小傳日記 | 實測阿里千問AI訂外賣，做Agent未夠醒目！

阿里巴巴(09988)旗下AI模型千問大更新，話要開啟「辦事時代」，一句指令就搞掂叫外賣、訂機票、plan行程，全部一個APP一條龍！千問大器晚成，極力追趕神州頂流豆包，如今開拓AI Agent（助手）功能，同豆包手機助手展開「路線之爭」。

AI大模型已經唔係咩新奇玩意，但係盈利模式至今都係一個謎，單靠用戶subscribe課金遠遠唔夠攝牙罅，最先公布AI大模型嘅OpenAI公司，由於未泊到好碼頭加上盈利無期，面臨嚴重財政缺口。點樣先可以賺錢？通過AI Agent搶佔流量門戶賺廣告費係一個好出路，換言之，用家可以通過AI訂餐廳買日用品訂門票訂機票，至今AI會通過咩算法去決定幫襯邊一間舖頭或者平台，就有好大尋租空間啦。

記者實測用千問買士多啤梨蛋糕。

相比豆包，千問最大嘅優勢在於阿里巴巴擁有極深嘅電商護城河，無論係購物（淘寶天貓）、買餸（盒馬）、買外賣（餓了麼，而家改名做淘寶閃購）、call車（高德）定係訂機票酒店（飛豬），加埋支付寶，幾乎完全覆蓋消費者會遇到嘅所有網購場景。所以千問Agent嘅玩法相當直腸直肚，靠AI將阿里生態嘅所有App全部串埋一齊，形成超級閉環。例如你話「周末想帶細路去玩」，千問即刻幫你plan好高德路線、飛豬訂晒門票、淘寶推埋BB裝備俾你買，最後支付寶一click埋單，成個過程都唔使跳出阿里宇宙。

講就天下無敵，實際使用又點呢？​筆者今日親測用千問APP，幫身處神州嘅親戚叫外賣，體驗可以話係「順，但未夠醒」。我嘅指令係「點一個四個人食、生果多啲嘅士多啤梨蛋糕」，偏偏篤中生成式AI唔識數學嘅死穴，千問竟然打算直接幫我落單買四個八吋士多啤梨蛋糕，而且尺寸、餡料口味同數量統統要我手動再點入去改！做得Agent當然要話頭醒尾㗎喇，如果連用家嘅語境同真實意圖都冇辦法準確判斷，實用性其實唔大，只係一個可以提供茶餘飯後談資嘅「高科技花瓶」。

記者點擊「 訂單詳情」會跳轉到淘寶APP，冇辦法喺千問直接查看配送進度或者修改外賣地址

另一個問題在於，用AI助手揀餐廳揀舖頭，呢個需求係唔係真實存在？如果最後都係要我去決定食邊一間，咁AI助手嘅意義又何在呢？筆者派出神州探子實測用AI訂外賣，探子發現當用家冇明確心水舖頭時，千問會逐道菜逐道菜推薦，用家要慢慢scroll先可以睇晒，效率太低，而更離譜係連舖頭評分同評價都睇唔到，嚴重違反而家消費者「睇相、睇評、睇星」先肯俾錢嘅習慣。最後埋單可以接入支付寶畀錢，過程順暢，但一到售後，例如想check外賣送到邊，或者改地址，就要跳轉去淘寶先做到。

千問通過「阿里宇宙」達成Agent功能，好處係商業變現路徑極短，數據同埋資金流都喺自己手上，完全唔使睇人面色。但短板都好明顯，就係欠缺客觀嘅格價功能，如果你想搵非阿里系平台嘅酒店，或者要去到淘寶之外嘅電商平台格價，千問就即刻冇用武之地。

記者實測用千問訂高鐵車票。

至於字節跳動只係做社交叻，電商環節未築成閉環，所以豆包手機助手就選擇咗一條完全唔同嘅路：系統級替代。簡單啲講，豆包手機嘅AI助手會直接嵌入手機底層，通過用家授權，可以喺後台自由調度第三方App，成為所有App嘅「總開關」。但係搶人流量猶如阻人發達，再加上後台操作存在嚴重安全風險，除非傾掂合作，否則好可能招致網銀App同其他互聯網大廠嘅封殺。

要話邊個商業模式先係未來，阿里贏喺「而家」，因為整套服務鏈條已經好齊全，短期內可以快手快腳賺錢，至於字節跳動贏面喺「將來」，豆包手機係一場超級豪賭，如果成功咗，將會打破其他互聯網大廠打造嘅生態壁壘，甚至可以令用家唔再需要其他App，成為唯一嘅流量入口。筆者覺得，豆包打造嘅場景更符合普羅大眾對AI助理嘅期待，大方向正確，但係噉霸道嘅經營模式勢必引發壟斷爭議，所以現階段可行性不大，各家互聯網大廠還請繼續動腦筋，請請！

