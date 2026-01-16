  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

內房股 | 人行定向減息0.25厘，商業用房降最低首付，惟內房彈一日即腳軟仍未宜沾手？

16/01/2026

　　去年內地貨幣寬鬆力度謹慎，全年政策利率僅降0.1厘，但人民銀行昨日(15日)下午突公布下調各類結構性貨幣政策工具利率0.25厘，有如「定向減息」，另將商業用房購房貸款最低首付比例下調至30%，人行官員還透露今年仍有一定空間降準降息。內房股昨受刺激普遍造好，今日(16日)卻普遍回軟，其中融創中國(01918)跌逾4%，碧桂園(02007)插半成。值得留意，近日多間房企先後公布銷售數據，其中龍湖(00960)上月銷售額跌54%，去年全年跌38%，華潤置地(01109)上月銷售升28%，惟全年跌11%，可見內地房市未見太大起色，內房股應如何部署？

 

內房股 | 人行定向減息0.25厘，商業用房降最低首付，內房一彈即腳軟可以點部署？

（截自碧桂園網頁）

 

商業用房首付比例由50%降至30%　專家：未來還有可能再降

 

　　國新辦昨日就貨幣金融政策支持實體經濟高質量發展成效舉行新聞發布會，人民銀行新聞發言人、副行長鄒瀾在會上表示，會同金融監管總局將商業用房購房貸款最低首付比例下調至30%(以往為40%至50%)，支持推動商辦房地產市場去庫存。

 

　　對於監管部門出手穩定商業房地產市場，《證券時報》引述廣東省住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，各地普遍面臨在售商業用房庫存高企、去化周期高企的問題。商業用房貸款一直奉行低槓桿的金融財經紀律，現在來看，炒作已經完全退去，從商業經營的角度看過剩已成定局。在居民加槓桿購房意願下降的情況下，面對有結構性的貸款需求，放開是合理的。而且，考慮到銀行評估價比較謹慎，30%的首付也並不低，未來還有可能再次降低。

 

內房股 | 人行定向減息0.25厘，商業用房降最低首付，內房一彈即腳軟可以點部署？

（Shutterstock圖片）

 

人行下調貨幣政策工具利率0.25厘　鄒瀾：今年仍有空間降準降息

 

　　另外，鄒瀾在國新辦新聞發布會上宣布，下調各類結構性貨幣政策工具利率0.25個百分點，各類再貸款一年期利率降至1.25%，其他期限檔次利率同步調整。完善結構性工具並加大支持力度，進一步助力經濟結構轉型優化。

 

　　雖然今次人行未有廣泛的減息降準，但鄒瀾提到，「關於降準降息，從今年看還有一定的空間。」市場一直擔心內地減息會不利人民幣走勢，亦有損內銀淨息差。鄒瀾指，美元處於減息周期，匯率不構成很強的約束，同時，2025年以來銀行淨息差逐步企穩，今年有大量3年、5年等長期存款到期重定價，加上再貸款利率下調，有助降低銀行付息成本、穩定淨息差，為減息創造一定空間。

 

花旗料今年內地政策利率下調0.1厘　今次定向減息對經濟刺激有限

 

　　對於內地調低結構性貨幣政策工具利率0.25厘，花旗集團中國股票策略師劉顯達在記者會上指，該行預期今年內地政策利率下調0.1厘，不過卻指未來減息空間有限，且今次「定向減息」僅屬象徵式動作，可見對經濟刺激作用不明顯。

 

　　渣打大中華區策略主管兼大中華及北亞、東盟、南亞利率主管劉潔也指，今次人行下調結構性貨幣政策工具利率屬於「定向減息」，現時做法不等於人行排除減息降準的可能性，預期未來兩個利率會同步下調，但幅度不一，每減息0.1厘，可再「定向減息」0.25厘。

 

換樓減個人所得稅政策延至明年底　房企白名單項目貸款可展期5年

 

　　另方面，內地延續支持居民換樓的個人所得稅政策。財政部、稅務總局及住房城鄉建設部近日表示，為持續支持居民改善住屋條件，由2026年1月1日起至2027年12月31日，對出售自住物業或將1年內出售現有物業並重新買樓的納稅人給予退稅優惠，如果新購入物業金額大過現有物業轉讓金額時，將全數退還已繳交的個人所得稅，而新購入物業金額低於現有物業時，會按比例退還部分已繳納的個人所得稅。

 

內房股 | 人行定向減息0.25厘，商業用房降最低首付，內房一彈即腳軟可以點部署？

（AP圖片）

 

