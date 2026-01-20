恒指全日跌76點收報26487連吐第四日，成交稍回增，生科、互聯網板塊回塘

在人民銀行宣布定向減息後，最新公布的1月貸款市場報價利率（LPR）繼續不變，5年期以上LPR為3.5%，1年期LPR為3%，連續八個月持穩，符合市場預期。發改委及財政部今日發布會上並無特別驚喜，加上美股休市，當前缺乏利好因素，港股在兩萬七前無以為繼，受制10天線（約26611），全日波幅僅275點。生物製藥及互聯網板塊跌幅顯著，恒指全日收報26487，跌76點或0.3%，連續第四日下跌。恒生中國企業指數收報9094，跌39點或0.4%。恒生科技指數收報5683，跌66點或1.2%。

全日主板成交近2378億元，較上日（19）半個月低位水平稍微回增，港股通資金淨流入超過36億元。

生物製藥股回吐持續，今日跌幅居前，藥明康德(02359)挫4.13%領跌藍籌，報113.7元，信達生物(01801)跌2.52%，報83.2元，翰森製藥(03692)跌2.42%，報40.28元，藥明生物(02269)跌2.01%，報37.1元。

互聯網板塊亦跌，騰訊(00700)跌1.48%，報601元，連跌4日累計跌幅5.06%。美團(03690)跌1.17%，報97.35元，暫連跌6日累計跌幅7.29%，阿里(09988)跌0.44%，報159.7元，連跌2日累計跌幅3.91%。百度(09888)先挫後倒升，盤中百度宣布旗下文心助手月活用戶數已突破2億，帶動股價倒升0.95%，報148.8元。

乘聯分會秘書長崔東樹昨日（19日）在其微信公眾號發文稱，2026年乘用車消費壓力很大。他表示，當前外部環境更趨複雜嚴峻；國內經濟回升向好基礎還不穩固，行業穩增長任務依然艱巨。比亞迪(01211)股價挫3.67%，報97元，零跑汽車(09863)升1.2%，報45.46元，理想汽車(02015)跌1.12%，報61.85元，蔚來(09866)跌0.44%，報36.58元。至於小米(01810)昨日同時發生兩次起火事故，股價跌2.74%，報35.48元。

泡泡瑪特(09992)啟動回購，挽救因Labubu人氣衰減和代工廠剝削勞工爭議導致下挫的股價，誠意打動股民，股價全日大升9.07%，報197.2元。受泡瑪估值提升，新消費板塊集體報喜，毛戈平(01318)抽高4.58%，報90.25元，布魯可(00325)升3.95%，報71.05元，蜜雪集團(02097)漲3.64%，報444.2元，古茗(01364)升3.05%，報28.38元，老鋪黃金(06181)升1.76%，報695元。

中芯(00981)股價下跌3.25%，報74.5元，暫連跌2日累計跌幅5.93%。

A股雖然下跌，但滬指4100點有支持，國壽(02628)升4.31%，報33.4元。

恒指、國指、科指三大成交股份依次為騰訊、阿里及小米。

撰文：經濟通市場組

