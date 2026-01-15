  • 會員
大國博弈
etnet專輯

人行施展寬鬆連環拳惟無助港股攻兩萬七，恒指全日仍吐76點收報26923

15/01/2026

人行施展寬鬆連環拳惟無助港股攻兩萬七，恒指全日仍吐76點收報26923

 

 

　　去年中國貨幣寬鬆力度謹慎，全年政策利率僅降0.1厘，但人行開年即贈寬鬆大禮包，下午3時後公布下調各類結構性貨幣政策工具利率0.25厘，另外將商業用房購房貸款最低首付比例下調至30%，同時人行官員還透露今年降準降息有一定空間。

 

　　不過市場對人行寬鬆幣策態度仍然舉棋不定，加上人行宣布減息當時A股已經收市，除內銀內房異動外，港股整體反應不大，維持回吐趨勢。恒生指數全日收報26923，跌76點或0.3%，兩萬七關口沽壓嚴重難企穩，主板成交回落至2905億元。恒生中國企業指數收報9266，跌48點或0.5%。恒生科技指數收報5828，跌79點或1.4%。

 

　　內需疲軟房市持續下行，人行開年加碼寬鬆刺激經濟，建行(00939)升1.03%，報7.85元，工行(01398)升1.6%，報6.34元，中行(03988)升0.89%，報4.52元，農行(01288)升0.36%，報5.6元。

 

　　人行宣布，會同金融監管總局將商業用房購房貸款最低首付比例下調至30%，支持推動商辦房地產市場去庫存。內房股普遍走高，萬科企業(02202)漲6.85%，報3.59元，融創中國(01918)升3.45%，報1.2元，龍湖(00960)升2.39%，報9.42元，潤地(01109)升1.51%，報29.66元，惟碧桂園(02007)跌2.44%，報0.4元。

 

　　阿里(09988)即將宣布千問更新，內媒實測千問已經接入淘寶閃購和飛豬，可以自動化為用戶訂外賣和訂機票，惟日前升勢過急資金回吐，股價全日挫2.6%，報164.6元，值得留意的是阿里全日成交額為220.58億元，雖然屬高水平，但較上日408億元超高成交相比銳減近46%。

 

　　阿里概念走勢分化，阿里健康(00241)上日炒作新藥獨家上架爆升，今日急吐7.84%，報7.17元，耀才(01428)同跌5.75%，報9.18元，獅騰控股(02562)炒高又回落，全日升3.11%，報3.98元，中通快遞(02057)股價升1.57%，，報174.7元。

 

　　攜程(09961)被國家市場監管總局指控涉嫌濫用市場支配地位實施壟斷行為，遭立案調查。內媒指有關調查涉及攜程一款名為「調價助手」的改價工具，在後台強改商家價格有關。攜程跟隨隔晚ADS走勢，暴力下限低開15%，全日跌幅擴大至19.23%，報460元。攜程作為二股東的同業同程旅行(00780)同跌8.24%，報22.48元。至於與攜程深度合作的騰訊下跌1.74%，報622元。

 

　　新世界(00017)最近高層調動頻頻，今日股價突飆9.84%，報9.04元；其他地產股同漲，新地(00016)升2.21%，報111.1元，長實(01113)升1.89%，報43.08元，恒地(00012)升1.8%，報31.68元。

 

　　炒作蘋果新機消息，比亞迪電子(00285)全日漲3.26%領升藍籌，報35.52元，舜宇光學科技(02382)升2.16%，報66.15元。

 

　　地緣政治風險升溫催高油價，中海油(00883)升2.49%，報22.2元，中石油(00857)升0.48%，報8.3元，中石化(00386)升0.21%，報4.83元。

 

　　恒指、國指、科指三大成交股份依次為阿里、騰訊及攜程。

撰文：經濟通市場組

即時重點新聞

15/01/2026 17:30  【新股上市】長和據報尋求屈臣氏集團300億美元估值上市，最快第二季完成香港及倫敦上市

15/01/2026 17:20  《盤後部署》港股連日大成交高位整固料將向上突破，周大福系風吹草動宜關注

15/01/2026 16:13  人行施展寬鬆連環拳惟無助港股攻兩萬七，恒指全日仍吐76點收報26923

15/01/2026 16:44  阿里收跌近3%終止四連升，成交額按日急縮46%至約220億元

15/01/2026 15:34  【人行操作】人行：下調各類結構性貨幣政策工具利率0.25個百分點

15/01/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２８﹒６５億元，買騰訊沽中移動

15/01/2026 08:50  【大行炒Ｄ乜】中銀升嗶哩嗶哩目標近一成半，攜程受查大和維持買入評級

14/01/2026 16:23  《財資快訊》美電軟報７﹒７９６１，一周拆息較上日軟至２﹒０…

