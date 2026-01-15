  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

阿里收跌近3%終止四連升，成交額按日急縮46%至約220億元

15/01/2026

　　阿里巴巴(09988)今日（15日）收市跌2.6%，報164.6元，該股成交約1.33億股，涉資220.58億元，最高見170.1元，最低見163.1元。

 

阿里收跌近3%終止四連升，成交額按日急縮46%至約220億元

 

　　憧憬AI賦能，阿里近期股價氣勢如虹，昨日（14日）收報169元，比1月8日收市價142.6元，累升18.5%。惟股價今日終止四連升，倒跌2.6%收市。值得留意的是，阿里全日成交額返回至220.58億元，比昨天408億元成交額急縮46%，資金淨買入約2322萬元，遠低於上日66億元淨買入。

 

　　阿里今日宣布將旗下千問AI整合至集團生態系統，千問AI可直接連接淘寶、飛豬等核心平台，讓用戶可在同一應用內完成多項服務。市場憧憬舉阿里或能透過透過千問AI，讓用戶在一個平台內完成更多日常操作，提升用戶黏性並加強集團內各業務的聯動。

 

　　市場對人行寬鬆幣策態度仍然舉棋不定，加上人行宣布減息當時A股已經收市，除內銀內房異動外，港股整體反應不大，維持回吐趨勢。恒生指數全日收報26923，跌76點或0.3%，兩萬七關口沽壓嚴重難企穩，主板成交回落至2905億元。

 

撰文：經濟通市場組

 

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

03750

寧德時代

487.400

異動股

02202

萬科企業

3.590

異動股

00016

新鴻基地產

111.100

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 03750 寧德時代
  • 487.400
  • 02202 萬科企業
  • 3.590
  • 00016 新鴻基地產
  • 111.100
  • 00823 領展房產基金
  • 34.980
  • 01729 匯聚科技
  • 16.050
股份推介
  • 00027 銀河娛樂
  • 40.680
  • 目標︰$43.90
  • 00700 騰訊控股
  • 622.000
  • 目標︰$683.00
  • 03888 金山軟件
  • 32.360
  • 目標︰--
  • 06680 金力永磁
  • 21.500
  • 目標︰$25.00
  • 01336 新華保險
  • 61.950
  • 目標︰$70.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 164.600
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 37.860
  • 00981 中芯國際
  • 77.350
  • 09992 泡泡瑪特
  • 189.200
  • 00285 比亞迪電子
  • 35.520
報章貼士
  • 06088 FIT HON TENG
  • 4.980
  • 目標︰$6.00
  • 01177 中國生物製藥
  • 7.000
  • 目標︰$8.00
  • 02858 易鑫集團
  • 2.870
  • 目標︰--
熱炒概念股
  • SaaS More
  • 02562 獅騰控股
  • 3.980
即時重點新聞

15/01/2026 17:30  【新股上市】長和據報尋求屈臣氏集團300億美元估值上市，最快第二季完成香港及倫敦上市

15/01/2026 17:20  《盤後部署》港股連日大成交高位整固料將向上突破，周大福系風吹草動宜關注

15/01/2026 16:13  人行施展寬鬆連環拳惟無助港股攻兩萬七，恒指全日仍吐76點收報26923

15/01/2026 16:44  阿里收跌近3%終止四連升，成交額按日急縮46%至約220億元

15/01/2026 15:34  【人行操作】人行：下調各類結構性貨幣政策工具利率0.25個百分點

15/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流出１５﹒１５億元，買阿里沽中移動

15/01/2026 08:50  【大行炒Ｄ乜】中銀升嗶哩嗶哩目標近一成半，攜程受查大和維持買入評級

15/01/2026 16:25  《財資快訊》美電升報７﹒７９８３，一周拆息較上日升５１基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | A股成交縮萬億，人行降政策工具利率0.25厘，全年新增貸創7年最低新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

東亞：今年恒指目標30800點，首季較看好內地人工智能、智能駕駛等板塊新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

旅遊平台股 | 攜程涉壟斷遭市監總局調查急瀉兩成，同程受累曾插一成，可趁低撈抑或博唔過？新文章
品味生活
生活
人氣文章

購物兵團

3COINS香港第二分店，2月初登陸葵芳新都會廣場！推出會員年費計劃，享有「與日同價」福利 新文章
人氣文章

裳色．惜裳．Tiff Chan

瘦身穿搭｜豐滿身形避開鬆身衫！教你即減5kg顯瘦技巧新文章
人氣文章

搵食地圖

半島酒店新推賀年糕點與禮盒，消費滿額送利是封、書法家即席寫揮春 
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living Feature

沈平：以靈動線條與色塊，續寫生命與城市的篇章
人氣文章

Art & Living Feature

January Art Map：西九表演藝術節《剩女經濟》、香港街舞文化節劇場《痛流》、個展《You'll never walk alone》
人氣文章

Fashion Feature

從知性優雅到Y2K復刻！2026最新手袋推薦：Miu Miu 中性新作、Dior 蝴蝶結包包、Chloe經典再現
健康好人生 Health Channel
人氣文章
旅遊意外｜北海道大雪10港人登山迷路，30多歲男患低溫症醫生揭急救關鍵新文章
人氣文章
男士不育警示 │ 27歲健身教練逾9成精子畸形，醫生揭5大殺精習慣
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/01/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 15/01/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 15/01/2026 18:19
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 15/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事15/01/2026
神州經脈 | A股成交縮萬億，人行降政策工具利率0.25厘，全年新增貸創7年最低
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

經濟崩潰背後的制裁禍首知多少

14/01/2026 18:11

大國博弈

日圓匯率低見4.89算！跌至超過一年低位！邊間銀行兌現金最抵...

14/01/2026 18:05

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區