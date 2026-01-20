  • 會員
異動精選 | 泡瑪啟回購帶旺新消費股，滙控高管有野心股價衝擊130關

20/01/2026

 

異動精選 | 泡瑪啟回購帶旺新消費股，滙控高管有野心股價衝擊130關

 

異動精選 | 泡瑪啟回購帶旺新消費股，滙控高管有野心股價衝擊130關

相關資料 - 

異動股

異動股

09636

九方智投控股

59.100

異動股

02473

喜相逢集團

12.940

異動股

00784

凌銳控股

0.131

20/01/2026 17:15  《盤後部署》內地經濟存隱憂恒指反覆走軟，內需股逆市升九毛九追得過

20/01/2026 15:14  長和據報洽談出售愛爾蘭移動運營商Three Ireland

20/01/2026 14:50  【外圍經濟】現貨金突破4700美元，美歐因格陵蘭島問題的緊張關係持續

20/01/2026 15:29  【提振經濟】財政部：今年財政支出力度「只增不減」，繼續超長期特別國債用於「兩重」「兩新」

20/01/2026 16:43  《本港經濟》本港最新失業率維持3.8%，符預期，政府指消費氣氛改善有助穩定勞工市場

20/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒６３億元，買騰訊沽中芯

20/01/2026 08:45  【大行炒Ｄ乜】巴克萊上調滙控目標一成半，瑞銀升長和目標逾一成

20/01/2026 16:23  《財資快訊》美電升報７﹒７９８１，一周拆息較上日微軟至２﹒…

富衛香港總部「富衛中心」開幕，富衛：期待與太古地產繼續深化合作新文章
神州經脈 | 財政部連發貸款貼息政策，拼多多據報被擴大調查，股跌匯漲新文章
滙控｜管理層料市值有望突破3000億英鎊，股價再挑戰130元關可以點部署？新文章
1周部署 | 李偉傑：港股要突破27000水平 需要更多利好催化劑 | 可留意板塊輪動 機械人股睇高一線 ！
阿爺兩頭騰新文章
77歲梁小龍心臟衰竭離世，死前一天疑與友人飯聚食羊肉火鍋新文章
2026 最新啡棕調美甲：低調短指甲款、黑朱古力貓眼、琥珀暈染，盡顯知性溫柔魅力！新文章
電影《若問世界誰無傷》：每一個人處理悲痛的方式都不一樣
從曖昧、搭上到公開，前度一直否認第三者介入！與其執著分手真相，不如慶幸已脫離錯戀
鼻病毒｜內地爆發傳播力強，無疫苗特效藥3類人高危新文章
抗癌成功｜60多歲婦大腸癌3期靠3招飲食活到97歲新文章
無麩質素食譜：香煎薯仔漢堡 薯餅代麵包麩質過敏朋友必試新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/01/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 20/01/2026 16:30
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 20/01/2026 19:35
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 20/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
富衛香港總部「富衛中心」開幕，富衛：期待與太古地產繼續深化合作
etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

