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/01/2026 18:18
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/01/2026 16:39
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事15/01/2026
神州經脈 | A股成交縮萬億，人行降政策工具利率0.25厘，全年新增貸創7年最低
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

經濟崩潰背後的制裁禍首知多少

14/01/2026 18:11

大國博弈

日圓匯率低見4.89算！跌至超過一年低位！邊間銀行兌現金最抵...

14/01/2026 18:05

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區