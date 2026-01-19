航空股 | 春運臨近疊加上月營運數據對辦，航空股獲券商唱好逆市高飛可揀買邊隻？

內地今年春運將從2月2日至3月13日，為期40天，隨著春運及為期9天(2月15日至23日)超長春節假期將至，三大中資航空股再展強勢，今早(19日)齊逆市炒上，其中東航(00670)(滬:600115)更飆逾8%。值得一提，三大中資航空股近日公布營運數據，上月乘客量按年升6%至9%，延續穩步復甦態勢，另內地早前舉行全國民航工作會議，提到今年將深入整治「內捲式」競爭，加上人民幣走強及油價表現疲弱，均有利航空股，兼且獲券商唱好，相信在春節假期前可維持強勢，當中可揀買哪一隻？

春運2月2日開始為期40天 民航旅客運輸量料增5.3%

中國國家鐵路集團有限公司宣布，今年春運將從2月2日開始，到3月13日結束，為期40天。據航班管家DAST測算，2月2日至3月13日春運周期內，國內航司預計執飛客運航班65.7萬班次，同比增長5%。民航旅客運輸量預計達9500萬人次，日均237.5萬人次，同比增長5.3%，延續穩健復甦態勢。

航旅縱橫的最新數據也顯示，截至1月16日，節前春運階段(2月2日至2月14日)國內航線機票預訂量已超過552萬張，出境航線機票預訂量超過105萬張，入境機票預訂量超113萬張。而春節期間的國內航線機票預訂量超413萬張，出入境航線機票預訂量約140萬張。

春運期間中國內地赴日航班取消2376班 整體取消率36%

不過，內媒引述數據報道，截至1月15日，春運期間中國內地至日本的航線已取消2376班，整體取消率已達36%。《第一財經》指，作為赴日主要樞紐，航班佔比近50%的上海浦東機場已取消出港航班超1200班次，成為取消量最高的機場。在2026年春運期間出港國際航線中，泰國重回熱門目的地榜首，而日本航線大幅下降，航班量同比下滑超過40%。此外，在赴日航班量前十的機場中，南京祿口、北京大興、天津濱海機場的取消率位居前列。

中國內地上個月赴日本的計劃航班，逾40%航班取消，數量超過1900班次。中國外交部2025年11月14日鄭重提醒中國公民近期避免前往日本，原因是日本首相高市早苗11月7日公然發表「台灣有事論」，令中日人員交流氛圍嚴重惡化。

國航上月乘客量按年增9% 東航上月載客量升6%南航升8%

另外，三大航空股近日公布營運數據，其中國航(00753)(滬:601111)在去年12月，乘客量1310萬人次，按年增加8.7%，按月跌0.5%，貨郵量13.6萬噸，按年下跌1%，按月跌1.4%，而去年全年乘客量1.6億人次，升3.4%，貨郵量153.7萬噸，升3.9%。而在去年12月，客運運力投入按年上升4%，旅客周轉量上升10%，平均客座率82.2%，上升4.5個百分點。貨運方面，貨運運力投入下降1.9%，貨郵周轉量上升5.3%。貨運載運率39.2%，上升2.7個百分點。

東航去年12月載客量1177.2萬人次，升5.68%，貨郵量9969萬公斤，升4.93%，而去年全年載客量1.5億人次，升6.68%，貨郵量11.3億公斤，升7.14%。去年12月客運運力投入按年上升4.93%；旅客周轉量上升7.61%；客座率為85.65%，上升2.14個百分點。貨郵周轉量上升8.07%。

南航(01055)(滬:600029)在去年12月，載客量1385.9萬人次，按月升0.64%，按年增加7.74%，貨郵量17萬噸，按月升1.33%，按年增加8.11%。2025年全年載客量1.7億人次，升5.5%，貨郵量196萬噸，升6.8%。而在去年12月，客運運力投入按年上升11.89%，旅客周轉量上升11.2%，客座率為84.05%，下降0.53個百分點，貨運方面，2025年12月貨運運力投入上升19.28%；貨郵周轉量上升10.86%；貨郵載運率為51.95%，下降3.95個百分點。

人幣中間價報7.0051創逾兩年半高 中金料人幣匯率續溫和偏強

另方面，人民幣兌一美元中間價今報7.0051，較上個交易日升27點子，創2023年5月18日以來逾兩年半新高，較市場預測偏弱逾360點。人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早高開40點子，報6.9650，上個交易日即期匯率收盤報6.9690。哈塞特出任美聯儲主席的概率下降，美元上周五(16日)因此走強，但周末特朗普對歐洲發出新的關稅威脅，引發投資者不安，美元重新回落。市場人士稱，哈塞特出任美聯儲主席的概率下降，這可能緩解美元的壓力，目前歐盟關稅戰重燃擾動市場情緒，人民幣可能間接受影響。由於春節前市場仍偏結匯，人民幣即期匯價有望延續穩中偏升走勢。

