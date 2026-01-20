滙控｜管理層料市值有望突破3000億英鎊，股價再挑戰130元關可以點部署？

大市連日調整，恒生(00011)私有化亦已塵埃落定，滙控(00005)卻仍維持強勢，於倫敦市值已突破2000億英鎊，集團企業及機構銀行業務主管Michael Roberts近日接受訪問時指，滙控市值有望進一步突破3000億英鎊，以集團目前盈利能力，估值理應更高。滙控今日(20日)曾升逾2%，繼上周五(16日)後再度挑戰130元關口。值得留意，130元為滙控股價歷史重要關口，撇開除淨因素，為1998年金融風暴的下跌底部支持，於2000年代中期重新升破後便以130元至150元為區間，但2009年金融海嘯後跌穿130元後一直未有重上此關，目前為17年來首度挑戰，若仍看好滙控應如何部署？

（Shutterstock圖片）

滙控高管：市值有望突破3000億英鎊 重組工作大部分已完成

滙控市值數周前首次突破2000億英鎊後，集團企業及機構銀行業務主管Michael Roberts在達沃斯世界經濟論壇期間接受訪談時表示，滙控市值有望進一步突破3000億英鎊。儘管地緣政治危機正在醞釀，Roberts指，滙控仍有空間變得更大，達到3000億英鎊市值是可實現的目標。這主要基於集團目前的盈利能力，公司理應享有更高的估值倍數。在重組進度方面，他表示，集團已完成大部分重組工作，惟仍有部分遺留問題需要處理。對於自己管理的企業及機構銀行(CIB)部門，他指出該部門為重組中規模最大的部分，同時亦完成了一次非常迅速的變革。

Roberts又指，員工士氣已經明顯反彈，目前轉型已告一段落，員工對組織變革的速度、明確的方向、股價表現，以及正在推進的各項工作感到振奮，呈現了一個非常積極的景象。與其他企業一樣，滙豐也在研究如何將人工智能(AI)、數字資產等新技術融入自身運營。Roberts表示，他並不認為AI會在滙豐引發大規模裁員，相反，這項技術將成為助力，幫助員工提高效率。Roberts還指，數字資產在金融市場中的應用日益增加是不可避免的，毫無疑問，大多數交易都會在代幣化基礎上進行，量子計算也將逐步被引入交易業務。

滙控昨日(19日)於倫敦收報1238.8便士，當前市值約2100億英鎊，遠超西班牙桑坦德銀行、瑞士瑞銀及法國巴黎銀行等歐洲同業，為歐洲市值最高金融股。

啟動新加坡保險業務策略評估傳有意出售 估值或達78億元

另據報滙控已啟動旗下新加坡保險業務的策略評估程序。《彭博》較早前報道，滙控正與一間財務顧問合作，對滙豐人壽保險(新加坡)私人有限公司進行評估，正考慮各種方案，包括潛在出售。據報該保險業務的估值可能超過10億美元(約78億港元)，並獲多間保險公司和投資公司表達初步興趣。

滙控發表的聲明指，是次評估將涵蓋滙豐人壽保險(新加坡)私人有限公司，並考慮所有方案，但目前尚未做出任何決定。滙控亦指，新加坡是集團的優先市場，日後將繼續為當地客戶提供保險產品。報道提及，滙控透過自身發展和收購，擴大其在新加坡的保險業務，其中包括於2022年以5.29億美元收購安盛(AXA)旗下新加坡保險業務。

（資料圖片）

花旗：料27至2028年RoTE達19至20% 升目標價至138.3元

花旗早前發表研究報告，將滙控目標價由127.8元上調至138.3元，維持「買入」評級，因該股僅以1.7倍市帳率交易。該行下調滙控2025至27年每股盈利預測0至1%，並引入2028年預測。2025至27年預測的小幅下調主要反映2026年額外的美聯儲減息假設。預計公司收入預測仍較市場共識高出2至9%，主要由於非利息收入較高(主要與亞洲財富管理業務增長強勁有關)，並相信2027至28年可實現約19至20%的有形股東權益回報(RoTE)。

花旗料滙控2025至27年除稅前盈利各295.84億美元、359.4億美元及403.01億美元，料2025至27年股息回報各為4.6厘、5.2厘及5.9厘，料2025至27年經調整股本回報率各為12.2%、15.9%及17.9%。

黃瑋傑：若看好股價續升現價可吸 若長線收息也可待股價回落

（黃瑋傑）

輝立證券董事黃瑋傑於今日《開市Good Morning》節目指，若長線買來收息，其實用買樓計數的方法買滙控就可以，有些人買樓就是為了收租投資，出價會先考慮可取得多少厘收租回報率，正如滙控現價股息率4厘，若認為吸引已可買入，即使以後維持現時派息，仍可收4厘息，但若要求更高股息率如5厘、6厘，就要股價回至一定水平才買入；情況就等於買樓，就算你想有5厘、6厘回報率，人家未必肯賣給你，但起碼知道到了甚麼水平是你想要的收益率，貴過該價位就寧願不買。當然，若更看重滙控資本增值，看好其股價上升，覺得往後可升至150元、160元，多少厘息都不會介意，相反，若長線買來收息，會更看重股息率，假設要跌至120元才有5厘息，要有6厘息就要跌至110元，縱使未必會跌至該處，仍會到價才買。

滙控今日升1.1%收報128.4元，最多升2.36%高見130元，成交17.27億元。其他本地銀行股普遍偏軟，渣打(02888)跌0.67%報193.4元，中銀香港(02388)跌1.36%報39.3元，東亞(00023)跌0.15%報13.71元，大新銀行(02356)跌1.57%報10.65元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》黃瑋傑分析，請按此







其他滙控相關新聞：

大行報告 | 金價迭創新高金股揀邊隻？內險股邊隻最有力？一表盡掌握

《異動股》滙控升近2%再戰130元關，高管稱未來市值可望突破3000億英鎊

滙控：市值有望進一步突破3000億英鎊，重組工作大部份已完成





【說說心理話】賽馬會友「伴」同盟計劃：提供免費上門照顧長者服務，讓照顧者唞唞氣！► 即睇