開市Go | 人行釋寬鬆訊號，華爾街大行績佳，藥明生物股東大減持套現

要聞盤點

1. 美股周四（15日）全線造好，擺脫連續兩日的跌勢。受台積電(US.TSM)與華爾街大行發布的強勁季績，晶片股與銀行股成為升市火車頭，加上最新經濟數據顯示美國製造業前景向好，投資氣氛顯著回暖。道指收市升292.81點，或0.6%，報49442.44點；標普500指數升17.87點，或0.26%，報6944.47點；納指升58.27點，或0.25%，報23530.02點。中國金龍指數跌47點。日經期貨截至上午7時42分上升12.5點。

2. 聯儲會理事巴爾及五位地區聯儲行長暗示支持本月按兵不動，因勞動力市場似乎企穩，而通膨壓力持續存在。

3. 美國上周首次申領失業救濟人數低於市場預期，略微削弱了市場對聯儲會今年降息的押注。

4. 外國持有的美國國債去年11月升至紀錄最高水平，挪威、加拿大和沙特阿拉伯大手筆增持，中國繼續逆勢拋售。

5. 高盛第四季度股票交易收入打破華爾街紀錄。摩根士丹利全年淨利潤創新高。

6. 高盛集團將通過發行投資級債券募資160億美元，規模為華爾街銀行有史以來之最。

7. 伊朗當局承諾不處決抗議者，但據福克斯新聞報導，美國正在向中東調兵遣將，至少一艘航空母正在駛向中東。

9. 歐洲多國決定在格陵蘭派遣軍事人員，德國稱北約將在北極遏阻中俄擴張。

10. 日本央行據悉愈加關注日圓疲軟帶來的通膨效應，這一態度或影響未來加息步調。

11. 美國據悉將於下月召集數十位盟國外交部長舉行會議，尋求達成一項旨在幫助各國減少對中國關鍵礦物依賴的協議。

12. 美國聯邦法院允許加州在中期選舉中使用利好民主黨的新選區地圖，有助於抵消德州新劃選區可能給共和黨帶來的眾議院席位成長。

