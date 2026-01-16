港股 | 午市前瞻 | 人行大利是未助港股企穩兩萬七 判斷後市強弱還看一關鍵點位

美股周四(15日)全線造好，擺脫連續兩日的跌勢。受台積電(US.TSM)與華爾街大行發布的強勁季績，晶片股與銀行股成為升市火車頭，加上最新經濟數據顯示美國製造業前景向好，投資氣氛顯著回暖。港股昨日回氣後今早再度挑戰兩萬七關口，惟大市高開低走，早段升逾200點後升幅全數蒸發並一度倒跌，恒指半日報26851水平爭持，跌71點。恒生中國企業指數報9,229，跌64點或0.7%。恒生科技指數報5815，跌0.2%。

（Shutterstock圖片）

聶振邦：2026年預計還有10基點的降息空間

昨日人行正式宣布，下調各類結構性貨幣政策工具利率0.25厘，被市場視為2026年經濟工作的開年利是，旨在進一步透過寬鬆的貨幣環境支撐實體經濟。目前市場對2026年全年的降息預期保持平穩，普遍預計全年仍有約10個基點的下調空間。

高歌證券金融首席分析師聶振邦向《經濟通通訊社》表示，人行選擇在開年之際釋放寬鬆信號，主要基於三大考量。第一，針對外賣、電商平台等近期面臨劇烈「內捲」及價格戰的行業，國家預計將出台相關調控政策，透過利率調節配合產業指導，穩定市場價格體系。第二，為銜接「以舊換新」國策，延續去年底發改委與財政部的政策方向，新一波國策將重點支持新能源汽車等耐用品消費。第三，下一階段政策重心預計將轉向支持商辦房地產市場去庫存，因此透過減息降低持有與融資成本，以對應國家對房地產市場整體「止跌回穩」的要求。

聶振邦指出，國家希望在2026年開始，透過貨幣政策與財政政策的協同發力，提振各個產業的消費力度。聶振邦認為，利率的調節不僅能減輕企業負擔，對於疲軟已久的內房銷售情況亦將產生正面幫助，有助於帶動整體經濟環境重回增長軌道。

留意日央提前加息風險

盡管祭出寬鬆組合拳，市場反應未如預期強烈，恒指始終未能突破兩萬七。聶振邦分析指出，本周自周二起已連續四天出現「衝高回落」的狀況，他回顧1月9日至1月13日期間，恒指留下了數個上升裂口，其底部支撐大約落在26600點，他認為只要恒指在回吐過程中能持續守穩 26600點，市場對於本月內再度挑戰並站穩兩萬七仍抱持樂觀憧憬，他建議首要觀察恒指是否有能力在收市時企穩於27200點的位置，以此作為判斷後市強弱的關鍵參考。

日本央行下周會議臨近，同時日本提前舉行大選，令日本貨幣政策不確定性加劇，4月加息可能性持續升溫。聶振邦提醒須警惕其引發日圓套利交易拆倉的風險。過去部分進取型投資者透過低息日圓融資投資港股，一旦日本加息，借貸成本上升將迫使投資者停止借入日圓，甚至必須沽售港股套現以平倉日圓債務，這無疑對港股構成利淡壓力。此外，若拆倉憂慮引發美股下挫，港股亦難免受壓。在技術支撐方面，短期需先觀察26600點能否守穩。

阿里健康炒作新藥消息已完

本港兩大網醫股日前有利好消息，阿里健康(00241)及京東健康(06618)分別炒作新藥全球首發獨家上架，股價曾坐火箭狂飆。聶振邦認為相關利好因素已在近期股價表現中被大致消化，目前股價已過早前的刺激爆升階段，獲利盤正在湧現。以今日高位接近7.3元對比，目前已跌穿 7 元的整數關口，反映高位壓力沉重，若無新利好消息帶動，回調壓力恐將持續。

對於投資者關心的入場時機，聶振邦對阿里健康持觀望態度，他建議先觀察未來一兩個交易日能否穩守6.5元，若失守不排除股價會進一步回落至6.0元，甚至更低水平，等企穩後再作中長線布局考量。

阿里健康股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

京東健康股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

