《魚缸博客》白銀金價係咁升，有金行出埋「限購令」咁誇張？

博客早幾日都有講過，貴金屬價格炒到飛天，金價上完就到銀價上，據聞近期上環「忠記」已經收金收到無晒現水，你要去放金首先要拎籌，到你個號碼，望幾眼無問題就開支票俾你，自己拎去銀行兌啦！

博客之前都有些少金，走去忠記放，睇見班職員做到矇口矇面，成間金行好似急症室咁，真係慘過輪街症，班職員話日日做到無停手，飯都無得食，睇住堆金都飽晒。

另一邊廂，銀價又創歷史新高，好多人走去金行掃銀條，銀價近日走勢強勁，好似上環文咸東街老字號利昌金行最近都有人排隊，一到早上9時開店，50人嘅人龍一直延伸至店外行人路。唔使一小時，店內櫥窗便貼出告示稱銀條、銀粒已售罄，稱「明天請早」。

聽聞呢間金行每日限售約200條，每人限購五條，有婆婆早上7時已到場，離開時大呻「排隊排餐死」，真係慘囉。

近期貴金屬炒起，大家普遍講法，都係話因為工業需求，一來近期因為AI關係導致RAM價炒高，第二就係內地乃至全球白銀缺口龐大，中美更加將白銀列入為戰略性儲備資產，所以大行普遍睇白銀有機會到120-160美元，金價更加話睇6000美元。

貴金屬咁炒法，換個角度去睇，其實係咪代表今年股市已經有味出呢？不論金銀銅都上緊高位，資金尋找避險工具，究竟係呢輪升幅，係牛市的開始，還是熊市的來臨，咁就真係拭目以待啦。

【你點睇？】屯門開槍案，據報疑犯患精神病並在此前缺席覆診。你認為政府目前對社區精神健康的支援是否足夠？若有「甩底」個案應如何處理？► 立即投票