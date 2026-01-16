體品股 | 李寧上季零售流水錄低單位數下降，惟仍獲大行唱好連日造好可看高一線？

李寧(02331)昨日(15日)公布第四季銷售數據，零售流水按年錄得低單位數下降，較第三季的中單位數降幅略為加快，符合市場預期。管理層又指，去年全年收入可能略高於此前持平的增長指引，淨利潤率則達指引範圍的高端。數據公布後，李寧獲多家大行唱好，其中大摩給予25元目標價，中金則引述管理層指羽毛球等新品類有助其去年收入小幅增長，中金上調其目標價至24.4元。李寧股價連日造好，今早(16日)最多再飆逾半成高見20.62元，於一眾體育用品股中或可看高一線，應如何部署？

李寧上季零售流水按年錄低單位數下降 全國銷售點按季淨減少41個

李寧公布，截至2025年12月31日止第四季度，李寧銷售點(不包括李寧YOUNG)於整個平台之零售流水按年錄得低單位數下降。就渠道而言，線下渠道(包括零售及批發)錄得中單位數下降，其中零售(直接經營)渠道錄得低單位數下降，批發(特許經銷商)渠道錄得中單位數下降；電子商務虛擬店舖業務錄得持平。

截至2025年12月31日，於中國，李寧銷售點數量(不包括李寧YOUNG)共計6091個，較上一季末淨減少41個，本年迄今淨減少26個。在淨減少的26個銷點售中，零售業務淨減少59個，批發業務淨增加33個。截至2025年12月31日，於中國，李寧YOUNG銷售點數量共計1518個，較上一季末淨增加38個，本年迄今淨增加50個。

中金：羽毛球等新品類有助去年收入小幅增長 升目標價至24.4元

中金發表研究報告指，李寧第四季度李寧品牌(不含李寧YOUNG)全平台零售流水按年下滑低單位數，其中10月因包含雙節表現較好，11至12月零售有所轉弱。分渠道看，直營渠道受益於奧萊渠道和公司的主動調整，零售流水同比下滑低單位數，表現繼續好於批發渠道的中單位數下滑，線上渠道流水同比持平。管理層表示在羽毛球等新品類的幫助下，2025年收入有望獲得小幅增長，同時由於費用控制良好等因素，淨利潤率有望落在高單位數指引上沿。2026年是重要賽事較密集的一年，公司將圍繞奧運和運動科技主線迭代新產品和新店型，如近期新推出跑鞋中底科技超䨻膠囊、航天動態保暖科技以及適配都市日常通勤的榮耀金標系列和龍店，公司也將積極開展配套營銷活動。

中金表示，考慮到李寧2025年良好的費用控制，以及2026年持續的投入，因而將李寧2025及2026年每股盈利預測分別上調14%及3%至1.05及1.1元人民幣，並引入2027年每股盈利預測1.19元人民幣，維持「跑贏行業」評級，上調目標價3%至24.4港元。

花旗：上季零售銷售符預期 大摩：公司上調盈利指引成正面催化劑

花旗表示，李寧第四季度銷售點(不包括李寧YOUNG)於整個平台之零售流水按年錄得低單位數下降，表現符合該行預期。綜合四個季度的零售銷售表現，去年全年李寧銷售點的零售銷售大致持平。不過，由於羽毛球業務在去年下半年的銷售表現持續強勁，李寧去年全年銷售將錄得低單位數增長，略高於管理層「銷售按年持平」的全年指引，給予「買入」評級，目標價20.6港元。

大摩指，雖然李寧去年第四季度零售銷售錄得低個位數跌幅，但公司上調2025年盈利指引，預計市場共識盈利將向該行預測的27.55億人民幣靠攏，成為股價正面催化劑。該行維持李寧「增持」評級，目標價25港元。儘管推廣開支增加，李寧2025年營業利潤率有望按年持平，反映營運效率改善，加上大股東去年增持，增強市場對公司業務轉型的信心。

大和：上季零售銷售按季改善 中信里昂：今年盈利復甦軌跡仍不明朗

大和稱，李寧公布去年第四季度零售銷售按年錄得低單位數跌幅，與市場預期相符。大和認為這是正面結果，因為相比第三季度中單位數的跌幅有所改善，而且去年同期基數較高。管理層指2025年全年收入可能略高於此前持平的增長指引，淨利潤率可達到接近10%的「強勁高單位數」水平。上述評論大致符合該行預測，應促使市場預測小幅上調。該行相信復甦論點正穩步推進，並重申李寧為中國運動服飾品牌中的首選，重申「買入」評級，目標價24港元。

中信里昂指，李寧第四季零售銷售符合預期，1月至今銷售未見改善。2025年淨利率達高單位數字的上限，主要受惠於店舖關閉相關的成本削減及政府補貼，而非新措施所致。受惠於市場情緒改善，李寧股價自2025年12月以來上升。該行認同公司的最新措施，包括11月推出新中底科技、奧運主題快閃店、戶外店及產品推出。然而，2026年盈利復甦軌跡仍不明朗，尤其是隨著2026年中國奧委會及奧運相關投資增加。預期李寧保守的店舖開設及折扣壓力將持續。下一輪重估需要更多新措施帶動零售銷售改善的證據，將其目標價由16港元上調至18港元，維持「持有」評級。

高盛表示，李寧第四季度零售銷售按年下降低單位數，較第三季的中單位數降幅略為加快，符合市場預期。管理層表示，2025財年收入最終錄得輕微正增長，淨利潤率則達指引範圍的高端，受惠於政府補助及營運開支控制好於預期。李寧2026年展望成為投資者焦點，因新舉措早期取得正面跡象，令市場對復甦的期望上升；但管理層承認，根據年初至今趨勢，尚未見到消費者情緒或促銷環境改善的跡象，並認為恢復品牌動能是一個需時數年的過程。該行表示，雖然對公司新舉措的努力日益認同，但鑑於消費環境仍未見明顯好轉，將繼續密切監察復甦趨勢，將其2025年淨利潤預測上調15%，同時將2026年及2027年淨利潤預測輕微上調1%，目標價由19.2港元上調至19.5港元，維持「中性」評級。

黃偉豪：李寧炒作估值修復20天線附近可吸 安踏回至80元也可吼

（黃偉豪）

胤源世創家族辦公室(香港)第一副總裁黃偉豪認為，對李寧看法可以較正面，而今年也看好內需板塊包括體育用品，最主要考慮到內地會推出刺激政策推動消費，而從李寧去年多項數據，明顯好過原先市場預期，包括個別季度銷售，特別是第四季零售流水僅錄低單位數下跌，除按趨勢比第三季改善之外，跌幅亦比大行估計溫和，而整體盈利及收入指引也再上調，這些若都比預期好，對估值會有較明顯拉升，今日相信是炒作估值修復，現價預期市盈率20倍也不算很貴，但始終股價累積了一定升幅，若回至20天線(現處於約19.3元)附近買入會較好。

黃偉豪又指，其他體品股則可揀較大隻，所以安踏會是另一選擇，不過，安踏股價走勢之所以比李寧弱，最主要是兩者策略不同，李寧偏向單一品牌，安踏則以多品牌為主，雖然各有好處，但安踏多品牌背後是透過很多收購併購去擴大自己品牌，近期亦傳其擬收購Puma，大家會對其看法較審慎，令股價受壓制，中長線對其看法仍正面，但料中短期繼續跑輸，回至80元左右才考慮會較好。

李寧半日升3.73%收報20.28元，成交3.19億元。其他體品股變動不大，安踏升0.06%報81.8元，特步(01368)跌0.38%報5.29元，361度(01361)跌0.68%報5.86元，滔搏(06110)升0.71%報2.81元。

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

