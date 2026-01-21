開市Go | 美歐衝突升溫美股急跌，日債市動盪，創維私有化退市

要聞盤點

1、受美國總統特朗普升級對歐關稅威脅，以及丹麥退休基金宣布清倉美債的雙重打擊下，市場對美國主權債務的可持續性產生憂慮，資金恐慌性撤離美元資產，導致美股周二（20日）經歷自去年10月以來最大幅拋售。道指一度急瀉逾900點，最終收跌870點；被視為恐慌指標的VIX指數急升。道指收市跌870.74點，或1.76%，報48488.59點；標普500指數跌143.15點，或2.06%，報6796.86點；納指跌561.07點，或2.39%，報22954.32點。中國金龍指數跌112點。日經期貨截至上午7時54分跌180點。

2、美國總統特朗普進一步升級北極戰略，表明將格陵蘭島納入美國版圖的目標「絕無回頭路」，並拒絕排除動用武力奪取可能性。

3、丹麥計劃全年在格陵蘭島舉行軍事演習；多家丹麥養老基金近期賣出美債，因擔憂信用、財政與聯儲會獨立性風險。

4、格陵蘭總理要求當地政府及居民做好應對潛在軍事衝突的準備，據報加拿大軍方正在探討針對美國入侵的防禦策略。

5、美國最高法院於周二例行發布日未就特朗普引援《國際緊急經濟權力法》(IEEPA)徵收關稅的合法性作出裁決，預計最快2月20日才有進一步消息。

6、日本債市大跌後，日本財相呼籲投資者保持冷靜並稱將採取穩市措施。美國財長貝森特表示，日債拋售潮已外溢至美債市場，他正與日方官員溝通。

7、美國財長貝森特駁斥歐洲將通過拋售美債進行報復的說法，特朗普稱即使因格陵蘭爭議對歐洲徵收新關稅，歐盟亦不會放棄對美投資。

8、貝森特表示，特朗普最早於下周公布聯儲會主席人選，據悉特朗普對目前四位候選人均感到不滿。

9、美國貿易代表格里爾表示，在特朗普4月訪華前，中美或進行新一輪貿易談判，嘗試在非敏感領域達成進一步協議。

10、政府統計處公布2025年10至12月經季節性調整的失業率為3.8%，與9至11月持平；就業不足率由1.6%升至1.7%。

11、受特朗普就格陵蘭爭議向歐洲八國發出關稅威脅影響，國際現貨黃金及紐約期金雙雙突破每盎司4760美元新高。

