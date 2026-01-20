異動股 | 中免飆8%，斥31億元購港澳DFS免稅店業務，引LVMH及麥禮賢家族入股

中國中免(01880)現價升8.4%，報94.7元，該股成交約108萬股，涉資1億元。

中旅集團旗下中國中免公布，昨日（19日）與DFS集團（由LVMH及麥禮賢家族最終擁有）訂立框架協議，擬收購DFS於香港及澳門的大中華區旅遊零售業務，總企業價值為4億美元，經調整後收購價不超過3.95億美元（折合約30.8億港元），以內部資源支付。同日，法國LVMH及麥禮賢家族將以每股77.21元認購中免在香港新發行的H股，與上日收市價87.4元相比約有11.7%折讓。

中免亦與法國LVMH及美國麥禮賢家族簽訂股份認購協議。待收購事項完成後，LVMH間接全資附屬Delphine SAS將認購公司最多733.01萬股H股；麥氏家族旗下Shoppers Holdings HK Limited將認購公司最多463.74萬股H股。認購價為每股77.21元，較股份於協議日期收市價87.4港元折讓約11.66%，集資總額最高約9.24億元。認購股份設有一年禁售期。

交易完成後，LVMH及麥氏家族合共持有中免約0.57%股權，而中國旅遊集團持股比例將由約50.30%輕微攤薄至約50.01%，仍為控股股東。

撰文：經濟通市場組

【你點睇？】美國擬向歐洲八國加徵關稅，直至成功購買格陵蘭，歐洲領袖表明不可接受。你認為美國此舉會否導致美歐關係破裂？ ► 立即投票