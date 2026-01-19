  • 會員
盤前攻略 | 美股高位整固ADR受壓 北水承接力減弱港股26500驗證支持

19/01/2026

　　美股維持高位整固，加上周一為美國馬丁路德金紀念日假期美股休市，上周五華爾街傾向觀望，三大指數輕微收低；道指跌83點報49359，納指跌14點報23515，標普跌4點報6940。

 

盤前攻略 | 美股高位整固ADR受壓 北水承接力減弱港股26500驗證支持

（Shutterstock圖片）

 

中概股個別發展，ADR跑輸

 

　　中概股窄幅上落；阿里巴巴跌3.24%報165.40美元，拼多多跌0.65%報106.76美元，京東跌1.73%報28.90美元，唯品會大跌8.29%報16.71美元，百度升0.09%報149.53美元，網易升1.37%報137.97美元，萬國數據跌6.31%報40.66美元，小鵬跌1.10%報20.65美元，理想跌1.22%報16.19美元，蔚來升1.51%報4.71美元。

 

　　ADR普遍較港股造價折讓；騰訊(00700)ADR較港股低0.74%，折合612.9港元；美團(03690)ADR較港股低1.12%，折合98.9港元；友邦(01299)ADR較港股低0.55%，折合83.1港元；滙控(00005)ADR較港股高0.17%，折合128.7港元；小米(01810)ADR較港股低0.83%，折合36.8港元；港交所ADR較港股低0.87%，折合434.6港元。

 

融資保證金比例上調急削北水動力，恒指26500好淡爭持

 

　　上周五恒指夜期跌189點報26640，較現貨低水205點。目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報26525，跌268點，恒指料跟隨低開約200點。

 

　　自內地宣布恢復融資保證金比例至100%，明顯削弱內地資金動力，連減息利好都未能抵銷利淡影響，上周五港股先升後跌下北水承接力偏弱，全日淨流入不足1億元兼深市北水連續兩日淨流出，令港股成交額明顯下降。參考目前黑期表現，即市支持下移至26500約10天線水平，觀望跌後能否吸引北水部署承接後蓄力回升。

 

　　參考恒指牛熊證街貨分布，自恒指整固回吐壓力加大後，輪商開牛動力加強，繼周四新增26500至26699約200區域後，上周五再新增26700至26799區域，淨增257張對應期指張數，但預計恒指低開幅度將即殺約千張對應期指張數街貨，令目前牛證最重貨區26400至26499的1041張對應期指張數街貨將直面淡友大軍，同需觀望26500的好淡爭持力度。

 

