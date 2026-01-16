  • 會員
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯

開市Go | 人行釋寬鬆訊號，華爾街大行績佳，藥明生物股東大減持套現

16/01/2026

要聞盤點

 

1. 美股周四（15日）全線造好，擺脫連續兩日的跌勢。受台積電(US.TSM)與華爾街大行發布的強勁季績，晶片股與銀行股成為升市火車頭，加上最新經濟數據顯示美國製造業前景向好，投資氣氛顯著回暖。道指收市升292.81點，或0.6%，報49442.44點；標普500指數升17.87點，或0.26%，報6944.47點；納指升58.27點，或0.25%，報23530.02點。中國金龍指數跌47點。日經期貨截至上午7時42分上升12.5點。

 

2. 聯儲會理事巴爾及五位地區聯儲行長暗示支持本月按兵不動，因勞動力市場似乎企穩，而通膨壓力持續存在。

 

3. 美國上周首次申領失業救濟人數低於市場預期，略微削弱了市場對聯儲會今年降息的押注。

 

4. 外國持有的美國國債去年11月升至紀錄最高水平，挪威、加拿大和沙特阿拉伯大手筆增持，中國繼續逆勢拋售。

 

5. 高盛第四季度股票交易收入打破華爾街紀錄。摩根士丹利全年淨利潤創新高。

 

6. 高盛集團將通過發行投資級債券募資160億美元，規模為華爾街銀行有史以來之最。

 

7. 伊朗當局承諾不處決抗議者，但據福克斯新聞報導，美國正在向中東調兵遣將，至少一艘航空母正在駛向中東。

 

9. 歐洲多國決定在格陵蘭派遣軍事人員，德國稱北約將在北極遏阻中俄擴張。

 

10. 日本央行據悉愈加關注日圓疲軟帶來的通膨效應，這一態度或影響未來加息步調。

 

11. 美國據悉將於下月召集數十位盟國外交部長舉行會議，尋求達成一項旨在幫助各國減少對中國關鍵礦物依賴的協議。

 

12. 美國聯邦法院允許加州在中期選舉中使用利好民主黨的新選區地圖，有助於抵消德州新劃選區可能給共和黨帶來的眾議院席位成長。

 

即時重點新聞

16/01/2026 12:07  恒指半日跌71點報26851，滙控曾高見130再破頂，東方海外跌逾3%

16/01/2026 11:28  陳茂波：不會下調股票印花稅，除非外圍環境削本港競爭力

16/01/2026 12:07  四環醫藥(00460)「童顏針」六款新增規格獲內地藥監局批准上市

16/01/2026 10:16  《異動股》平保國壽齊跌近2%，人行祭出寬鬆組合拳A股仍下跌

16/01/2026 10:41  《Ａ股焦點》商業用房最低首付下調沒提振，滬深地產股仍走軟

16/01/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流出１５﹒１５億元，買阿里沽中移動

16/01/2026 08:51  【大行炒Ｄ乜】滙證普升內需股目標，李寧公布季度數據後獲大行齊升目標

16/01/2026 11:35  《財資快訊》美電升報７﹒７９８０，隔夜拆息較上日軟２４基點

人氣文章

新聞>香港要聞

陳茂波：不會下調股票印花稅，除非外圍環境削本港競爭力新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股 | 東方海外跌2%，馬士基重返蘇彝士運河波羅的海指數連跌九日新文章
人氣文章

新聞>開市Good Morning

溫鋼城：溫總睇恒指短期目標29000點，阿里巴巴可分注吸納！新文章
品味生活
生活
人氣文章

經濟不停學．伍禮賢

港交所科技100指數與恒生科技指數的異同
人氣文章

玄來更精彩．黃美雲

2026馬年生肖運程︱屬「馬」才華盡顯、貴人扶持、慎選事業伙伴，易有壓力及小心陷阱＋化解凶星方法新文章
人氣文章

容我世說．張翠容

經濟崩潰背後的制裁禍首知多少 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

控糖不一定戒澱粉？四款餐前食物幫助穩定血糖！
人氣文章

香港‧寶‧藏．Alex Lai

當歌劇與粵劇於「創新」的橋上相遇！《Liza & Friends摯友樂聚》，如絲弦上的月光
人氣文章

Beauty Feature

開箱CHANEL Rouge Noir系列！限量四色眼影胭脂盒、玫瑰棕單色眼影、多用途光影棒，值得入手嗎？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
更年期｜男性也有更年期？6大常見症狀＋2大常見中藥方劑舒緩更年期不適
人氣文章
名人離世 │ 47歲名模古谷惠因末期大腸癌病逝，抗癌多年改用緩和治療
人氣文章
健康風險｜天氣凍穿短袖不代表身體好，6大症狀暗藏健康問題
