貨幣攻略
滙豐：對香港股市持正面看法，料大量「北水」南下，料今年美國不會減息

19/01/2026

　　滙豐公布2026年亞洲經濟展望，滙豐證券策略亞太區主管林傳英（Herald van der Linde）表示，該行對香港股市持正面看法，該行看到中國境內投資者正在買入，他們大量的現金流很可能正在重新配置，部分資金正透過南向管道流入香港。在香港市場，像是銀行、房地產公司、航空公司等，這些板塊的表現也相當不錯，利息維持高位有利於香港銀行，亦看到房地產行業正在緩慢復甦。這支撐了香港房地產市場的一部分，主要是住宅。但即使在辦公室方面，也出現了一些整合，而在零售方面的情況亦較12個月前略有好轉。

 

滙豐證券策略亞太區主管林傳英 

 

　　他指出，內地股票盈利增長勢頭良好，尤其是互聯網公司。在中國，還有許多其他公司也展現出不錯的獲利成長，亦看好在亞洲，特別是在中國市場，該行更看好遊戲和硬體技術板塊，而不是電商公司。該行也看好電力設備。由於電力設施正在中國各地大規模建設。

 

　　他續指，對於中國股市，認為中國的經濟增長、盈利增長以及市場對中國股票的情緒之間將會出現脫節（disjunction），這與中國家庭持有的巨額現金有關，大約為23兆美元，形容前所未見，但指並非所有這些資金都會被用來進行投資，但其中相當一部分可以且將會被投資，亦指去年該行留意到，中國境內投資者愈來愈願意將資金配置到股票市場，並指這對中國股市來說可能是一個很大的支撐。

 

料今年美國不會減息，看好中國印尼等地市場

 

滙豐環球研究亞洲首席經濟師兼亞太區聯席主管范力民  

 

　　林傳英表示，人工智能可能是2025年市場最大的驅動力之一，而且在2026年仍將是熱門話題，並指人工智能對韓國和台灣市場的影響尤其顯著，但伺服器和晶片等零件的生產也出口到美國。對於資料中心，人們普遍認為增長將持續，目前生產供應商不多，競爭也不激烈。另一方面，只要美國的資料中心還在建設，需求就會保持強勁。因此，這些公司的前景非常樂觀。

 

　　他續指，上述部分股票的估值已經飆升，有的甚至翻了三倍。韓國股市去年幾乎翻了一番。幾乎所有投資人都嚴重超配（very heavily overweight）這些股票，他認為這也有一定風險，因為如果人工智能領域出現變化，市場需要重新調整，那麼大家可能會同時拋售，這通常不是什麼好兆頭，但認為相關擔憂需要時間才會顯現。

 

　　他指出，目前該行看好的市場是中國，也看好印尼和印度，但認為北亞市場，尤其是韓國和台灣地區，存在著日益增長的投資風險。

 

　　滙豐環球研究亞洲首席經濟師兼亞太區聯席主管范力民（Frederic Neumann）表示，該行預期今年美國聯儲局不會減息，並指美國經濟仍有許多利多因素，例如減稅、人工智能硬體熱潮、高企的股票價格，甚至抵押貸款利率也有所下降。因此，該行認為美國聯儲局今年並沒有充分的宏觀經濟理由大幅降息。

 

撰文：經濟通採訪組

 

