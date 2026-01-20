  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯

異動股 | 泡泡瑪特高開半成，兩年來首回購，與榮耀推潮玩手機周日開售

20/01/2026

異動股 | 泡泡瑪特高開半成，兩年來首回購，與榮耀推潮玩手機周日開售

 

 

　　泡泡瑪特(09992)現價升5.2%，報190.2元，該股成交約76萬股，涉資1.44億元。

 

　　泡泡瑪特申報，昨天（19日）斥約2.51億元回購140萬股，每股最高價181.2元，每股最低價177.7元。

 

　　這是該集團自2024年2月中以來的近兩年來首度回購股份。此前有非牟利組織指出泡泡瑪特在江西省起用的一家玩具生產商存在剝削勞工情況，例如嚴重超時加班、疑似規避社會保險繳納、缺乏充分的安全培訓等，事件影響泡泡瑪特上周五（16日）股價下跌5.6%，昨日（19日）創下越7個月新低後反彈。

 

夥拍榮耀推定製潮玩手機，售價4499元

 

　　內地媒體報道，榮耀Magic8 Pro Air及榮耀聯名設計系列新品發布會舉行。榮耀與泡泡瑪特合作推出的「榮耀500 Pro MOLLY 20周年限定版」昨晚（19日）正式發布，售價4499元，國補到手價3999元，將於周日（25日）早上10時08分正式開售。

 

　　據介紹，聯名款機身實現定制，榮耀500 Pro曜石黑搭配Molly小畫家形象。此外，聯名款還實現系統定制，包括Molly專屬主題、壁紙、充電特效、拍照浮水印等。

撰文：經濟通市場組

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

00917

趣致集團

32.140

異動股

00081

中國海外宏洋集團

2.150

異動股

00700

騰訊控股

601.000

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 00670 中國東方航空股份
  • 5.990
  • 02211 大健康國際
  • 3.010
  • 00590 六福集團
  • 30.980
  • 00688 中國海外發展
  • 13.700
  • 02588 中銀航空租賃
  • 82.500
股份推介
  • 09699 順豐同城
  • 12.010
  • 目標︰--
  • 01038 長江基建集團
  • 59.950
  • 目標︰$70.00
  • 00921 海信家電
  • 24.600
  • 目標︰$27.00
  • 00027 銀河娛樂
  • 40.100
  • 目標︰$43.90
  • 00700 騰訊控股
  • 601.500
  • 目標︰$683.00
人氣股
  • 00981 中芯國際
  • 75.100
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 160.700
  • 09992 泡泡瑪特
  • 196.500
  • 01810 小米集團－Ｗ
  • 35.980
  • 00700 騰訊控股
  • 601.500
報章貼士
  • 06680 金力永磁
  • 22.020
  • 目標︰$29.00
  • 09858 優然牧業
  • 4.400
  • 目標︰$5.20
  • 02423 貝殼－Ｗ
  • 47.780
  • 目標︰$53.00
熱炒概念股
  • SaaS More
  • 02013 微盟集團
  • 2.370
即時重點新聞

20/01/2026 10:12  《異動股》新世界回吐9%，此前九連升無重大事項公布下股價累漲最多58%

20/01/2026 09:56  《異動股》比亞迪跌2%吉利跌1%，乘聯分會料今年行業任務艱鉅

20/01/2026 10:35  《異動股》泡泡瑪特大手筆回購沖喜新消費板塊，蜜雪漲4%茶飲股齊飆

20/01/2026 09:23  恒指低開19點報26544，泡泡瑪特啟回購股價高開，滙控士氣如虹挑戰再破頂

20/01/2026 09:49  《異動股》英矽智能升近4%，與衡泰生物合作開發新藥最多可收5億元

20/01/2026 07:52  【北水炒Ｄ乜】淨流入２２﹒９２億元，買中芯沽中移動

20/01/2026 08:45  【大行炒Ｄ乜】巴克萊上調滙控目標一成半，瑞銀升長和目標逾一成

20/01/2026 09:37  《財資快訊》美電升報７﹒７９７６，一年拆息上日報３﹒０１％

專題透視
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股 | 滙控升近2%再戰130元關，高管稱未來市值可望突破3000億英鎊新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

異動股 | 泡泡瑪特高開半成，兩年來首回購，與榮耀推潮玩手機周日開售新文章
人氣文章

新聞>國際動態

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美國國內承擔新文章
品味生活
生活
人氣文章

玩樂假期

銀聯卡海外簽賬唔再抵？！部分銀行已加收1%手續費！邊張卡仲係0%？新文章
人氣文章

手機情報站．徐帥

Redmi Note 15 Pro+ 5G｜耐摔防水、超長續航，2億像素主鏡搭AI提升拍攝效率
人氣文章

智城物語．方展策

Apple向宿敵低頭！蘋果全面擁抱Google Gemini，是暫時妥協手段？還是長期AI策略轉向？ 1
DIVA CHANNEL
人氣文章

夢囈之上．林靖風 Cyrus Lamprecht

電影《若問世界誰無傷》：每一個人處理悲痛的方式都不一樣
人氣文章

先行入手．Onki Chan

日本女星的時尚哲學！山田優、田中美奈實、新木優子2026春夏聯乘單品，穿出日系知性美新文章
人氣文章

識食Hea住瘦．曾欣欣

控糖不一定戒澱粉？四款餐前食物幫助穩定血糖！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
冬天夜尿多？中醫拆解腎與膀胱功能失調，宜補腎陽固腎氣，2款食療推介
人氣文章
膳食金字塔︱美國新版飲食指南倡原型食物、蛋白質優先，顛覆主食觀念
人氣文章
時令素食譜推介：西蘭花炒鮮猴頭菇　清炒更入味軟滑鮮甜
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/01/2026 11:40
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/01/2026 11:40
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/01/2026 11:40
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/01/2026 11:20
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章財經熱話20/01/2026
異動股 | 滙控升近2%再戰130元關，高管稱未來市值可望突破3000億英鎊
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

定期存款 | 一周定存合集，港元新資金三個月定存最高5.88...

18/01/2026 10:55

貨幣攻略

環球動態 | 中加達成初步貿易協議，擬大幅下調油菜籽及電動車...

17/01/2026 08:46

關稅戰

美恐陷委國泥沼，竹籃打水一場空

16/01/2026 08:34

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區