開市Go | 美歐格陵蘭爭端升級，泡泡瑪特首回購，中免拓港澳業務獲LVMH入股

要聞盤點

1、美股周一（19日）休市。期間美歐圍繞格陵蘭島的爭端顯著升級，法國總統馬克龍尋求動用歐盟反脅迫工具，英國首相斯塔默批評特朗普的關稅威脅是「大錯特錯」，而德國總理默茨態度較為謹慎。

2、法國政府計劃於周三召集七國集團財長舉行視像會議，討論美國關稅威脅。據悉，總統馬克龍不打算接受美國總統特朗普邀請加入擬議中的和平理事會。

3、市場人士討論歐洲是否會拋售持有的數萬億美元美國資產作為反制手段，多數策略師認為此舉機率不高，因或對歐洲投資者造成同等傷害。

4、中國國務院總理李強表示，今年外部形勢依然複雜多變，需以高質量發展的確定性應對不確定性，強化創新驅動，並將發展戰略基點放在擴大內需上。

5、國新辦今日將舉行兩場新聞發布會，國家發改委副主任王昌林將介紹落實中央經濟工作會議精神，推動「十五五」實現良好開局。另一場由財政部副部長廖岷介紹發揮積極財政政策作用，推動高質量發展。

6、德國將把規模30億歐元的電動汽車補貼計劃向所有製造商開放，包括中國品牌。特斯拉及吉利旗下品牌料成加拿大削減中國電動車進口關稅後的首批受益者。

7、日本首相高市早苗確認將於本周五（23日）解散眾院，2月8日舉行提前選舉，承諾將食品消費稅降至零並實行兩年，期望鞏固執政陣營在眾議院的微弱多數優勢。

8、滙豐企業及機構銀行業務首席執行官Michael Roberts表示，在市值突破2000億英鎊後，該行市值有望達到3000億英鎊，意味股價或升超過50%。

9、據研究機構Counterpoint Research，蘋果公司iPhone第四季度中國出貨量按年大增28%，重新奪回中國市場第一位。

10、啟德天璽．天4房戶持貨14個月，帳面升值逾224萬元；元朗區錄得兩宗止賺離場成交，朗天峰一手貨11個月升值17%，業主帳面獲利55萬元。

11、中金發表研究報告指出，恒生指數公司將於2026年2月13日盤後公布恒生系列指數年度審議結果，涉及恒生、國企、恒生科技等港股主要旗艦指數，以及直接影響港股通投資範圍的恒生綜合指數。

12、「大班麵包西餅」母公司鴻和有限公司遭債權人入稟高等法院呈請清盤，高等法院暫委法官林展程認為「鴻和有限公司」一直拖延還款，遂按呈請頒令「鴻和有限公司」清盤。

13、內地零食很忙母企鳴鳴很忙(01768)今日招股，入場費23899元，其獲騰訊、淡馬錫及貝萊德基投。

