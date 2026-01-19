異動精選 | 內地上年GDP增速達標帶挈內需股，醫藥股集體跌包辦藍籌跌幅前三
19/01/2026
19/01/2026
19/01/2026 17:10 《盤後部署》消化熱度調控後憧憬北水重新加大流入，振市方向未變有利高息潤電
19/01/2026 17:21 【國際要聞】日揆高市宣布將於周五解散眾院，擬2月8日提前大選
19/01/2026 18:57 【新股上市】內地零食商鳴鳴很忙傳籌39億，騰訊、富達及淡馬錫為基投
19/01/2026 13:27 周大福企業鄭家純：將繼續尋求能夠創造「雙贏局面」的交易
19/01/2026 10:42 【數據解讀】統計局：去年經濟發展預期目標圓滿實現，惟供強需弱矛盾突出
19/01/2026 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入２２﹒９２億元，買中芯沽中移動
19/01/2026 08:50 【大行炒Ｄ乜】滙證升藥明孖寶目標，高盛點評科網股升快手網易…
19/01/2026 16:25 《財資快訊》美電升報７﹒７９６６，一周拆息較上日微軟１２基點
