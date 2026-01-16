國策提振乏力恒指跌78點報26844成交收窄，全周升613點惟連續四日失兩萬七

人行昨日在A股收市後突然宣布定向減息0.25厘，但措施仍然未逆轉市場對幣策預期，反而令外界擔憂下周一（19日）公布的三駕馬車經濟數據表現不佳。A股兩市今早雖造好，惟上升動力不足，兩大指數全日齊收跌，無助港股今日重新反彈。恒生指數早段曾創下最多近253點升幅，重新突破兩萬七，結果盤中盡歸蒸發，全日更跌78點或0.3%，收報26844。恒生中國企業指數收報9220，跌46點或0.5%。恒生科技指數收報5822，跌6點或0.1%。值得留意的是港股衝擊兩萬七信心變弱，主板成交從約3000億元回落至今日近2551億元，南下資金全日循港股通僅淨流入9358萬元。

回顧本周，資金炒作國產AI熱潮，憧憬英偉達重新向中國出口H200晶片，加上千問大模型更新，阿里(09988)成交量價齊漲，帶動港股周二（13日）裂口高開350點，衝擊兩萬七，接下來的多個交易日，港股成交量急增，然而兩萬七作為過去四年來高位，沽壓強大，港股連續四日突破該整數關口，但收盤時均無法企穩該位置。即使如此，恒指全周累計仍升613點或2.3%。

泡泡瑪特(09992)禍不單行，其遭NGO指控江西贛州代工製造商存在廣泛剝削勞工權利問題，影響集團形象，股價全日大跌5.6%領挫藍籌，報178.6元。

港股高位抽水潮持續，雲知聲(09678)提配股計劃，股價跌6.6%，報280.2元；藥明生物(02269)股東大舉減持套現超過50億元，股價先挫後回，收跌0.6%，報39.78元。

阿里健康(00241)回吐持續，股價再跌5.16%，報6.8元。

人行祭出寬鬆組合拳，定向減息四分一厘，然而A股反應平平全日更倒跌收場，中資券商股集體偏軟，中信証券(06030)跌1.33%，報28.22元，華泰(06886)跌0.89%，報18.89元，中信建投証券(06066)跌0.78%，報12.68元，中國銀河(06881)軟0.28%，報10.82元；內險股僅個別下跌，中國平安(02318)跌1.29%，報68.65元，人保(01339)跌1.17%，報6.75元。

世界航運巨擘馬士基歷經近兩年紅海危機後，於周四（15日）正式啟動重返蘇彝士運河，波羅的海指數連跌第9個交易日至近半年新低。東方海外(00316)瀉4.98%領跌藍籌，報120.1元；中遠海控(01919)跌3.35%，報13.26元，惟中遠海運港口(01199)升1.73%，報5.88元，中遠海能(01138)升1.18%，報12.05元。

創科實業(00669)被摩通點名為重點推薦投資標的，給予「增持」評級，目標價136港元。創科實業全日大升4.87%，報103.3元，為表現最佳藍籌。李寧(02331)公布銷售成績後獲大行唱好，股價同升4.35%，報20.4元。

九置(01997)升2.78%，報25.18元；長和(00001)旗下屈臣氏上市被提上日程，股價升1.77%，報60.5元，長和暫連升7日累計升幅10.6%。

恒指三大成交股份依次為阿里、騰訊(00700)及藥明生物。阿里收報166.2元，升1%；騰訊收報617.5元，跌0.7%。國指、科指三大成交股份依次為阿里、騰訊及小米(01810)。小米收報37.1元，跌2%。

撰文：經濟通市場組

