etnet專輯
理財秘笈
京東香港開「北上專線」，接送港人往京東MALL及提供體檢優惠

21/01/2026

　　京東香港開通「幸福家北上專線」，以滿足部分香港居民北上消費遊玩的需求。公司將於每周末，在福田口岸安排免費直通巴士，接送港人前往深圳京東Mall、京東體檢中心、七鮮超市等旗艦場所。

 

深圳京東Mall（許英略攝）

 

　　公司亦稱，參與者可獲得價值超800元人民幣禮包，包括1元奶茶外賣；七鮮超市到店禮；京東體檢中心甲狀腺骨密度口腔檢查等新人體檢項目；周邊餐飲、娛樂套餐專屬特價權。

 

香港居民享國補、離境退稅福利

 

香港居民到京東MALL門店可享國家補貼、離境退稅福利（許英略攝）

 

　　香港居民到京東MALL門店亦可享國家補貼、離境退稅福利，到手退稅稅率達9%。不過，導購員提到，國補商品須要開封，且要符一定條件；而退稅商品則須完整包裝。

 

京東MALL產品價格較傳統賣場低至少50%

 

京東MALL門店提供30多個沉浸式主題體驗區（許英略攝）

 

　　樓高6層，佔地3萬平方米京東MALL（深圳南山店）導購員提到，例如美食工坊一般客人逗留40分鐘體驗，一個月有約300至400個客戶，其中每100個就有7至8個客戶可轉化至真實購買力。店內咖啡體驗坊職員則提到，香港客戶較偏好一體式咖啡機，對價格6000元人民幣以下產品敏感度較低。公司亦稱，以家居品類為例，相較於傳統家居賣場，京東MALL同品牌同配置的產品價格普遍維持在其50%至60%之間。

 

內地京東MALL大打主題體驗，香港分店年內開幕

 

京東MALL門店提供30多個沉浸式主題體驗區（許英略攝）

 

　　較早前，京東與華潤隆地正式達成戰略合作，宣布京東MALL香港首店將落戶灣仔港灣道28號華潤灣景中心大廈2樓全層，並計劃於2026年開業。而京東MALL目前在全國範圍內累計營業門店數達26家，涵蓋200多個知名品牌；全渠道超過20萬件商品；30多個沉浸式主題體驗區。

 

　　另在「幸福家北上專線」方面，邀請好友組隊參與亦可免費獲贈價值49.9元人民幣潮流購物袋。此外，用戶北上消費體驗後，完成有關社媒打卡任務，即可獲得京東APP 50元人民幣大額優惠券，前50名參與並打卡的用戶更可獲得一張AIA 嘉年華門票。市民可關注官方社媒獲取北上巴士預約信息。

 

年檢中心港人設限時優惠

 

京東健康體檢中心SVIP室（許英略攝）

 

七鮮超市副店長（許英略攝）

 

　　至於京東健康(06618)體檢中心方面，其護士長稱，公司、個人客戶佔比分別為70%、30%，亦有一名香港公司客戶。中心周末日均客量約150至180人。而港人專屬體檢及口腔專屬福利活動時間則介乎今年1至3月。

 

　　當地七鮮超市副店長則提到，香港顧客人流逐步增加，平日佔比15%，周末則約20%，主要需求為生鮮食品。

 

經濟通採訪組記者許英略深圳直擊

 

