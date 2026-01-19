恒指全日跌281點報26563，成交縮至兩周低，阿里跌逾3%，新世界逆市飆16%

內地2025年第4季GDP按年增長4.5%，好過市場預期的4.4%，略低過第3季的4.8%；全年GDP維持增長5%。不過，12月固定投資按年跌3.8%，12月零售銷售按年僅增0.9%，表現均差過預期。恒生指數全日收報26563，跌281點或1%；主板成交近2257億元，為兩周以來最低。恒生中國企業指數收報9134，跌86點或0.9%。恒生科技指數收報5749，跌72點或1.2%。

周大福企業主席鄭家純接受《南華早報》訪問時指，周大福企業將繼續尋求能夠創造「雙贏局面」的交易，又指始終信任被投資企業的專業團隊，並著重於長期培育與複合增長，以實現穩健持續的發展。新世界(00017)午後升幅一度擴大至21.5%，收市升16.3%，報11.07元。

科技股普遍走軟，阿里(09988)跌3.5%，報160.4元；快手(01024)跌2%，報76.75元；騰訊(00700)跌1.2%，報610元；嗶哩嗶哩(09626)跌6.8%，報242.2元。

中國太平(00966)發盈喜，料去年錄得股東應佔溢利按年升215%至225%，主因淨投資業績有所提升，以及新企業所得稅稅收政策的一次性影響。該股午後急升，收市升6.4%，報22.8元。

內地公布第四季GDP數據，部分內需股逆市升，李寧(02331)升2.9%，報21元；蒙牛乳業(02319)升2.8%，報15.89元；比亞迪(01211)升1.5%，報100.7元；九毛九(09922)升1%，報2.04元。





藍籌藥股集體跌，中國生物製藥(01177)跌6.2%，報6.52元；藥明生物(02269)跌4.8%，報37.86元；信達生物(01801)跌4.6%，報85.35元；包辦藍籌跌幅頭三位。此外，翰森製藥(03692)跌4%，報41.28元；藥明康德(02359)跌2%，報118.6元。





優必選(09880)與歐洲航空巨頭空中巴士公司簽署人形機器人服務協定。共同拓展人形機器人在航空製造場景的應用，優必選升8.6%，報144.7元。





華泰證券看好內地航空業前景，日前升東航(00670)2025至2027年淨利預測至9.34億元人幣、78.01億元人幣及100.96億元人幣。三大民航逆市升，東航升9.2%，報5.7元；南航(01055)升6.3%，報5.91元；國航(00753)升3.8%，報7.17元。

碧桂園(02007)近因債務重組發行大批可換股債券，上周起碧桂園連續五日皆發布可轉債已換股並發行新股公告，全周累計發行近45億股新股。碧桂園跌14.5%，報0.325元。

恒指、國指、科指三大成交股份依次為阿里、騰訊及小米(01810)；阿里成交116.78億元；騰訊成交80.85億元；小米收報36.48元，跌0.62元或1.7%，成交66.6億元。

恒指兩大跌幅股份依次為中國生物製藥及藥明生物；中國生物製藥成交5.76億元；藥明生物成交15.63億元。

恒指兩大升幅股份依次為中石化(00386)及李寧；中石化收報4.95元，升0.16元或3.3%，成交13.65億元；李寧成交9.33億元。

撰文：經濟通市場組

