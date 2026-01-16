異動股｜長和高開逾2％，據報屈臣氏集團最快次季上市，目標估值300億美元

長和(00001)現價升2.2％，報60.75元，以現價計，該股暫連升7日，累計升幅11.1％。該股成交約69萬股，涉資4177萬元。

（官網圖片）

外電引述知情人士指，長和零售業務子公司屈臣氏集團目標以300億美元估值在香港及倫敦上市，最快第二季度完成IPO。

知情人士透露，長和已開始評估投資者對屈臣氏集團IPO的興趣，另一位知情人士指，長和正爭取屈臣氏集團不遲於年中完成雙重上市，但具體時間表尚未最終確定。據悉，長和選定高盛和瑞銀安排屈臣氏集團香港和倫敦IPO。

消息人士稱，持有屈臣氏集團25％股份的新加坡淡馬錫正尋求在IPO階段退出投資。長和及屈臣氏集團未回應置評請求。淡馬錫拒絕置評。

屈臣氏集團公布，計劃今年新增約1000家店舖，並投資合共38億元，於開設新店、升級店舖、增強零售科技及供應鏈，進一步擴大全球業務網絡及強化O+O平台。

現時，恒生指數報27094，升171點或升0.6％，主板成交逾105億元。國企指數報9330，升63點或升0.7％。恒生科技指數報5883，升55點或升0.9％。即月期指新報27239，升306點，高水144點。即月國指期貨報9380，升109點，高水50點。即月科指期貨新報5904，升70點，高水41點。

撰文：經濟通市場組

