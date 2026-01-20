  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

開市Go | 美歐格陵蘭爭端升級，泡泡瑪特首回購，中免拓港澳業務獲LVMH入股

20/01/2026

要聞盤點

 

1、美股周一（19日）休市。期間美歐圍繞格陵蘭島的爭端顯著升級，法國總統馬克龍尋求動用歐盟反脅迫工具，英國首相斯塔默批評特朗普的關稅威脅是「大錯特錯」，而德國總理默茨態度較為謹慎。

 

2、法國政府計劃於周三召集七國集團財長舉行視像會議，討論美國關稅威脅。據悉，總統馬克龍不打算接受美國總統特朗普邀請加入擬議中的和平理事會。

 

3、市場人士討論歐洲是否會拋售持有的數萬億美元美國資產作為反制手段，多數策略師認為此舉機率不高，因或對歐洲投資者造成同等傷害。

 

4、中國國務院總理李強表示，今年外部形勢依然複雜多變，需以高質量發展的確定性應對不確定性，強化創新驅動，並將發展戰略基點放在擴大內需上。

 

5、國新辦今日將舉行兩場新聞發布會，國家發改委副主任王昌林將介紹落實中央經濟工作會議精神，推動「十五五」實現良好開局。另一場由財政部副部長廖岷介紹發揮積極財政政策作用，推動高質量發展。

 

6、德國將把規模30億歐元的電動汽車補貼計劃向所有製造商開放，包括中國品牌。特斯拉及吉利旗下品牌料成加拿大削減中國電動車進口關稅後的首批受益者。

 

7、日本首相高市早苗確認將於本周五（23日）解散眾院，2月8日舉行提前選舉，承諾將食品消費稅降至零並實行兩年，期望鞏固執政陣營在眾議院的微弱多數優勢。

 

8、滙豐企業及機構銀行業務首席執行官Michael Roberts表示，在市值突破2000億英鎊後，該行市值有望達到3000億英鎊，意味股價或升超過50%。

 

9、據研究機構Counterpoint Research，蘋果公司iPhone第四季度中國出貨量按年大增28%，重新奪回中國市場第一位。

 

10、啟德天璽．天4房戶持貨14個月，帳面升值逾224萬元；元朗區錄得兩宗止賺離場成交，朗天峰一手貨11個月升值17%，業主帳面獲利55萬元。

 

11、中金發表研究報告指出，恒生指數公司將於2026年2月13日盤後公布恒生系列指數年度審議結果，涉及恒生、國企、恒生科技等港股主要旗艦指數，以及直接影響港股通投資範圍的恒生綜合指數。

 

12、「大班麵包西餅」母公司鴻和有限公司遭債權人入稟高等法院呈請清盤，高等法院暫委法官林展程認為「鴻和有限公司」一直拖延還款，遂按呈請頒令「鴻和有限公司」清盤。

 

13、內地零食很忙母企鳴鳴很忙(01768)今日招股，入場費23899元，其獲騰訊、淡馬錫及貝萊德基投。

 

開市Go | 美歐格陵蘭爭端升級，泡泡瑪特首回購，中免拓港澳業務獲LVMH入股

 

開市Go | 美歐格陵蘭爭端升級，泡泡瑪特首回購，中免拓港澳業務獲LVMH入股

 

開市Go | 美歐格陵蘭爭端升級，泡泡瑪特首回購，中免拓港澳業務獲LVMH入股

 