招商證券宏觀團隊表示，中國人行此前表態不會為了出口壓制匯率，表明人行對匯率升值容忍度提升。人行對匯率的態度有所轉變，中間價最快本月破7。中金公司外匯團隊最新周度展望稱，在近期美元反彈抬頭背景下，預計人民幣匯率的升值速率可能受到一定影響，但在春節前季節性等因素的支撐下，預期匯率將保持溫和偏強的態勢。

中泰證券：春運假期催化、反內捲兼油匯利好 看好航空股投資機會

中泰證券發表研報指，今年春節偏晚或導致不同人群返程節奏出現分化，目前全國高校寒假正陸續開啟，預計學生群體的出行有望帶動市場需求提升。短期來看，油匯利好有望延續，疊加後續「反內捲」及春運假期催化，航空量價向好預期較強，看好基本面積極變化帶動下的航空股投資機會。

摩根士丹利則指，中國內地航空業將受到商務旅行復甦、更長航程及產品組合升級下出境旅遊增長，以及入境旅遊等所推動。反內捲政策、人民幣升值及低油價亦為行業基本面提供支持，對國航、東航、南航及春秋航空(滬:601021)給予「增持」評級，目標價分別為8.11港元、4.31港元、5.33港元及62.4元人民幣。

華泰證券：東航受益長三角旺盛出行需求 上調明年盈測至逾百億人幣

另華泰證券指，東航2025年ASK(可提供客公里)/RPK(收入客公里)分別較去年同期成長6.8%/10.7%，客座率達85.9%，較去年成長3.0個百分點，創歷史新高，國內外航線客座率皆創史上最佳水準。展望2026年，航空業供需關係將顯著優化。民航局近期工作會議提出嚴控低效航線運力供給，研究制定旅客運輸成本調查辦法，有助於緩解產業價格競爭壓力。疊加油價下行和人民幣匯率企穩的利多因素，航司獲利能力可望迎來實質改善。

該行上調東航2025至2027年歸母淨利預測至9.34億元人幣、78.01億元人幣及100.96億元人幣，對應A/H股目標價分別為人民幣7.70元及6.85港元，維持「買入」評級。該行強調，身為上海主基地航司，東航在長三角地區市佔率高達42%，將充分受益於區域旺盛出行需求及出入境旅遊復甦紅利。

陳樂怡：內地航空業景氣復甦穩固 國航可追落後春節前或升至近8元

信達國際研究部助理經理陳樂怡表示，對航空股今年展望較正面，因受幾大因素支持，其中三大中資航空股最新數據顯示去年第四季尤其國內航線供需格局改善明顯，運力投放雖然放緩，但客座率有提升，而因反內捲，票價方面似乎已有些反應，股價亦跟隨上升。另外，外匯因素方面，受惠人民幣升值，至於燃料成本，雖然油價短線可能仍有波動，但大家都估在供過於求影響下，油價今年仍會於偏低水平運行。在營運成本及供需層面都有改善下，對航空股看法轉趨正面，相信市場對其今年盈利復甦看得相對正面，短線催化劑則為春運，今年春節有較長假期，出境遊可能較受惠，一些國際航線會稍為好轉，之前日本航班一些波動相信已在市場預期之內，再看春節假期大家會否轉去其他旅遊目的地，以抵銷日本航班取消影響。整體若撇除這些特殊因素，行業景氣度復甦仍穩固。

陳樂怡續指，若單看12月營運數據，在運力投放及旅客周轉量方面，三大航空公司中以東航表現較好，所以股價方面也有分化，且國內航線供需格局改善相對明顯，國際線則仍有些供應過剩情況，而大家可能都會認知國航在國際航班方面佔比較大，雖公司也有一定營運韌性，但復甦會稍慢於國內航班佔比較大的公司，但若再加上超長春節假期，國航或有些追落後空間。相信現時仍屬時間窗口去炒作春節假期以至剛公布的營運數據，仍可以短炒，國航現價也可買入，春節前或可升至近8元。

國航半日升3.62%收報7.16元，東航升8.81%報5.68元，南航升6.48%報5.92元。國泰(00293)則升1.39%報12.38元。

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

