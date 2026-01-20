  • 會員
異動股 | 滙控升近2%再戰130元關，高管稱未來市值可望突破3000億英鎊

20/01/2026

異動股 | 滙控升近2%再戰130元關，高管稱未來市值可望突破3000億英鎊

 

 

　　滙控(00005)現價升1.8%，報129.3元，該股成交約442萬股，涉資5.73億元。

 

　　滙控連升多時，近日於130元關口前整固；值得留意130元為滙控股價歷史重要關口，撇開除淨因素，130元為1998年金融風暴的下跌底部支持，於2000年代中期重新升破後便以130元至150元為區間，但2009年金融海嘯後滙控跌穿130元後十幾年一直未有重上此關，故目前為約17年來首度挑戰突破。

 

　　滙控市值數周前首次突破2000億英鎊後，集團企業與投資銀行部門主管Michael Roberts在達沃斯世界經濟論壇期間接受訪談時表示，滙控市值有望進一步突破3000億英鎊。

 

　　儘管地緣政治危機正在醞釀，Roberts指出，滙控仍有空間變得更大，達到3000億英鎊市值是可實現的目標。這主要基於集團目前的盈利能力，公司理應享有更高的估值倍數。

 

　　在重組進度方面，他表示，集團已完成大部分重組工作，惟仍有部分遺留問題需要處理。對於自己管理的企業及機構銀行(CIB)部門，他指出該部門為重組中規模最大的部分，同時亦完成了一次非常迅速的變革。他另外還指出，數字資產在金融市場中的應用日益增加是不可避免的。他指出，毫無疑問，大多數交易都會在代幣化基礎上進行，量子計算也將逐步被引入交易業務。

撰文：經濟通市場組

