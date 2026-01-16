  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

國策提振乏力恒指跌78點報26844成交收窄，全周升613點惟連續四日失兩萬七

16/01/2026

國策提振乏力恒指跌78點報26844成交收窄，全周升613點惟連續四日失兩萬七

 

 

　　人行昨日在A股收市後突然宣布定向減息0.25厘，但措施仍然未逆轉市場對幣策預期，反而令外界擔憂下周一（19日）公布的三駕馬車經濟數據表現不佳。A股兩市今早雖造好，惟上升動力不足，兩大指數全日齊收跌，無助港股今日重新反彈。恒生指數早段曾創下最多近253點升幅，重新突破兩萬七，結果盤中盡歸蒸發，全日更跌78點或0.3%，收報26844。恒生中國企業指數收報9220，跌46點或0.5%。恒生科技指數收報5822，跌6點或0.1%。值得留意的是港股衝擊兩萬七信心變弱，主板成交從約3000億元回落至今日近2551億元，南下資金全日循港股通僅淨流入9358萬元。

 

　　回顧本周，資金炒作國產AI熱潮，憧憬英偉達重新向中國出口H200晶片，加上千問大模型更新，阿里(09988)成交量價齊漲，帶動港股周二（13日）裂口高開350點，衝擊兩萬七，接下來的多個交易日，港股成交量急增，然而兩萬七作為過去四年來高位，沽壓強大，港股連續四日突破該整數關口，但收盤時均無法企穩該位置。即使如此，恒指全周累計仍升613點或2.3%。

 

　　泡泡瑪特(09992)禍不單行，其遭NGO指控江西贛州代工製造商存在廣泛剝削勞工權利問題，影響集團形象，股價全日大跌5.6%領挫藍籌，報178.6元。

 

　　港股高位抽水潮持續，雲知聲(09678)提配股計劃，股價跌6.6%，報280.2元；藥明生物(02269)股東大舉減持套現超過50億元，股價先挫後回，收跌0.6%，報39.78元。

 

　　阿里健康(00241)回吐持續，股價再跌5.16%，報6.8元。

 

　　人行祭出寬鬆組合拳，定向減息四分一厘，然而A股反應平平全日更倒跌收場，中資券商股集體偏軟，中信証券(06030)跌1.33%，報28.22元，華泰(06886)跌0.89%，報18.89元，中信建投証券(06066)跌0.78%，報12.68元，中國銀河(06881)軟0.28%，報10.82元；內險股僅個別下跌，中國平安(02318)跌1.29%，報68.65元，人保(01339)跌1.17%，報6.75元。

 

　　世界航運巨擘馬士基歷經近兩年紅海危機後，於周四（15日）正式啟動重返蘇彝士運河，波羅的海指數連跌第9個交易日至近半年新低。東方海外(00316)瀉4.98%領跌藍籌，報120.1元；中遠海控(01919)跌3.35%，報13.26元，惟中遠海運港口(01199)升1.73%，報5.88元，中遠海能(01138)升1.18%，報12.05元。

 

　　創科實業(00669)被摩通點名為重點推薦投資標的，給予「增持」評級，目標價136港元。創科實業全日大升4.87%，報103.3元，為表現最佳藍籌。李寧(02331)公布銷售成績後獲大行唱好，股價同升4.35%，報20.4元。

 

　　九置(01997)升2.78%，報25.18元；長和(00001)旗下屈臣氏上市被提上日程，股價升1.77%，報60.5元，長和暫連升7日累計升幅10.6%。

 

　　恒指三大成交股份依次為阿里、騰訊(00700)及藥明生物。阿里收報166.2元，升1%；騰訊收報617.5元，跌0.7%。國指、科指三大成交股份依次為阿里、騰訊及小米(01810)。小米收報37.1元，跌2%。

