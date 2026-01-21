  • 會員
美股 | 丹麥退休基金清倉美債，華爾街掀恐慌道指狂瀉870點

21/01/2026

美股 | 丹麥退休基金清倉美債，華爾街掀恐慌道指狂瀉870點

 

 

　　美國總統特朗普欲吞併格陵蘭，並威脅對反對此舉的歐洲國家加徵關稅，引發歐洲反彈。丹麥退休基金周二（21日）宣布清倉美債，引發資金恐慌性撤離美元資產，美股周二（20日）經歷自去年10月以來最大幅拋售。

 

　　道指收市跌870.74點，或1.76%，報48488.59點；標普500指數跌143.15點，或2.06%，報6796.86點；納指跌561.07點，或2.39%，報22954.32點。

 

　　丹麥退休基金營運商AkademikerPension公開表示，鑑於對美國財政紀律及債務可持續性的擔憂，將於本月底前清倉其持有的約1億美元美國國債。雖然該基金規模相對較小，但市場憂慮這會引發連鎖反應，促使其他歐洲機構投資者跟隨減持美債。

 

　　受外資撤資消息影響，美國國債遭拋售，10年期國債孳息率一度升穿4.3厘關口，觸及4.313%的8月底以來高位，直接壓低高估值科技股的吸引力。

 

　　在高息環境下，對利率敏感的科技股跌幅最深。AI晶片龍頭英偉達(US.NVDA)股價下挫4.4%，領跌科技板塊。華爾街「恐慌指數」(VIX)單日急升至20.99，創下自去年11月以來新高。

 

　　科技巨企方面，特斯拉(US.TSLA)跌4.2%，Meta(US.META)跌2.6%，蘋果(US.AAPL)跌3.5%，微軟(US.MSFT)跌1.2%，谷歌(US.GOOGL)跌2.5%，亞馬遜(US.AMZN)跌3.4%。


金價突破4760美元關口

 

　　黃金成為最大贏家，金價再創新高。現貨黃金與紐約期金雙雙突破新高，突破每盎司4760美元關口。紐約期金盤中最高觸及每盎司4771美元，日內漲幅超過3%，報4761美元。現貨黃金走勢同步強勁，最高觸及每盎司4766美元，日內漲幅達1.7%，報4754美元。

 

　　資金湧入非美元避險資產。美匯指數走勢疲弱，盤中一度低見98.24水平，日內報98.6，下跌0.4%。但美元兌日圓匯價持續於高位徘徊，報158.2水平，微升0.05%。歐元兌美元走勢反覆向上，日內報1.1716，升約0.6%。

 

　　國際原油價格一度反彈，尾市反覆回落。紐約期油尾市微跌0.1%，報59.28美元。布蘭特期油跌約0.3%，報每桶63.73美元。

撰文：經濟通國金組

