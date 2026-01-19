  • 會員
惠理集團謝清海：看好貴金屬表現，投資者應打造「622」投資組合

19/01/2026

（惠理基金facebook圖片）

 

　　惠理集團創辦人謝清海接受《彭博》訪問時表示，他看好貴金屬表現，據知情人士透露，謝清海透過旗下管理個人資產、規模14億美元的家族辦公室，已將約四分之一的資產配置於貴金屬；而一年前，貴金屬在該家族辦公室的投資組合中僅佔15%。

 

　　謝清海在訪問中透露，自己是個極具耐心的投資者，買進貴金屬後就不會交易，並將其視為終身儲蓄的一部分，最後這部分資產的規模就變得愈來愈大。謝清海主張，投資者應打造「60%股票、20%債券、20%以黃金為主的貴金屬」的投資組合。

 

　　對於其家族辦公室的業績表現與持倉細節，他則拒絕置評。

 

（資料圖片）

 

　　他又指，只要實物黃金存放在倉庫或銀行保險箱中，就不會有任何人欠你錢。其持有的黃金資產，均以存放於香港機場政府倉庫的實物黃金為背書；對於立足亞洲的投資者來說，買入實物黃金遠比紙黃金更為可取。除黃金外，他也看好白銀走勢，白銀價格過去一年大約上漲兩倍，漲幅遠超黃金。

 

　　謝清海表示，步入2026年，全球局勢的發展已充分驗證了他的投資判斷。他指地緣政治因素，包括委內瑞拉與烏克蘭的戰事，以及台灣可能出現的緊張局勢，正推動市場對黃金、白銀的支撐聲浪不斷走高。截至目前，現實世界的走勢都在印證我的判斷。

 

　　謝清海大舉買入黃金的啟動資金，來自2015年的一筆操作，他在市場大調整前夕減持了惠理集團的股份。2008年開始買入黃金後，謝清海對西方倉庫的託管服務不滿，遂在2010年推出惠理黃金ETF，將實物黃金存放於香港機場。據知情人士透露，他至今仍是該基金最大持有人，持倉價值達13億港元（約1.67億美元）。

撰文：經濟通採訪組

