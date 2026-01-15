阿里收跌近3%終止四連升，成交額按日急縮46%至約220億元

阿里巴巴(09988)今日（15日）收市跌2.6%，報164.6元，該股成交約1.33億股，涉資220.58億元，最高見170.1元，最低見163.1元。

憧憬AI賦能，阿里近期股價氣勢如虹，昨日（14日）收報169元，比1月8日收市價142.6元，累升18.5%。惟股價今日終止四連升，倒跌2.6%收市。值得留意的是，阿里全日成交額返回至220.58億元，比昨天408億元成交額急縮46%，資金淨買入約2322萬元，遠低於上日66億元淨買入。

阿里今日宣布將旗下千問AI整合至集團生態系統，千問AI可直接連接淘寶、飛豬等核心平台，讓用戶可在同一應用內完成多項服務。市場憧憬舉阿里或能透過透過千問AI，讓用戶在一個平台內完成更多日常操作，提升用戶黏性並加強集團內各業務的聯動。

市場對人行寬鬆幣策態度仍然舉棋不定，加上人行宣布減息當時A股已經收市，除內銀內房異動外，港股整體反應不大，維持回吐趨勢。恒生指數全日收報26923，跌76點或0.3%，兩萬七關口沽壓嚴重難企穩，主板成交回落至2905億元。

撰文：經濟通市場組

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