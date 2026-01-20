  • 會員
泡泡瑪特｜兩年來首度回購，兼夥榮耀推潮玩手機，股價急彈仍可追入？

20/01/2026

　　內地潮玩品牌泡泡瑪特(09992)近期受其代工廠剝削勞工等負面消息纏身，連日捱沽後終祭出回購救價，於昨日(19日)斥資2.51億元回購140萬股，為近兩年來首度回購，加上公司夥拍榮耀推首款潮玩手機，刺激股價今早(20日)從低位反彈最多一成逼近200元，為表現最佳藍籌。大摩預計泡泡瑪特回購會吸引等待股價催化劑的投資者關注，可否追入博其繼續反彈？

 

（AP圖片）

 

周一斥2.51億元回購140萬股　大摩：料吸引等待催化劑投資者

 

　　泡泡瑪特申報，昨天斥約2.51億元回購140萬股，每股最高價181.2元，最低價177.7元。這是該集團自2024年2月中以來近兩年來首度回購股份。

 

　　摩根士丹利發表研究報告指，泡泡瑪特自2024年初以來首次回購股份，預計能夠吸引更多投資者的關注，特別是那些等待股價催化劑的投資者。報告指，目前泡泡瑪特增長強勁，驅動因素清晰，長期邏輯明確，預計2025年淨利潤達126億元人民幣，且公司擁有充足的財務資源給股東帶來更多回報，和以往一樣，公司未對回購設定目標規模和時間表，而是根據市場情況評估。

 

夥拍榮耀推定製潮玩手機　售價4499元人幣

 

　　另外，內地媒體報道，榮耀Magic8 Pro Air及榮耀聯名設計系列新品發布會昨晚舉行，榮耀與泡泡瑪特合作推出的「榮耀500 Pro MOLLY 20周年限定版」正式發布，售價4499元人民幣，國補到手價3999元人民幣，將於周日(25日)早上10時08分正式開售。

 

　　據介紹，聯名款機身實現定製，榮耀500 Pro曜石黑搭配MOLLY小畫家形象。此外，聯名款還實現系統定制，包括Molly專屬主題、壁紙、充電特效、拍照浮水印等，每一次點亮手機的瞬間，都有MOLLY陪伴。此外，榮耀500 Pro MOLLY限定禮盒亦同時登場，內含火漆邀請函、MOLLY彩窗透卡、相機樣式手機殼、定製卡針、手機掛繩以及膠片貼紙。

 

（榮耀官網截圖）

 

江西代工廠被指剝削勞工　包括過度加班及沒有帶薪休假

 

　　不過，據非營利組織「中國勞工觀察」(China Labor Watch)日前表示，位於江西省贛州市信豐縣的泡泡瑪特主要代工製造商順佳玩具有限公司，在其核心生產工廠存在廣泛剝削勞工權利問題。據了解該工廠涉及過度加班、簽署空白或不完整的合同，並未給予帶薪休假。另外，工資水平偏低，並存在工資扣罰情況，相關工廠更僱用16歲的未成年工人作為長期生產工人，與成年工人有著相同工作條件，卻未提供內地法律所要求針對未成年工的特殊保護。

 

　　泡瑪特回應外媒稱，正在調查相關指控，感謝調查報告提供的細節，並稱如果相關指控屬實，將堅決要求其玩具製造商糾正做法。

 

美銀證券：今年有多個增長驅動因素　予目標價300元

 

　　美銀證券上周發表研報指，對泡泡瑪特的渠道調查顯示，該集團今年有多個增長動能因素，仍預測集團今年增長將超過30%；認為市場共識對集團營收和調整後淨利潤的預測下行風險有限，因股價的大幅回調及估值下調，已反映了市場對其業績較低的預期。預計到3月業績公布時，集團能見度將有所改善，並可能引發重新估值，維持集團2025、2026年每股盈利預測(9.8元人民幣及13.9元人民幣)及「買入」評級，目標價300港元。

 

　　展望2026年，美銀證券認為，泡泡瑪特有多個增長驅動因素，包括現有IP有巨大上行空間，例如進一步對Monsters系列實現貨幣化、推動Skullpanda/Hirono等IP全球化，及推出熱門IP(如Molly)的新變體。此外，新IP推出可能在今年重回正軌，包括面對海外市場的本土IP。該行又指，憑藉泡泡瑪特在去年全球知名度，預期將與更多知名的全球消費品牌建立策略合作夥伴關係及合作項目等，並預計在渠道擴張和IP營運深化情況下，亞洲其他地區、美國和歐洲的銷售額增長將超越中國，因此海外市場銷售額佔比預計將超過50%。

 

黃瑋傑：潮玩終會退熱高估值受考驗　現屬技術反彈仍障碍重重

 

（黃瑋傑）

 

　　輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，泡泡瑪特股價確已跌了很多，但支持一間公司股價不能單靠回購，仍要看基本面。泡泡瑪特之所以由高位339.8元跌到近期174.3元，差不多沒了一半，最主要原因是之前炒過龍，當時覺得Labubu拓展海外市場會維持高增長，其實，此類高增長股往往有一陷阱，就是市場一直願意給予很高估值，因相信其可維持高增長，且因泡泡瑪特業務模式涉及「盲盒」、二手價及黃牛價，造成飢餓營銷，產品非常好賣，但最近見其因要增加產能，二手價及黃牛價都開始冧價。而任何此類潮玩都會有退熱的一刻，不會永遠流行下去，一旦降溫對估值就會有很大考驗。

 

　　黃瑋傑又指，最近泡泡瑪特更「屋漏偏逢連夜雨」，早前有一美國非政府組織指其一間代工廠要工人過度加班、簽署空白合同等，此類新聞雖不足以對公司造成致命打擊，但也屬負面市場噪音，而股價大幅下跌後，現只可當其技術性反彈，若要回升仍障碍重重，首先今日稍為重上20天線約194元，但能否守住有待觀察，若再上則有50天線202元，跟著250天線208元，100天線234元。

 

　　泡泡瑪特半日升8.46%收報196.1元，成交42.47億元。其他新消費股亦普遍造好，蜜雪集團(02097)升3.83%報445元，老鋪黃金(06181)升1.24%報691.5元，毛戈平(01318)升4.46%報90.15元，布魯可(00325)升4.32%報71.3元，滬上阿姨(02589)升10.77%報98.75元，古茗(01364)升2.18%報28.14元。

 

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此

 

 

另外，元宇證券基金投資總監林嘉麒，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評泡泡瑪特及大市，立即重溫

 

 

《外資精點》大摩：泡泡瑪特自2024年初來首次回購，料去年淨利潤達126億人幣
泡泡瑪特夥榮耀推潮玩手機，售價4499元人幣
泡泡瑪特(09992) 近兩年來首啟回購涉資2.5億元，此前受累代工廠剝削勞工爭議股價挫

 