　　此外，據《財聯社》報道，多位全國性銀行業務部門負責人證實，上周監管部門對房地產融資協調機制下發了最新的政策指導。其核心在於，對已經進入融資協調機制「白名單」的項目，符合一定條件和標準的，可在原貸款銀行進行展期。報道引述受訪銀行人士稱，這實際意味著相關貸款可展期5年。而在此前，此類貸款的展期只能是原貸款期限的一半，也就是最長兩年半，到期之後不能再展。

 

　　而據《第一財經》從多方消息來源核實，房企「白名單」項目獲展期政策屬實。報道引述業內人士認為，監管層此番政策調整，旨在通過「以時間換空間」，為資質合規但受困於市場低迷的優質項目爭取恢復期，以求在「保交付」與「防風險」之間達成平衡。然而，寬鬆政策信號下，足額抵押物仍是項目獲得展期或進入「白名單」核心前提。據第三方統計顯示，近六成機構認為，「提供足值抵押物」是當前融資落地的主要難點，未來抵押物價值重估等細則將影響政策實效。

 

龍湖上月銷售額跌54%全年跌38%　潤地上月銷售升28%全年跌11%

 

　　值得一提，龍湖近日公布，去年12月銷售金額37.7億元(人民幣．下同)，按年下跌53.6%，按月增3.6%。截至去年12月末，累計總銷售金額631.6億元，跌37.5%。此外，集團去年全年經營性收入微增至約267.7億元。華潤置地則公布，去年12月總合同銷售金額約410億元，按年增長28.1%。去年累計合同銷售金額約2336億元，按年減少10.5%。集團去年12月經常性收入約52.9億元，按年增長0.8%。去年累計經常性收入約511.5億元，按年增長6.5%。

 

　　另越秀地產(00123)去年12月實現合同銷售金額約89.96億元，按年下降約33.4%。2025年1至12月，公司累計合同銷售金額約1062.1億元，按年下降約7.3%，累計合同銷售金額約佔2025年合同銷售目標1205億元的88.1%。中國海外(00688)去年12月合約物業銷售金額約398.32億元，按年下跌1%。去年全年累計合約物業銷售金額約2512.31億元，按年下跌19.1%。

 

黃偉豪：減息對內房銷售刺激有限　只宜短炒並定下止賺止蝕位

 

內房股 | 人行定向減息0.25厘，商業用房降最低首付，惟內房彈一日即腳軟仍未宜沾手？

（黃偉豪）

 

　　胤源世創家族辦公室(香港)第一副總裁黃偉豪表示，今年對內地房市看法仍較審慎，內房股仍只宜從投機方向考慮，雖然內地推出很多政策或不同工具，希望對房地產行業或板塊有些正面幫助，但某程度上正因行業表現很差，故想透過不同動作提振一下，譬如下調首付比例也是想交投更活躍，而定向減息雖對房地產沒有直接幫助，但有指導性方向，意味息口仍會向下。不過，無論是減息0.25厘或整個息口大趨勢向下，對內房銷售未必有很大刺激且可能較短暫，中長線仍要看大家對房市信心的恢復，整個板塊仍以投機為主。而以投機來看，一些二線內房炒作性更大，但要預期波動性也高，故若想參與要控制注碼，當中碧桂園投機味道較濃，基本面稍好可揀越秀地產及中海外，不過，可再等等，始終有部分之前升得較多。其實，揀哪一隻分別不太大，都是短炒，最重要反而要定下止賺止蝕位。

 

　　內房股今日普遍下跌，中海外跌1.06%收報13.11元，潤地跌1.35%報29.26元，龍湖跌0.74%報9.35元，越秀地產跌2.15%報4.1元，融創中國跌4.17%報1.15元，碧桂園跌5%報0.38元，萬科(02202)跌2.51%報3.5元，富力地產(02777)跌3.7%報0.52元，雅居樂(03383)跌3.18%報0.305元，世茂(00813)跌2.86%報0.204元，綠城中國(03900)跌1.8%報8.74元，旭輝(00884)跌1.78%報0.166元。

 

內房股 | 人行定向減息0.25厘，商業用房降最低首付，內房一彈即腳軟可以點部署？

 

內房股 | 人行定向減息0.25厘，商業用房降最低首付，內房一彈即腳軟可以點部署？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》溫鋼城分析，請按此


其他內房股相關新聞：
大行報告 | 滙證牛看蒙牛$23.2，中金升李寧目標至$24.4
《Ａ股焦點》商業用房最低首付下調沒提振，滬深地產股仍走軟
【內房困局】萬科境內債展期拋出四議案下周闖關，最高擬兌付40%本金

