港股 | 午市前瞻 | 港股調整阿里快手不急減倉 泡泡瑪特回購日久方見人心

在人民銀行宣布定向減息後，最新公布的1月貸款市場報價利率（LPR）繼續不變，5年期以上LPR為3.5%，1年期LPR為3%，連續八個月持穩，符合市場預期。當前缺乏利好因素後，港股在兩萬七前無以為繼，恒生指數半日報26552，跌11點或不足0.1%，盤中曾小升至26638點突破十天線（約26618點），但又捱沽回跌。恒生中國企業指數報9123，跌11點或0.1%。恒生科技指數報5711，跌38點或0.7%。半日主板成交超過1298億元。

阮子曦：A股見頂累港股同樣面臨調整，但市況未太差不急於減倉

自A股上調融資比例保證金後資金熱度急降，中港股市成交額明顯收窄。走勢上恒指27000受阻後雖於26500開始有支持，但資金流減弱令市況走軟。華富建業證券投資策略聯席總監阮子曦向《經濟通通訊社》表示，融資比例保證金恢復100%後A股升勢受阻，上證綜合指數於4200已出現見頂訊號，過往A股一出現見頂訊號後不會只跌幾日，預計短期內A股價量齊降，港股必然受到影響。

現時阮子曦不敢斷言恒指何時反彈，在調整浪中反而何時止跌才更值得留意，但他短線並未看得太淡，不認為目前恒指馬上便要重回去年第四季的區間底部25200，初步可先以26000為調整目標，憧憬業績期前更多公司盈喜可望支撐市況。至於止跌後的回升紅綠燈，他認為可以上證日均成交作參考，調整告終之餘成交亦要一併上升，才能帶動港股止跌回升。

部署方面阮子曦建議可以先行觀望，因應目前下跌風險不算高，撇除弱勢股如美團(03690)之類，其餘熱門的科技股同阿里(09988)及快手(01024)等都可以繼續持有，逆市造好的資源股更無須煩惱減持。

泡泡瑪特回購救股難度高，認准228黃金關口

捱沽超過四個月的泡泡瑪特(09992)終不敵資本市場壓力，近兩年來首度斥資2.51億元回購140萬股，每股作價177.7元至181.2元。睽違近兩年的回購利好比任何消息更具威力，股價昨日刷近九個月新低後，今早絕地反彈超過8%成半日最佳表現藍籌。

阮子曦坦言時隔多時宣布的回購的確對股價有較大利好作用，市場會解讀為管理層於現水平認同有價值投資的可能性才會進行回購，但回購講究持續性，泡泡瑪特能否維持長時間回購成為支撐股價的重要因素。他指約2.5億元回購銀碼不算細，但要靠回購推動股價回升可不止兩、三個「2.5億」能夠成事，持續回購之餘亦要看市場是否受落，以股價方面分析他認為初步需要收復228元水平，即黃金回調比例的0.5倍水平，後續才有回升可能並提高值博率，否則股價仍未具備回升動力。

撇除資本操作，阮子曦認為目前市場對於泡泡瑪特基本面看法維持，即認為Labubu稀缺性不再。熱度持續退燒，泡泡瑪特想複製Labubu奇蹟便要另覓千里馬，才能帶來股價的第二次炒作。

泡泡瑪特股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

阿里股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

快手股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組

