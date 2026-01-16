盤前攻略 | 人行祭寬鬆組合拳A股今反映 黑期夜期齊升恒指料高開過百點

美國最新一周初領失業金人數減少9000人至19.8萬人，少過預期的21.5萬人；持續申領失業金人數下降1.9萬人至188.4萬人，低過預期的189.7萬人。美股周四回穩，道指升292點或0.6%，報49442點；標指升17點或0.3%，報6944點；納指升58點或0.3%，報23530點。

（Shutterstock圖片）

反映中概股表現的金龍指數續跌0.6%。阿里巴巴0.61%，報170.93美元；京東跌1.41%，報29.41美元；百度跌0.73%，報149.40美元；理想升1.11%，報16.39美元；小鵬升1.46%，報20.88美元；蔚來升1.75%，報4.64美元；嗶哩嗶哩跌0.66%，報33.12美元。

夜期高水，港股ADR普遍高走

恒指夜期升217點，報27150，高水226點。隔夜ADR表現，美團(03690)ADR較港股高0.17%，折合101.0港元；長和(00001)ADR較港股高2.30%，折合60.8港元；騰訊(00700)ADR較港股高0.51%，折合625.2港元；小米(01810)ADR較港股高0.67%，折合38.1港元；港交所(00388)ADR較港股高0.69%，折合441.6港元；滙控(00005)ADR較港股高0.75%，折合129.2港元。





內地減息A股看升，恒指料收復二萬七大關

昨日恒指雖然收跌數十點，惟盤中曾升至27206點，數百張熊證跌入被收回範圍，熊證街貨總數略減過百張至7274張。重貨區進一步上移至27500至27599區間，該區亦是最多新增區，總數1133張之中有186張為新增。而牛證街貨新增過千張至總數13759張。其中，發行商新開26500至26699兩個百點區間，有合共633張新增。牛證重貨區維持在26400至26499區間，持倉增至1140張。

有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時升149點，報27088，預料恒指高開過百點。恒指昨日終止四連升，回吐數十點。尾段在A股收市後，人行突然宣布減息0.25厘，雖然恒指並沒有受惠由跌轉升。但A股今天或受提振，進一步帶動恒指上升。過去3個交易日，恒指接連成功衝擊二萬七大關，惟收市守不住，預料今天收於該水平的機會大增，但留意持續有上市公司趁港股高位抽水套現，或影響大市氣氛。除了A股因素外，隔夜美國銀行股大漲，摩根士丹利(MS.US)及高盛(GS.US)齊漲約半成，預料滙控股價維持強勢。此外，另一藍籌長和近日因炒作旗下屈臣氏啟動上市，股價持續走強值得關注。

