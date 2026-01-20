異動股 | 泡泡瑪特高開半成，兩年來首回購，與榮耀推潮玩手機周日開售
20/01/2026
泡泡瑪特(09992)現價升5.2%，報190.2元，該股成交約76萬股，涉資1.44億元。
泡泡瑪特申報，昨天（19日）斥約2.51億元回購140萬股，每股最高價181.2元，每股最低價177.7元。
這是該集團自2024年2月中以來的近兩年來首度回購股份。此前有非牟利組織指出泡泡瑪特在江西省起用的一家玩具生產商存在剝削勞工情況，例如嚴重超時加班、疑似規避社會保險繳納、缺乏充分的安全培訓等，事件影響泡泡瑪特上周五（16日）股價下跌5.6%，昨日（19日）創下越7個月新低後反彈。
夥拍榮耀推定製潮玩手機，售價4499元
內地媒體報道，榮耀Magic8 Pro Air及榮耀聯名設計系列新品發布會舉行。榮耀與泡泡瑪特合作推出的「榮耀500 Pro MOLLY 20周年限定版」昨晚（19日）正式發布，售價4499元，國補到手價3999元，將於周日（25日）早上10時08分正式開售。
據介紹，聯名款機身實現定制，榮耀500 Pro曜石黑搭配Molly小畫家形象。此外，聯名款還實現系統定制，包括Molly專屬主題、壁紙、充電特效、拍照浮水印等。
撰文：經濟通市場組
