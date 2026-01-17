美股收盤 | 聯儲局主席人選現變數，道指收市跌83點

由於市場持續消化美國總統特朗普關於美國聯儲局主席人選的最新暗示，以及最高法院即將對關稅法案作出關鍵裁決，美股三大指數周五（19日）全日偏軟，尾市反覆受壓，小幅收跌。

市場焦點集中在特朗普對下任聯儲局主席的取態。特朗普周五在白宮發表講話時，公開讚揚現任國家經濟委員會主任哈塞特，但同時表示更希望他留在現任職位上，並直言若哈塞特轉任聯儲局主席，白宮將失去一位核心經濟顧問。

此番言論被市場解讀為哈塞特獲得提名的機會下降，令另一位熱門候選人、聯儲局前理事沃什的呼聲急升。預測市場數據顯示，沃什獲得提名的機率在特朗普講話後顯著飆升至60%以上。投資者普遍認為沃什立場較為「鷹派」，這種人事任命的不確定性令部分資金選擇在周末前離場觀望。

特朗普講話後，立場較鷹的沃什獲提名聯儲局主席的機率升至六成以上。(Shutterstock)

除聯儲局人事安排外，法律戰亦是市場的一大隱憂。美國最高法院即將就特朗普援引《國際緊急經濟權力法(IEEPA)》徵收關稅的合法性作出裁決。特朗普周五警告，若最高法院作出不利裁決，其政策議程將徹底受挫。

重磅股表現方面，英偉達(US.NVDA)跌0.4%，蘋果(US.AAPL)跌1%，微軟(US.MSFT)升0.7%，谷歌(US.GOOG)跌0.9%。

道指收市跌83.11點，或0.17%，報49359.33點；標普500指數跌4.46點，或0.06%，報6940.01點；納指跌14.63點，或0.06%，報23515.39點。

本周美股三大股指均錄得跌幅，道指累跌0.29%，標指下跌0.38%，納指跌0.66%。

金價向下，油價微升

美匯指數延續本周強勢，交投於99.36水平，日內微升約0.02%。美元兌日圓由早段高位回落，匯價徘徊於158.06水平附近，跌約0.3%。歐元兌美元走勢反覆偏軟，日內報1.1596，微跌0.1%。

現貨黃金日內持續於每盎司4600美元水平爭持，日內報4585美元，下跌約0.7%。紐約期金報4592美元，跌幅約0.7%。

紐約期油報每桶59.34美元，日內升約0.4%。布蘭特期油報每桶64.23美元，升幅約0.7%。

下周一（19日）為美國假期，美股將全日休市。

撰文：經濟通國金組

當國家領土變成可交易商品，世界會變成點？即刻投票發表你對「購島論」的睇法。► 立即投票