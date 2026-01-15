異動股 | 四大行逆市升逾1%，Apple Pay支持綁定內地Visa信用卡

建行(00939)現價升1.5%，報7.89元；農行(01288)升1.1%，報5.64元；中行(03988)升0.9%，報4.52元；工行(01398)升1.6%，報6.34元。

蘋果中國今日宣布，為中國內地用戶拓展Apple Pay跨境支付支持，中國內地用戶無論去往何處旅行，均可使用本地銀行發行的Visa信用卡與借記卡在接受免接觸式支付的店內與線上完成支付。Apple Pay上線之初就支持綁定Visa/萬事達卡，但在內地只能綁定銀聯借記卡、信用卡，不支持內地銀行發行的Visa/萬事達卡等。

未來數月部分內銀萬事達卡將支持Apple Pay

蘋果表示，持有中國工商銀行、中國銀行、中國農業銀行、交通銀行、招商銀行、中信銀行、平安銀行、興業銀行發行的Visa信用卡，及中信銀行發行的Visa借記卡的用戶，將卡片添加到Apple錢包App後即可使用Apple Pay進行跨境支付。

上海浦東發展銀行、中國建設銀行、中國民生銀行、中國光大銀行等銀行發行的Visa信用卡將在未來數月內支持該功能。同時，萬事達卡也正在準備於未來數月內為部分發卡機構的持卡人推出這一功能。

撰文：經濟通市場組

【說說心理話】出任播道兒童之家院長29年，羅美珍：「最滿足是看到孩子們長大後有好好生活，切斷上一代帶來的壞影響。」► 即睇