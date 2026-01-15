  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯

異動股 | 四大行逆市升逾1%，Apple Pay支持綁定內地Visa信用卡

15/01/2026

異動股 | 四大行逆市升逾1%，Apple Pay支持綁定內地Visa信用卡

 

 

　　建行(00939)現價升1.5%，報7.89元；農行(01288)升1.1%，報5.64元；中行(03988)升0.9%，報4.52元；工行(01398)升1.6%，報6.34元。

 

　　蘋果中國今日宣布，為中國內地用戶拓展Apple Pay跨境支付支持，中國內地用戶無論去往何處旅行，均可使用本地銀行發行的Visa信用卡與借記卡在接受免接觸式支付的店內與線上完成支付。Apple Pay上線之初就支持綁定Visa/萬事達卡，但在內地只能綁定銀聯借記卡、信用卡，不支持內地銀行發行的Visa/萬事達卡等。

 

未來數月部分內銀萬事達卡將支持Apple Pay

 

　　蘋果表示，持有中國工商銀行、中國銀行、中國農業銀行、交通銀行、招商銀行、中信銀行、平安銀行、興業銀行發行的Visa信用卡，及中信銀行發行的Visa借記卡的用戶，將卡片添加到Apple錢包App後即可使用Apple Pay進行跨境支付。

 

　　上海浦東發展銀行、中國建設銀行、中國民生銀行、中國光大銀行等銀行發行的Visa信用卡將在未來數月內支持該功能。同時，萬事達卡也正在準備於未來數月內為部分發卡機構的持卡人推出這一功能。

撰文：經濟通市場組

【說說心理話】出任播道兒童之家院長29年，羅美珍：「最滿足是看到孩子們長大後有好好生活，切斷上一代帶來的壞影響。」► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03750

寧德時代

487.400

異動股

02202

萬科企業

3.590

異動股

00016

新鴻基地產

111.100

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03750 寧德時代
  • 487.400
  • 02202 萬科企業
  • 3.590
  • 00016 新鴻基地產
  • 111.100
  • 00823 領展房產基金
  • 34.980
  • 01729 匯聚科技
  • 16.050
股份推介
  • 00700 騰訊控股
  • 622.000
  • 目標︰$683.00
  • 03888 金山軟件
  • 32.360
  • 目標︰--
  • 06680 金力永磁
  • 21.500
  • 目標︰$25.00
  • 00753 中國國航
  • 6.910
  • 目標︰$7.94
  • 03993 洛陽鉬業
  • 22.400
  • 目標︰$26.00以上
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 164.600
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 37.860
  • 00981 中芯國際
  • 77.350
  • 09992 泡泡瑪特
  • 189.200
  • 00285 比亞迪電子
  • 35.520
報章貼士
  • 06088 FIT HON TENG
  • 4.980
  • 目標︰$6.00
  • 01177 中國生物製藥
  • 7.000
  • 目標︰$8.00
  • 02858 易鑫集團
  • 2.870
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • SaaS More
  • 02562 獅騰控股
  • 3.980
即時重點新聞

15/01/2026 17:30  【新股上市】長和據報尋求屈臣氏集團300億美元估值上市，最快第二季完成香港及倫敦上市

15/01/2026 17:20  《盤後部署》港股連日大成交高位整固料將向上突破，周大福系風吹草動宜關注

15/01/2026 16:13  人行施展寬鬆連環拳惟無助港股攻兩萬七，恒指全日仍吐76點收報26923

15/01/2026 16:44  阿里收跌近3%終止四連升，成交額按日急縮46%至約220億元

15/01/2026 15:34  【人行操作】人行：下調各類結構性貨幣政策工具利率0.25個百分點

15/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出１５﹒１５億元，買阿里沽中移動

15/01/2026 08:50  【大行炒Ｄ乜】中銀升嗶哩嗶哩目標近一成半，攜程受查大和維持買入評級

15/01/2026 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒７９８３，一周拆息較上日升５１基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | A股成交縮萬億，人行降政策工具利率0.25厘，全年新增貸創7年最低新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

東亞：今年恒指目標30800點，首季較看好內地人工智能、智能駕駛等板塊新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

旅遊平台股 | 攜程涉壟斷遭市監總局調查急瀉兩成，同程受累曾插一成，可趁低撈抑或博唔過？新文章
品味生活
生活
人氣文章

智叻生活．Ada Chow

培養分析能力與邏輯思考，應對知識變化與未來挑戰新文章
人氣文章

政經范局．范強

和平窗口意外打開，北京助俄歐「地緣再平衡」？ 1新文章
人氣文章

購物兵團

惠康聯乘「G.O.D. 住好啲」限量版水晶麻雀套裝＋APP預訂送貨服務＋新春開運遊戲套裝 新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

我單身但我快樂．Ayu 阿愚

從曖昧、搭上到公開，前度一直否認第三者介入！與其執著分手真相，不如慶幸已脫離錯戀 新文章
人氣文章

Art & Living Feature

東京年度大型展覽《印象派—關於室內的故事》：印象派的光影哲學
人氣文章

Fashion Feature

新正頭前入手新鞋過年！走進New Balance的馬年限定衣櫥，人氣跑鞋換上復古配色
健康好人生 Health Channel
人氣文章
冠心病成因及病徵？為甚麼糖尿病人要特別小心？通波仔手術怎樣做？病人應如何選擇支架？
人氣文章
食物安全 │ 7款韓國嬰幼兒紫菜重金屬超標53倍，恐致腎衰竭損智力
人氣文章
護膝攻略︱錯誤起坐習慣易傷膝＋側傾膝關節省力謬誤＋正常起坐姿勢
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/01/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/01/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/01/2026 18:18
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事15/01/2026
神州經脈 | A股成交縮萬億，人行降政策工具利率0.25厘，全年新增貸創7年最低
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

經濟崩潰背後的制裁禍首知多少

14/01/2026 18:11

大國博弈

日圓匯率低見4.89算！跌至超過一年低位！邊間銀行兌現金最抵...

14/01/2026 18:05

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區