開市Go | 美歐就格陵蘭引發關稅戰，沃什接任聯儲局呼聲高，小米回購股份

要聞盤點

1、由於市場持續消化美國總統特朗普關於聯儲局主席人選的最新暗示，以及最高法院即將對關稅法案作出關鍵裁決，美股三大指數上周五（16日）全日偏軟，尾市反覆受壓，小幅收跌。道指收市跌83.11點，或0.17%，報49359.33點；標普500指數跌4.46點，或0.06%，報6940.01點；納指跌14.63點，或0.06%，報23515.39點。中國金龍指數跌90點。日經期貨截至上午7時49分跌420點。





2、美國總統特朗普宣布2月起對丹麥等八國加徵10%的關稅，並從6月起稅率升至25%，直至達成收購格陵蘭協議。





3、美國財長貝森特強調華府不會在格陵蘭問題上妥協，並批評歐洲無力保障安全。





4、歐盟擬向美國商品徵收報復性關稅，回應美國就格陵蘭向歐盟多國額外徵收關稅。





5、特朗普稱希望國家經濟委員會主任哈塞特留任現職，博彩市場開始押注沃什接任聯儲局主席，市場降息兩次的預期降低。





6、美國最高法院尚未裁定川普全球關稅合法性，下個窗口期為周二（20日）。哈塞特稱若裁決不利將特朗普可立刻徵收10%關稅。





7、特朗普會晤委內瑞拉反對派領袖馬查多，接受其贈予的諾貝爾和平獎獎章，馬查多稱將當選委內瑞拉首位女總統。





8、中國今日將公布第四季度GDP數據，預計增速創三年新低，12月零售銷售增速或進一步放緩。





9、中加貿易解凍，中國將於3月前降低油菜籽關稅，加拿大允許4.9萬輛中國電動車以6%的低稅率進口。





10、財政司司長陳茂波表示，香港正積極推動黃金中央結算系統，目標今年內試運，並邀請上海黃金交易所參與。

11、全球存儲芯片漲價潮的影響傳導至下游手機廠商，受上游供應鏈存儲漲價影響，多家手機廠商近日下調全年整機訂單數量，其中，小米、OPPO下調超20%，vivo下調近15%，傳音下調至7000萬台以下，各家下調機型主要是中低端和海外產品。

12、證監會告誡公眾，提防一項以AI為主題的可疑投資產品。該產品涉及由金豐來及Angel Guardian Alliance Technology Limited(AGA)發售和推廣的高頻交易安排。

當國家領土變成可交易商品，世界會變成點？即刻投票發表你對「購島論」的睇法。► 立即投票