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

[板塊] 內房股

最大成交股票(內房股)

01109

華潤置地

29.260

最大成交股票(內房股)

00688

中國海外發展

13.110

最大成交股票(內房股)

01918

融創中國

1.150

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00316 東方海外國際
  • 120.100
  • 00100 MINIMAX-WP
  • 438.000
  • 02313 申洲國際
  • 64.300
  • 01488 百福控股
  • 0.780
  • 01024 快手－Ｗ
  • 78.350
股份推介
  • 00921 海信家電
  • 24.140
  • 目標︰$27.00
  • 00027 銀河娛樂
  • 40.340
  • 目標︰$43.90
  • 00700 騰訊控股
  • 617.500
  • 目標︰$683.00
  • 03888 金山軟件
  • 31.680
  • 目標︰--
  • 06680 金力永磁
  • 22.620
  • 目標︰$25.00
人氣股
  • 00981 中芯國際
  • 79.200
  • 00005 滙豐控股
  • 128.500
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 37.100
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 166.200
  • 09992 泡泡瑪特
  • 178.600
報章貼士
  • 00853 微創醫療
  • 11.960
  • 目標︰$13.00
  • 00992 聯想集團
  • 8.880
  • 目標︰$10.20
  • 01072 東方電氣
  • 26.000
  • 目標︰$30.00
熱炒概念股
  • SaaS More
  • 02562 獅騰控股
  • 4.690
即時重點新聞

16/01/2026 17:00  《盤後部署》恒指四度衝擊二萬七終未守穩，地產股逆市升領展仍落後

16/01/2026 12:57  【預算前瞻】陳茂波：將整全檢視稅務及子女免稅額，消費及零售需時恢復惟已有改善

16/01/2026 11:28  陳茂波：不會下調股票印花稅，除非外圍環境削本港競爭力

16/01/2026 12:41  【人行出招】花旗料今年內地政策利率下調0.1厘，原材料看好銅、鋁板塊

16/01/2026 17:32  證監會告誡公眾提防由金豐來及AGA發售以AI為主題的可疑投資產品

16/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入９３５８萬元，買中芯沽中移動

16/01/2026 08:51  【大行炒Ｄ乜】滙證普升內需股目標，李寧公布季度數據後獲大行齊升目標

16/01/2026 16:23  《財資快訊》美電升報７﹒７９９３，一周拆息較上日微軟１２基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指四連跌，中加重啟經濟財金對話，美債持有量再降新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

內房股 | 人行定向減息0.25厘，商業用房降最低首付，惟內房彈一日即腳軟仍未宜沾手？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

國策提振乏力恒指跌78點報26844成交收窄，全周升613點惟連續四日失兩萬七新文章
品味生活
生活
人氣文章

裳色．惜裳．Tiff Chan

瘦身穿搭｜豐滿身形避開鬆身衫！教你即減5kg顯瘦技巧 新文章
人氣文章

購物兵團

惠康聯乘「G.O.D. 住好啲」限量版水晶麻雀套裝＋APP預訂送貨服務＋新春開運遊戲套裝 新文章
人氣文章

玩樂假期

高鐵北上︱新增南京、無錫、合肥等16個直達站＋汕頭、廣州南列車加密班次＋上海虹橋臥鋪列車每日開出 新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

愛情求生指南．Yuen Cheung

新一年想脫單？3個交友 App 心法，脫離患得患失的漩渦！
人氣文章

Art & Living Feature

東京年度大型展覽《印象派—關於室內的故事》：印象派的光影哲學
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

控糖不一定戒澱粉？四款餐前食物幫助穩定血糖！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
藥物安全｜亂食止痛藥恐胃出血，藥劑師揭3大警號、4招食藥不傷胃新文章
人氣文章
頭痛腦霧｜34歲女長期偏頭痛與腦霧，醫生揭缺1微量元素，建議多吃4類食物
人氣文章
護膝攻略︱錯誤起坐習慣易傷膝＋側傾膝關節省力謬誤＋正常起坐姿勢
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/01/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/01/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/01/2026 20:56
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事16/01/2026
神州經脈 | 滬指四連跌，中加重啟經濟財金對話，美債持有量再降
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美恐陷委國泥沼，竹籃打水一場空

16/01/2026 08:34

大國博弈

日圓匯率低見4.89算！跌至超過一年低位！邊間銀行兌現金最抵...

14/01/2026 18:05

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區