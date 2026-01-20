  • 會員
etnet專輯
貨幣攻略
新股上市 | 內地零食很忙母企鳴鳴很忙(01768)招股入場費23899元，獲騰訊、淡馬錫及貝萊德基投

20/01/2026

新股上市 | 內地零食很忙母企鳴鳴很忙招股入場費23899元，獲騰訊、淡馬錫及貝萊德基投

 

 

　　內地連鎖零食商「零食很忙」和「趙一鳴零食」母企鳴鳴很忙(01768)今日至周五（23日）招股，計劃全球發行1410.11萬股，其中10%在港公開發售，其餘作國際發售，每股作價介乎229.6元至236.6元，集資額最高達33.4億元，每手100股，入場費23898.62元。公司預期於下周三（28日）掛牌，聯席保薦人為高盛及華泰國際。

 

　　公司是次引入騰訊(00700)、貝萊德、新加坡主權財富基金淡馬錫、富達基金、易方達基金、博時國際、泰康人壽、Springs Capital (Hong Kong)共8家基石投資者，認購合共約1.95億美元（約15.2億港元），以招股中位價每股233.1元計算，則可認購約651.98萬股，假設發售量調整權及超額配股權均等未獲行使佔已發行股本總額3.05%。

 

　　鳴鳴很忙估計，同樣以招股中位價計算，是次全球發售所得款項淨額約31.24億元，其中約25%將用於提升供應鏈能力及提高產品開發能力；約20%用於門店網絡升級，以及加盟商的持續賦能；20%將用於品牌建設及推廣活動；20%用於提升科技能力和數字化水平；5%將用於有選擇性地尋求與公司業務互補的戰略投資和收購機會；其餘10%則作營運資金及其他一般企業用途。

 

　　鳴鳴很忙是中國一家成熟且穩步發展的食品飲料零售商，截至去年9月底止，該公司共有1.95萬間門店，僅23間為自營店，佔比只得0.1%，其餘均為加盟店；若以品牌劃分，「零食很忙」及「趙一鳴零食」門店分別有8419間及1.1萬間，共覆蓋中國28個省份和所有線級城市。

 

　　該公司截至2025年9月底止首三季，盈利按年勁升2.2倍至15.6億元人民幣；收入則達463.7億元人民幣，按年增加75.2%。

撰文：經濟通市場組