撰文：經濟通市場組

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00316

東方海外國際

120.100

異動股

00100

MINIMAX-WP

438.000

異動股

02313

申洲國際

64.300

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00316 東方海外國際
  • 120.100
  • 01488 百福控股
  • 0.780
  • 01024 快手－Ｗ
  • 78.350
  • 02113 世紀集團國際
  • 0.080
  • 02473 喜相逢集團
  • 9.690
股份推介
  • 00921 海信家電
  • 24.140
  • 目標︰$27.00
  • 00027 銀河娛樂
  • 40.340
  • 目標︰$43.90
  • 00700 騰訊控股
  • 617.500
  • 目標︰$683.00
  • 03888 金山軟件
  • 31.680
  • 目標︰--
  • 06680 金力永磁
  • 22.620
  • 目標︰$25.00
人氣股
  • 00981 中芯國際
  • 79.200
  • 00005 滙豐控股
  • 128.500
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 37.100
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 166.200
  • 09992 泡泡瑪特
  • 178.600
報章貼士
  • 00853 微創醫療
  • 11.960
  • 目標︰$13.00
  • 00992 聯想集團
  • 8.880
  • 目標︰$10.20
  • 01072 東方電氣
  • 26.000
  • 目標︰$30.00
熱炒概念股
  • SaaS More
  • 02562 獅騰控股
  • 4.690
即時重點新聞

16/01/2026 17:00  《盤後部署》恒指四度衝擊二萬七終未守穩，地產股逆市升領展仍落後

16/01/2026 12:57  【預算前瞻】陳茂波：將整全檢視稅務及子女免稅額，消費及零售需時恢復惟已有改善

16/01/2026 11:28  陳茂波：不會下調股票印花稅，除非外圍環境削本港競爭力

16/01/2026 12:41  【人行出招】花旗料今年內地政策利率下調0.1厘，原材料看好銅、鋁板塊

16/01/2026 17:32  證監會告誡公眾提防由金豐來及AGA發售以AI為主題的可疑投資產品

16/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入９３５８萬元，買中芯沽中移動

16/01/2026 08:51  【大行炒Ｄ乜】滙證普升內需股目標，李寧公布季度數據後獲大行齊升目標

16/01/2026 16:23  《財資快訊》美電升報７﹒７９９３，一周拆息較上日微軟１２基點

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 滬指四連跌，中加重啟經濟財金對話，美債持有量再降新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

內房股 | 人行定向減息0.25厘，商業用房降最低首付，惟內房彈一日即腳軟仍未宜沾手？新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

國策提振乏力恒指跌78點報26844成交收窄，全周升613點惟連續四日失兩萬七新文章
品味生活
生活
人氣文章

智城物語．方展策

Apple向宿敵低頭！蘋果全面擁抱Google Gemini，是暫時妥協手段？還是長期AI策略轉向？新文章
人氣文章

銷售達人．梁子驄 Brian

銷售管理解碼｜從壽司郎AI看數位轉型的財務價值（上）：人機混合決策模式解析新文章
人氣文章

玩樂假期

米埔自然遊︱長者優惠$100暢玩3小時濕地＋木橋漫步＋觀鳥屋，新春限定7折$140新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

玩味誌．蕭國仁 Henry SIU

日本威士忌深度遊：在廣島細嚐落櫻之味，初探富士本土風味的櫻尾蒸餾所
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

實試Threads人氣日本ReFa心型梳+離子護理梳！除了外型滿分，性價比高嗎？ 新文章
人氣文章

Beauty Feature

開箱CHANEL Rouge Noir系列！限量四色眼影胭脂盒、玫瑰棕單色眼影、多用途光影棒，值得入手嗎？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
護膝攻略︱錯誤起坐習慣易傷膝＋側傾膝關節省力謬誤＋正常起坐姿勢
人氣文章
體感溫度大跌！日本真人實測6款熱飲保暖效果！薑茶竟然唔係no.1？邊款可暖身1小時？ 3
人氣文章
膳食金字塔︱美國新版飲食指南倡原型食物、蛋白質優先，顛覆主食觀念
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/01/2026 17:59
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 16/01/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 16/01/2026 20:56
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 16/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事16/01/2026
神州經脈 | 滬指四連跌，中加重啟經濟財金對話，美債持有量再降
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美恐陷委國泥沼，竹籃打水一場空

16/01/2026 08:34

大國博弈

日圓匯率低見4.89算！跌至超過一年低位！邊間銀行兌現金最抵...

14/01/2026 18:05

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區