  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

人行出招 | 花旗料今年內地政策利率下調0.1厘，原材料看好銅、鋁板塊

16/01/2026

　　對於內地昨日（16日）調低結構性貨幣政策工具利率0.25厘，有如「定向減息」。花旗集團中國股票策略師劉顯達在記者會上指出，該行預期今年內地政策利率下調0.1厘，不過卻指未來減息空間有限，且今次「定向減息」僅屬象徵式動作，可見對經濟刺激作用不明顯。

 

人行出招 | 花旗料今年內地政策利率下調0.1厘，原材料看好銅、鋁板塊

花旗集團中國股票策略師劉顯達（許英略攝）

 

　　劉顯達指出，雖然今年人民幣預期升值，但同時預期內地出口延續升勢，由於關稅明朗化等因素。另一方面，該行預期今年美國減息3次，每次減0.25厘，因此美元會相對弱勢，亦利好新興市場。

 

人民幣料升值但出口將續升

 

　　對於今年花旗上調內地原材料板塊評級至「增持」，劉顯達表示，銅、鋁價格上升持續性較高，因配合國家「十五五」規劃資本開支；建議多用清潔能源；鋪設長距離輸電線等利好。而煤炭、鋼鐵、水泥的原材料看法則相對審慎。

 

消費股看法審慎；仍薦買攜程

 

　　此外，內地消費板塊評級下調至「中性」。劉顯達指出，基於市場氣氛及政策，對消費行業看法審慎。至於該行仍薦買近日面臨監管調查的攜程(09961)，劉顯達則預期，調查對攜程業務僅有短期影響，亦認為原有用戶會繼續使用該平台。

 

　　較早前，花旗研究報告指出，恒指2026年年底預測30000點；CSI 300指數預測5300點；MSCI中國99點。報告亦稱，相比於A股，該行更偏好H股。在首選股中，包括紫金礦業(02899)、康耐特光學(02276)、藍思科技(06613)、騰訊(00700)、友邦(01299)、恒瑞醫藥(01276)、攜程及亞朵酒店。

 

撰文：經濟通採訪組

 

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00316

東方海外國際

120.100

異動股

00100

MINIMAX-WP

438.000

異動股

02313

申洲國際

64.300

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00316 東方海外國際
  • 120.100
  • 01488 百福控股
  • 0.780
  • 01024 快手－Ｗ
  • 78.350
  • 02113 世紀集團國際
  • 0.080
  • 02473 喜相逢集團
  • 9.690
股份推介
  • 00921 海信家電
  • 24.140
  • 目標︰$27.00
  • 00027 銀河娛樂
  • 40.340
  • 目標︰$43.90
  • 00700 騰訊控股
  • 617.500
  • 目標︰$683.00
  • 03888 金山軟件
  • 31.680
  • 目標︰--
  • 06680 金力永磁
  • 22.620
  • 目標︰$25.00
人氣股
  • 00981 中芯國際
  • 79.200
  • 00005 滙豐控股
  • 128.500
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 37.100
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 166.200
  • 09992 泡泡瑪特
  • 178.600
報章貼士
  • 00853 微創醫療
  • 11.960
  • 目標︰$13.00
  • 00992 聯想集團
  • 8.880
  • 目標︰$10.20
  • 01072 東方電氣
  • 26.000
  • 目標︰$30.00
熱炒概念股
  • SaaS More
  • 02562 獅騰控股
  • 4.690
即時重點新聞

16/01/2026 17:00  《盤後部署》恒指四度衝擊二萬七終未守穩，地產股逆市升領展仍落後

16/01/2026 12:57  【預算前瞻】陳茂波：將整全檢視稅務及子女免稅額，消費及零售需時恢復惟已有改善

16/01/2026 11:28  陳茂波：不會下調股票印花稅，除非外圍環境削本港競爭力

16/01/2026 12:41  【人行出招】花旗料今年內地政策利率下調0.1厘，原材料看好銅、鋁板塊

16/01/2026 17:32  證監會告誡公眾提防由金豐來及AGA發售以AI為主題的可疑投資產品

16/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入９３５８萬元，買中芯沽中移動

16/01/2026 08:51  【大行炒Ｄ乜】滙證普升內需股目標，李寧公布季度數據後獲大行齊升目標

16/01/2026 16:23  《財資快訊》美電升報７﹒７９９３，一周拆息較上日微軟１２基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指四連跌，中加重啟經濟財金對話，美債持有量再降新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

內房股 | 人行定向減息0.25厘，商業用房降最低首付，惟內房彈一日即腳軟仍未宜沾手？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

國策提振乏力恒指跌78點報26844成交收窄，全周升613點惟連續四日失兩萬七新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂假期

高鐵北上︱新增南京、無錫、合肥等16個直達站＋汕頭、廣州南列車加密班次＋上海虹橋臥鋪列車每日開出 新文章
人氣文章

娛樂

黃子華《夜王》與舞小姐鬥騷排骨胸，點名讚楊偉倫成新一代笑匠新文章
人氣文章

足球俱樂部．主教練

卡域克上任，曼聯主場博和；新兵有料到，曼城作客搶分新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

男男女女‧「嘉」點情趣．侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

健康精未必人人有！數量少過半茶匙或是少精液症？啫喱、粗條狀超誇張！甚麼是濃精症？新文章
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

五星級酒店中菜廳聯乘澳門臘味名店！魚子醬陳皮鮮鴨膶腸乳豬、鮮臘肉蒸黃花魚柳、燕窩臘腸焗蛋撻，冬日暖身臘味宴！
人氣文章

建築.藝術.遠方．趙健明 Janice Chiu

阿里山鹿林神木：與千年紅檜林對話，感受安定力量新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
遊日注意｜蜱蟲病殺入東日本，嚴重可致器官衰竭亡
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
冬天夜尿多？中醫拆解腎與膀胱功能失調，宜補腎陽固腎氣，2款食療推介
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/01/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/01/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/01/2026 20:56
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事16/01/2026
神州經脈 | 滬指四連跌，中加重啟經濟財金對話，美債持有量再降
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美恐陷委國泥沼，竹籃打水一場空

16/01/2026 08:34

大國博弈

日圓匯率低見4.89算！跌至超過一年低位！邊間銀行兌現金最抵...

14/01/2026 18:05

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區