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00081

中國海外宏洋集團

2.150

異動股

00700

騰訊控股

601.000

異動股

00670

中國東方航空股份

5.980

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00081 中國海外宏洋集團
  • 2.160
  • 00700 騰訊控股
  • 601.000
  • 00670 中國東方航空股份
  • 5.990
  • 02211 大健康國際
  • 3.050
  • 00590 六福集團
  • 30.980
股份推介
  • 09699 順豐同城
  • 12.010
  • 目標︰--
  • 01038 長江基建集團
  • 59.950
  • 目標︰$70.00
  • 00921 海信家電
  • 24.600
  • 目標︰$27.00
  • 00027 銀河娛樂
  • 40.100
  • 目標︰$43.90
  • 00700 騰訊控股
  • 601.000
  • 目標︰$683.00
人氣股
  • 00981 中芯國際
  • 75.150
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 160.700
  • 09992 泡泡瑪特
  • 196.300
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 35.960
  • 00700 騰訊控股
  • 601.000
報章貼士
  • 06680 金力永磁
  • 22.000
  • 目標︰$29.00
  • 09858 優然牧業
  • 4.400
  • 目標︰$5.20
  • 02423 貝殼－Ｗ
  • 47.800
  • 目標︰$53.00
熱炒概念股
  • SaaS More
  • 01860 匯量科技
  • 16.480
即時重點新聞

20/01/2026 10:12  《異動股》新世界回吐9%，此前九連升無重大事項公布下股價累漲最多58%

20/01/2026 09:56  《異動股》比亞迪跌2%吉利跌1%，乘聯分會料今年行業任務艱鉅

20/01/2026 10:35  《異動股》泡泡瑪特大手筆回購沖喜新消費板塊，蜜雪漲4%茶飲股齊飆

20/01/2026 09:23  恒指低開19點報26544，泡泡瑪特啟回購股價高開，滙控士氣如虹挑戰再破頂

20/01/2026 09:49  《異動股》英矽智能升近4%，與衡泰生物合作開發新藥最多可收5億元

20/01/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２２﹒９２億元，買中芯沽中移動

20/01/2026 08:45  【大行炒Ｄ乜】巴克萊上調滙控目標一成半，瑞銀升長和目標逾一成

20/01/2026 09:37  《財資快訊》美電升報７﹒７９７６，一年拆息上日報３﹒０１％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股 | 滙控升近2%再戰130元關，高管稱未來市值可望突破3000億英鎊新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股 | 泡泡瑪特高開半成，兩年來首回購，與榮耀推潮玩手機周日開售新文章
人氣文章

新聞>國際動態

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美國國內承擔新文章
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

1周部署 | 李偉傑：港股要突破27000水平 需要更多利好催化劑 | 可留意板塊輪動 機械人股睇高一線 ！
人氣文章

玩樂假期

銀聯卡海外簽賬唔再抵？！部分銀行已加收1%手續費！邊張卡仲係0%？新文章
人氣文章

職場英語教室．Zephyr Yeung

搭機實用英語指南（下） ｜航班延誤、鄰座交談，出差必學應對英文
DIVA CHANNEL
人氣文章

Art & Living Feature

《尋秦記》：回到的不是秦朝，而是昔日某段美好歲月 新文章
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

實試Threads人氣日本ReFa心型梳+離子護理梳！除了外型滿分，性價比高嗎？
人氣文章

The Dapper Style．汝勤

Telephone Seat：上世紀的產物，變成今日古董市場熱搶的玄關櫈 ？
健康好人生 Health Channel
人氣文章
名人健康｜74歲郭鋒近況曝光，曾因喪妻陷低谷想再見太太
人氣文章
旅遊意外｜北海道大雪10港人登山迷路，30多歲男患低溫症醫生揭急救關鍵
人氣文章
廚具安全｜打邊爐用大鐵鍋致Gas爐爆炸，消防員：亂用如引爆手榴彈
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/01/2026 11:39
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/01/2026 11:40
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/01/2026 11:39
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/01/2026 11:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話20/01/2026
異動股 | 滙控升近2%再戰130元關，高管稱未來市值可望突破3000億英鎊
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，港元新資金三個月定存最高5.88...

18/01/2026 10:55

貨幣攻略

環球動態 | 中加達成初步貿易協議，擬大幅下調油菜籽及電動車...

17/01/2026 08:46

關稅戰

美恐陷委國泥沼，竹籃打水一場空

16/01/2026 08:34

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區