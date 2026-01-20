異動股 | 小米跌逾2%，小米汽車同日發生兩宗起火事故

小米(01810)現價跌2.2%，報35.66元，以現價計，該股暫連跌3日，累計跌幅5.8%。該股成交約1.42億股，涉資50.9億元。

昨日（19日）小米旗下小米汽車連續發生兩宗起火事故，小米公司發言人通過官方微博回應。小米指出，就海南海口一汽車維修店出現火情一事，17點30分該輛小米汽車進入駐車狀態，主副駕離車，17點34分，前排座椅發生移動，三分鐘後車內出現火情。截至車輛離線數據中斷前，動力電池均處於正常狀態，隨後現場火情已由消防部門及時撲滅，沒有造成人員受傷。

同日下午16點03分，在河南開封市尉氏縣蔡庄鎮S83蘭南高速上，一輛小米YU7發生意外交通事故並起火。小米表示，經初步核實，事故發生前車輛處於人駕狀態，正常行駛，右側貨車危險轉線，因雪地路滑，駕駛員避讓不及發生碰撞，對方未停車駛離現場。發生事故後，車輛前部受損，駕駛員正常停靠應急車道，車內駕乘人員及時撤離。截止16點14分車輛離線前，動力電池與小電池狀態均處於正常範圍內，其後車輛發生起火出現明火，現場火情已由消防部門及時撲滅。

撰文：經濟通市場組

