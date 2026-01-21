異動股｜創維集團復牌開飆43％，實物分派創維光伏上市兼現金提全購退市，合計溢價近倍



創維集團(00751)現價升42.7％，報7.39元，該股成交約110萬股，涉資811萬元。

（官網圖片）

創維集團宣布，擬向全體股東實物分派所持創維光伏股份，隨後創維光伏將以介紹形式申請在聯交所主板上市。同時創維集團向全體股東提出全購以撤銷上市地位，以現金每股4.03元收購，或轉換為1股新股份。分派股份價值連同收購作價，創維變相以10.16元提出私有化，較停牌前報5.18元溢價約96.15％。股份早於本月5日開市前停牌，公司今早復牌。

公告提到按估值師按估值參考匯率估算，創維集團股東每股可獲分派0.3699779股創維光伏，理論價值約6.13元，連同以現金選擇形式獲得的4.03元回購代價，每股計劃股份理論總額約值10.16元，以創維集團停牌前報5.18元，溢價約96.15％。

假設公司股權架構並無變動而所有股東將選取現金選擇，創維應付的現金代價最高金額約25.57億元，回購後所有股份將被註銷，公司將申請撤銷上市地位。

現時，恒生指數報26397，跌90點或跌0.3％，主板成交近52億元。國企指數報9067，跌27點或跌0.3％。恒生科技指數報5643，跌39點或跌0.7％。

撰文：經濟通市場組

