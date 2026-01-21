  • 會員
盤前攻略 | 憂美歐關稅戰惡化美股急跌 內憂外患港股難獨善其身

21/01/2026

　　美國與歐盟關係持續緊張，美國總統特朗普指不排除以武力奪取格陵蘭島的可能性，並表示不會參加近期在巴黎舉行的G7首腦會議。此外，日本國債遭拋售，帶動美債息上升，俗稱「恐慌指數」的VIX波動指數急升逾三成至20.99。美股周二急挫，道指跌870點或1.8%，收報48488點。標指跌143點或2.1%，至6796點；科技股急挫，英偉達(NVDA.US)及特斯拉(TSLA.US)齊跌逾4%；蘋果(AAPL.US)及亞馬遜(AMZN.US) 跌逾3%。拖累納指大跌561點或2.4%，至22954點。

 

盤前攻略 | 憂美歐關稅戰惡化美股急跌 內憂外患港股難獨善其身

（Shutterstock圖片）

 

　　反映中概股表現的金龍指數跌1.45%。阿里巴巴跌1.82%，報162.39美元；京東跌1.80%，報28.38美元；百度升0.33%，報150.02美元；理想跌2.84%，報15.73美元；小鵬跌3.15%，報20.00美元；蔚來跌3.18%，報4.56美元；嗶哩嗶哩跌6.80%，報30.27美元。

 

夜期低水過百點，港股ADR普遍低走

 

　　恒指夜期跌121點，報26341，低水147點。隔夜ADR方面，美團(03690)ADR較港股跌1.34%，折合96.0港元；長和(00001)ADR較港股低0.93%，折合60.3港元；騰訊(00700)ADR較港股低1.30%，折合593.2港元；小米(01810)ADR較港股低1.09%，折合35.1港元；港交所(00388)ADR較港股低1.30%，折合421.5港元；滙控(00005)ADR較港股高0.22%，折合128.7港元。


　
上日宰牛好友未死心，惟恒指料走軟下試20天線

 

　　昨日恒指盤中最多跌200點，盡殺牛證重貨區（26400至26499），合共過千張牛證跌入被收回範圍。不過由於恒指連跌四日，好友或寄望快將見曙光，在多個百點區間均見明顯加倉，使牛證街貨總數只輕微減少約300張至14241張，盡管重貨區已急撤至25800至25899區間，該區有996張持倉。淡友心態分化，熊證街貨僅增加過百張至總數7511張，重貨區維持在27500至27599區間，不過數量只有883張，不過較貼近恒指現價的26800至26899區間新增358張。

 

　　有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現時跌121，報26370，預料恒指低開過百點。內地去年經濟表現喜中帶憂，A股近日走勢反覆偏軟。外圍方面，美歐就格陵蘭主權問題引發的關稅戰恐怕有愈演愈烈之勢。加上日本政治前景未明朗，日本國債遭拋售，日股四連跌後，今早開市續跌，種種不利因素下，港股難獨善其身。預料恒指走勢偏軟，盤中有機會進一步下試20天線（約26285）。

 

返回財經熱話

備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/01/2026 12:13
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/01/2026 12:13
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/01/2026 12:13
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/01/2026 11:55
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
