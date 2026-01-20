富衛香港總部「富衛中心」開幕，富衛：期待與太古地產繼續深化合作

富衛香港宣布，為配合其策略性業務增長，位於鰂魚涌太古坊的「富衛中心」（FWD Tower）正式成為富衛香港總部，並於今日（20日）舉行開幕典禮。

（吳仲賢攝）

富衛大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅表示，設立新總部是富衛香港對業務發展的重大承諾。憑藉持續開發創新、多元化並切合客戶需求的產品，集團的業務規模穩居全港五大泛亞洲保險公司之列。

柳志堅指出，展望將來，集團將善用新總部以提升產品及服務體驗，積極填補市場的保障缺口，繼續保持領先優勢。富衛亦期待與太古地產(01972)繼續深化合作，為太古坊蓬勃的商業生態作出貢獻，並攜手鞏固香港作為國際金融中心的領導地位。

富衛集團董事會主席馬時亨表示，富衛集團植根香港，並以香港為總部。自2013年成立以來，集團始終積極創新、穩步拓展亞洲市場。去年成功於香港交易所上市，有力印證了集團的戰略布局與企業實力。「富衛中心」的啟用進一步彰顯集團對視作家園的香港的長期承諾與全心投入。集團已奠定堅實基礎，將持續在未來服務遍及亞洲超過3400萬名客戶及其家庭。

富衛集團行政總裁兼執行董事黃清風表示，富衛的宗旨，是結合科技力量與以人為本的方針，致力為大眾創造保險新體驗。富衛的旅程始於香港，全新的「富衛中心」是集團業務發展的一個重要里程碑，同時印證集團對香港的堅定信心。集團相信，香港作為一個監管完善的國際金融中心及全球風險管理中心，將繼續吸引頂尖人才、客戶與資本。

今年香港銷售團隊目標人數增加至6000人

富衛集團行政總裁黃清風（左）、富衛集團主席馬時亨（中）、富衛大中華區常務董事兼香港行政總裁柳志堅（右）（吳仲賢攝）

馬時亨表示，集團業務遍及亞洲十個市場，而香港作為國際金融中心，為最重要的地區，對香港充滿信心，集團的香港保險業務表現優越，若未來業務繼續增長，將會繼續擴充有關規模，現時香港和泰國表現較好，以不同方式計算，也已成為市場三甲。

柳志堅表示，在香港營銷團隊方面，集團在去年底錄得4500名保險經紀，今年將繼續發展團隊，今年香港銷售團隊目標人數增加至6000人，集團亦在數碼化方面亦投資不少。

撰文：經濟通採訪組

【你點睇？】屯門開槍案，據報疑犯患精神病並在此前缺席覆診。你認為政府目前對社區精神健康的支援是否足夠？若有「甩底」個案應如何處理？► 立即投票