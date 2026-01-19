港股 | 午市前瞻 | 恒指若失十天線或試兩萬六，內地經濟穩料難推重磅刺激政策

國家統計局公布，內地2025年第4季GDP按年增長4.5%，好過市場預期的4.4%，略低過第3季的4.8%；全年GDP維持增長5%。數據公布後A股走勢反覆，恒指變動亦不大。恒生指數半日報26579，跌265點或1%，主板成交超過1329億元。恒生中國企業指數報9142，跌77點或0.8%。恒生科技指數報5755，跌66點或1.1%。

內地去年GDP維持增長5%。（Shutterstock圖片）

連敬涵：恒指升勢缺實質利好支持難企穩兩萬七

上星期恒指連續四個交易日上攻兩萬七關惟未能企穩，今日甚至低開逾200點下試十天線（約26600點），香港股票分析師協會理事連敬涵向《經濟通通訊社》表示，恒指今年年初至今從約25600點升至約27000點，純粹是由於基金新一年重新布局，以及外圍市場表現向好，帶來的一波上升行情，但缺乏實質性利好消息支撐，因此就算突破兩萬七關亦難以企穩。

恒指早盤於十天線激烈爭持，連敬涵指出，十天線的支持力度未必很大，短線需關注成交量是否持續萎縮。若恒指失守十天線，後市有可能下試兩萬六關。

美歐就格陵蘭問題衝突持續升溫，美國總統特朗普宣布，下月1日起對丹麥、挪威、瑞典、法國、德國、英國、荷蘭和芬蘭8個歐洲國家的輸美商品，額外加徵10%關稅。並預告6月1日起將稅率增至25%，直到美國達成購買格陵蘭的協議為止。連敬涵認為，格陵蘭離香港距離遙遠，因此格陵蘭問題對港股的直接風險不大，不過可能通過市場的投資情緒，匯價，金價等途徑間接影響港股。

內需板塊表現平均，車股看好比亞迪

國家統計局公布，初步核算，2025年四季度國內生產總值(GDP)同比增4.5%，優於預期的增4.4%，增速較三季度放緩0.3個百分點。12月，規模以上工業增加值同比實際增長5.2%，增速優於預期的5%，並較11月擴大0.4個百分點。社會消費品零售總額同比增長0.9%，增速低於預期的1.2%，並較11月回落0.4個百分點。

連敬涵認為，比亞迪出口表現較佳有望跑贏內需板塊。（Shutterstock圖片）

連敬涵表示，GDP整體走勢上半年表現較好，下半年表現相對遜色，這是季節性因素導致的正常現象，因為第一季度有春節帶動消費，而到第四季度社會通常會傾向於節省開支，因此無論是企業支出還是居民消費表現都會相對較弱，預期社會消費品零售等到二月春節消費旺季的時候會出現較好的增長。他提到，明天內地政府將召開新聞發布會，屆時可能會出台新的刺激計劃。

連敬涵認為，預期政策核心將圍繞刺激內需，拉動消費，覆蓋範圍較全面，包括餐飲，旅遊，汽車等重要領域，但在內地經濟穩定增長，CPI數據回正的情況下，出台大量強有力的措施可能性不大，大概率是延續之前的政策。就內需板塊而言，他指內需板塊除車股外其他股份表現較平均，沒有特別看好的股份。車股中最看好比亞迪(01211)，因其出口表現不錯。

比亞迪股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

李寧股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

