金管局發表Cargox項目建議報告，提出20項建議和路線圖

19/01/2026

　　金管局今日（19日）發表《Cargox 項目建議報告》，提出20項建議和路線圖，推動香港貿易融資生態現代化。

 

金管局發表Cargox項目建議報告，提出20項建議和路線圖

金管局發表CargoX項目報告提20項建議，推動貿易融資

 

　　金管局表示，當局廣邀24間機構參與Cargox專家小組，匯聚來自銀行、貨運物流數據提供方、信貸資料服務機構、出口信用保險商、政府機關及國際組織的業內專家，提供寶貴見解，並於2025年12月完成制訂多項Cargox建議和發展路線圖。

 

　　報告歸納廣泛研究和業界聯繫所得，闡述共20項建議，分屬「數據」、「基建」和「互聯」三大策略支柱：數據支柱，聚焦加快運用數據推動貿易融資自動化，包括整合政府策略性貨運與貿易數據及基礎設施、開放過往貿易交易紀錄；基建支柱：透過促進數碼貿易基建的發展，推動香港與海外貿易夥伴的貿易無紙化；互聯支柱：著重提高與中國內地、東盟等地區的互聯性，並實施相關政策以維持香港作為貿易和貿易融資樞紐的競爭力。

 

　　金管局副總裁李達志表示，Cargox項目標誌著香港貿易融資生態現代化的重要一步，項目整合先進的數碼方案，並借助新世代『商業數據通』基建提升貨運物流和貿易數據的互聯性，同時加強國際聯繫。

 

　　他又指，Cargox專家小組的建議提供了策略藍圖和具體行動路線，部署香港成為獲各方信賴、以數據為本的全球數碼貿易樞紐。特別感謝來自公私營界別多個領域的專家小組成員，分享寶貴的真知灼見，塑造Cargox這項帶來變革的舉措。

 

撰文：經濟通採訪組

 

