車股 | 中加達協議大降電動車關稅，比亞迪重返紅底，車股可以再留意？

中加兩國長達數年的貿易僵局出現重大轉機，雙方宣布達成初步貿易協議，加拿大同意給予中國電動車每年最多4.9萬輛的進口配額，並同意將此前100%的關税降至約6%，有分析師指加國舉措有利提振市場對電動車企情緒，比亞迪(01211)尤其受益。比亞迪今日(19日)逆市升最多逾2%至101.8元重返紅底。值得一提，中歐早前亦就電動車關稅爭議達成框架協議，歐盟擬對內地電動車設最低價格取代高額關稅，車股此前積弱已久，或可追落後，應如何選擇？

（比亞迪網頁截圖）

加拿大宣布每年進口4.9萬輛內地電動車 關稅大降至6.1%

中國國家主席習近平與加拿大總理卡尼上周五(16日)於北京舉行會談，雙方宣布達成初步貿易協議。卡尼在會後記者會上證實，加拿大已同意給予中國電動車每年最多4.9萬輛的進口配額，並適用6.1%的最惠國待遇關稅，此前關稅為100%，有關每年4.9萬輛的進口額配還將在五年內逐步提升至7萬輛。作為回應，中方承諾大幅削減對加拿大油菜籽的懲罰性關稅，關稅降至約15%的綜合稅率，並取消對加拿大豌豆、龍蝦、螃蟹等農產品的歧視性關稅。

中國商務部美大司負責人表示，中加雙方本著合作精神開展了多輪磋商，努力壓縮問題清單。關於電動車協議，這是加方朝著正確方向邁出的積極一步，對中國電動汽車開拓加拿大市場來說也是個好消息。希望加方積極履行有關承諾，同時繼續與中方相向而行，通過友好協商，為進一步拓展兩國電動汽車貿易和投資合作，創造更加公平、穩定、非歧視的環境。相應地，中方將根據有關法律法規，調整加方關注的油菜籽反傾銷措施和對加部分農水產品採取的反歧視措施。相信這些安排將對深化中加相關產業合作、增進兩國民眾福祉等發揮積極作用。

加拿大總理卡尼在北京人民大會堂與中國國家主席習近平會面。（AP圖片）

Bernstein：加國舉措有利提振市場對電動車企情緒 比亞迪尤其受益

Bernstein分析師在報告中表示，加拿大同意將對華電動車100%的關税降至約6%，並將允許4.9萬輛中國電動車進入本國市場，這一舉措有利於提振市場對中國電動車製造商的情緒。比亞迪尤其受益，因其擁有豐富的平價電動車產品組合，且在許多市場均具領先地位，具備把握這一機遇的優勢。報告認為，有關消息對中國車企利好，但對特斯拉、現代、起亞、福特、豐田等已在加拿大市場建立佔有率的品牌構成挑戰。這也意味著加拿大在傳統上與美國貿易政策保持一致的做法出現鬆動。加拿大與歐盟的關稅調整可能預示著全球範圍內對中國平價電動車接受度的提升。

大和則指，加拿大將允許4.9萬輛中國電動車以優惠關稅進口，對出口實力強的新能源汽車企業構成輕微正面影響，儘管4.9萬輛的數量相較比亞迪年銷量約500萬輛仍屬較小。結合此前歐盟允許最低進口價格的措施，該行認為西方國家對中國電動車的阻擋態度正因美國與其他國家關係轉弱而有所軟化。

內地上月新能源車銷量增7.2% 三部門要求車企抵制無序價格戰

值得留意，中國汽車工業協會發布的最新數據顯示，2025年12月，中國新能源汽車產銷分別完成171.8萬輛和171萬輛，同比分別增長12.3%和7.2%，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總銷量的52.3%。數據還顯示，2025年12月，中國汽車產銷分別完成329.6萬輛和327.2萬輛，環比分別下降6.7%和4.6%，同比分別下降2.1%和6.2%。

另外，工信部、國家發改委及國家市場監管總局上周三(14日)召開新能源汽車行業企業座談會，要求企業堅決抵制無序「價格戰」，推動建立優質優價、公平競爭的市場秩序。17家重點車企及汽車工業協會等參會。工信部新聞稿表示，將加強成本調查和價格監測，加大監管和執法力度，強化產品生產一致性監督檢查，對違規企業依法依規嚴肅處理，維護公平有序市場環境，促進汽車產業高質量發展。

摩通：中國汽車銷售今年開局緩慢 可先關注小鵬蔚來

摩通發表研究報告指，2026年第一季中國汽車銷售開局緩慢，預計全年乘用車零售銷量將下跌2%，批發量增長2%。儘管政府推出汽車以舊換新補貼政策，但摩通中國汽車情緒指數顯示消費者興趣趨於疲軟。報告認為，中國汽車行業競爭格局將從價格戰轉向價值創造，因此具備自動駕駛和人工智能技術突破、有效控制成本，以及海外市場拓展能力的車企將在競爭中佔據優勢地位，預計比亞迪、吉利汽車(00175)和零跑汽車(09863)將在2026年第二季業務表現開始觸底反彈。

若尋求額外Alpha值，摩通建議投資者關注小鵬汽車(09868)和蔚來(09866)，其中小鵬汽車在未來2至3季度將展現AI發展優勢，包括機器人、晶片和L4級自動駕駛汽車等領域；蔚來則可能在2026年第二至第三季度帶來盈利驚喜。

（小鵬汽車網頁截圖）

陳樂怡：銷量有放緩風險成本亦受壓 車股需慎選可吼小鵬零跑

信達國際研究部助理經理陳樂怡表示，今年大家對內地新能源車銷量可能未必看得太正面，一來內地以舊換新補貼政策今年力度有縮減，機制方面其實收緊了些少，所以在整個大環境大家消費較審慎，而在補貼有縮減情況下，對銷量的支持可能有所減退，而且在成本方面，存儲芯片記憶體成本上升，令智能駕駛方面成本亦有所增加，故在銷量有放緩風險，成本方面亦有壓力下，即使想揀車廠品牌亦要慎選，除了本土市場，大家亦會較著緊其海外市場布局，看其出口市場能否抵銷本土市場疲軟。

不過，陳樂怡認為，雖然從去年尾至今年初大市上升，車股卻仍較落後，但未見有甚麼催化劑，若有炒作反而會翻炒智能駕駛零部件或服務供應商，相關汽車芯片股亦間中有些郁動，但對於車廠品牌，大家暫仍觀望，其中比亞迪料續於區間上落，公司的確於出口市場布局較全面，但中檔價位的車也有不少，而競爭最激烈正在此價格帶，部署上近90元至105元可炒上落。若想吼車廠品牌，可揀本身有自家芯片，或有人形機械人等其他領域發展的車企，如小鵬及零跑，其中小鵬之前也有跟炒機械人概念，零跑出貨量則在新勢力中跑出，兩者基本面相對有較多憧憬，還算可以中線部署低撈，但零跑走勢仍較弱，可再等等並需分注買，小鵬則可於現價分注吸納。

新能源車股今日表現各異，比亞迪升1.51%收報100.7元，小鵬跌0.44%報80.1元，蔚來升0.27%報36.74元，理想(02015)無跌0.4%報62.55元，零跑升0.22%報44.92元，小米(01810)則跌1.67%報36.48元。傳統車股亦升跌不一，吉利跌0.58%報17.03元，廣汽(02238)無升跌報3.81元，長汽(02333)跌1.71%報13.81元，東風(00489)升0.99%報9.17元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

