港股 | 蕭猷華：恒指一旦突破27381點，後市可見幾多？

《套期保值》港股上周展現出反彈勢頭，但恒生指數仍在區間內波動，最終上升613點。科技板塊表現突出，人工智能概念股受捧。其中，阿里巴巴(09988)旗下的千問App活躍用戶逼近1億，股價有望逐步攀升至去年高位186元。

內地方面，人民銀行送出新年「大紅包」，下調各項結構性貨幣政策工具利率0.25厘，並設立民營企業再融資額度1萬億元人民幣。筆者認為人行此舉措是向寬鬆貨幣政策邁進的重要一步，有助提高商業銀行淨利差和加強銀行放貸能力。此外，這也向市場釋出內地將持續實施穩健貨幣政策的訊號。

恒指若突破橫行區間，將出現單邊行情。(Shutterstock)

恒指自去年9月至今，形成了一個長方形的橫行區間，高位為27381點，低位為25086點，高低波幅達2295點。這意味著，恒指一旦突破橫行通道，將可能出現單邊行情，幅度可達2000多點。展望後巿，筆者認為向上突破機會較大，如果一旦突破上方阻力，下個目標可見29676點。

信誠證券投資服務董事 蕭猷華

