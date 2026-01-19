  • 會員
異動股 | 午後新世界升幅擴大至兩成，鄭家純受訪時指市場會波動機會會出現

19/01/2026

異動股 | 午後新世界升幅擴大至兩成，鄭家純受訪時指市場會波動機會會出現

 

 

　　新世界(00017)現價升20.6%，報11.48元，以現價計，該股暫連升9日，累計升幅56.8%。該股成交約6262萬股，涉資6.69億元。

 

　　周大福企業主席鄭家純接受《南華早報》訪問時指，周大福企業將繼續尋求能夠創造「雙贏局面」的交易，周大福企業的理念「不只是漂亮的口號」，其運作上具備機構投資者的紀律。然而鄭家純在訪問中並未對新世界事宜發表評論，亦未有回應近日傳聞。

 

　　鄭家純表示，作為家族辦公室，則秉持的是「鄭氏家族哲學」，而不是傳統投資手冊中的守則；市場會波動，機會會出現，資金總會流動，公司始終信任被投資企業的專業團隊，並著重於長期培育與複合增長，以實現穩健持續的發展。

 

　　被問到何時退出投資，鄭家純指出，並不應該想要賺盡最後一分錢。相反，周企必須確保投資能為企業及社會帶來「正向影響」，讓投資對象「成為更好的公司」，員工的處境「比以前更好」。

 

　　同系新百貨(00825)升幅午後同樣擴大，現升23%，報0.375元；周大福創建(00659)跌1.3%，報8.32元；周大福(01929)跌0.8%，報13.13元；佐丹奴國際(00709)無升跌，報1.42元。

撰文：經濟通市場組

  • 4.820
