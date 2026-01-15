周大福創建收購3項華東工業物流物業，料可貢獻穩定現金流

周大福創建(00659)宣布已簽署買賣協議，向美資TPG Angelo Gordon旗下基金收購3項華東工業物流物業100%權益，可出租總面積約172萬平方呎，坐落於長三角核心經濟樞紐。公司預期，交易完成後可為集團貢獻穩定現金流，支持長遠發展。

公司稱，目前在香港、成都、武漢、蘇州及東莞共持有9項物流資產，可出租總面積約1279萬平方英呎，收購完成後將增至12項資產，可出租總面積增至約1451萬平方英呎，以及進一步強化集團於長三角核心區域之戰略布局，完善內地物流資產網絡。

周大福創建執行董事兼集團聯席行政總裁鄭志明表示，一直物色具備穩健現金流及理想回報的優質物流資產，以提升資產組合質素並發揮協同效益，亦稱集團是次拓展長三角地區，是繼去年9月進軍大灣區後又一重要舉措，進一步鞏固於內地核心經濟區的資產布局，並透過規模擴張及跨區協同，有信心能提升其物流資產組合的營運效能與競爭力。

撰文：經濟通採訪組

