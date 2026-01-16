  • 會員
異動股 | 藥明生物低開3%，主要股東擬折讓4%減持套現近58億元，開市競價見相關成交

16/01/2026

異動股 | 藥明生物低開3%，主要股東擬折讓4%減持套現近58億元，開市競價見相關成交

 

　　藥明生物(02269)現價跌3.4%，報38.66元。由於涉及配售股份已在盤前成交反映，因此今天交易額暫時升至58億元。

 

　　藥明生物公布，昨日其主要股東WuXi Biologics Holdings 已與摩根士丹利訂立大宗交易協議，擬以每股38.52元配售1.5億股現有股份，佔公司現有已發行股本約3.63%，配售價較15日收市價40.02元低3.75%，涉及金額57.78億元。配售股份將售予獨立於藥明生物及Biologics Holdings的第三方。

 

　　藥明生物今早9時05分見兩手P盤，交易額達到57.78億元，每股38.52元。

 

　　Biologics Holdings持股比例將從12.12%降至約8.49%，不再為公司主要股東。藥明生物董事長兼非執行董事李革博士則控制Biologics Holdings已發行股本約19.66%及股東大會55.03%的表決權。

 

　　根據大宗交易協議，Biologics Holdings承諾於配售完成後90日內，除非獲配售代理書面同意，不進行任何形式的股份出售或權益安排。

撰文：經濟通市場組

當國家領土變成可交易商品，世界會變成點？即刻投票發表你對「購島論」的睇法。► 立即投票

