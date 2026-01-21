  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯

體品股 | 安踏上季零售銷售數據轉差，遭大行降目標股價急插半成，體品股未屆吸納時？

21/01/2026

　　安踏體育(02020)公布最新營運數據，去年第四季安踏品牌產品零售額錄得低單位數負增長，較第三季的低單位數正增長有所放緩，而FILA品牌產品零售額無論第四季及去年全年均錄得中單位數正增長。數據公布後，安踏遭多家大行下調目標價，股價今早（21日）急跌半成，其他體育用品股亦齊下挫，此前連日造好的李寧(02331)亦回吐4%，體品股未到吸納時候？

 

體品股 | 安踏上季零售銷售數據轉差，遭大行降目標股價急插半成，體品股未屆吸納時？

（截自安踏官網）

 

上季安踏品牌產品零售額錄低單位數負增長　FILA品牌錄中單位數正增長

 

　　安踏體育公布，去年第四季度安踏品牌產品之零售金額與2024年同期相比錄得低單位數的負增長；2025年全年，安踏品牌產品之零售金額與2024年相比錄得低單位數的正增長。

 

　　FILA品牌方面，第四季度之零售金額與2024年同期相比錄得中單位數的正增長；2025年全年，FILA品牌產品之零售金額與2024年相比錄得中單位數的正增長。

 

　　另外，2025年第四季度，所有其他品牌產品之零售金額與2024年同期相比錄得35%至40%的正增長；2025年全年，所有其他品牌產品之零售金額與2024年相比錄得45至50%的正增長。

 

美銀：上季零售銷售表現大致符預期　惟降目標價至102.5元

 

　　美銀發表研報指，安踏第四季零售銷售表現大致符合預期。安踏核心品牌第四季零售銷售錄得低單位數字跌幅，較第三季的低單位數字增長有所放緩；FILA品牌加速至中單位數字增長；其他品牌則維持35%至40%的強勁增長。管理層表示，第四季表現疲弱主要受消費者信心疲軟、天氣較暖和及農曆新年較遲等因素影響。

 

　　美銀預計，安踏可達到2025年的業績指引，惟下調2025至2026財年預測2%至3%，並將目標價下調5%至102.5港元，重申「買入」評級，因其獨特且經證實的多品牌零售運營能力。

 

中金：中高端品牌仍展現良好增長韌性　惟降目標價至110.91元

 

　　中金表示，安踏第四季度安踏品牌零售流水同比下滑低單位數，FILA品牌流水同增中單位數，其他品牌（不含2024年初後新增品牌）流水同增35%至40%。面對零售環境偏弱、天氣偏暖、行業競爭激烈以及節慶錯期等因素帶來的不利影響，集團中高端品牌展現出良好的增長韌性。展望2026年，公司以高質量增長、健康的庫存和折扣管理為先，1月初至17日整體達成內部預期。2026年有眾多賽事，管理層規劃繼續投資於品牌長期發展，短期營業利潤率或有一定壓力。

 

　　中金基本維持安踏2025年每股盈利預測4.71元，因品牌投入影響，下調2026年預測4.5%至5.03元，引入2027年預測5.45元，維持「跑贏行業」評級，目標價下調4%至110.91港元。

 

野村：今年銷售額料續面臨不確定因素　降目標價至116.3元

 

　　野村指，安踏上季在行業整體銷售疲軟的背景下，安踏主要品牌呈放緩跡象，惟FILA品牌銷售動力持續改善。去年全年計，安踏核心品牌與FILA分別達到低個位數百分比與中個位數百分比的銷售增長，符合公司預期。集團零售銷售按年錄雙位數增長，這在運動服飾行業中屬於相對滿意的增長水平。預測安踏2026財年的銷售額將繼續面臨不確定因素，主因在於運動服飾消費未能持續復甦，且行業競爭日益激烈。同時安踏管理層表示公司將於今年加大品牌投入。預測安踏2026財年經營溢利率將按年微降0.5個百分點，調整其2025至2027財年的銷售預測介乎-0.5%至0.9%，而盈測則介乎-1.8%至2.4%，並將目標價由117港元輕微下調至116.3港元，續予「買入」評級。

 

　　大和表示，雖然安踏管理層重申其2025年零售銷售額及經營利潤率指引，但公司去年第四季表現中有兩大關鍵失望因素。首先，期內安踏主品牌零售銷售額按年跌低單位數，是自2023年防疫政策結束後首次出現收縮；雖然跌幅不足1%，但仍反映趨勢出現轉變。其次，安踏管理層表明2026年將是「投資年」，相信集團經營利潤率將按年下降。該行將安踏2026年每股盈利預測下調5%，以反映市場推廣費用較高；短期估值重估的催化劑有限，上行潛力減弱，將評級由「買入」下調至「跑贏大市」，目標價由112港元降至95港元。

 

體品股 | 安踏上季零售銷售數據轉差，遭大行降目標股價急插半成，體品股未屆吸納時？

（截自安踏官網）

 

大摩：料安踏品牌今年恢復增長　予目標價128元

 

　　大摩稱，安踏去年第四季零售銷售按年下跌不足1%，主要受安踏童裝業務拖累，原因是今年農曆新年較遲及線上銷售放緩。全年增長符合低單位數字增長指引。而今年1月至今安踏銷售大致符合預期。雖然農曆新年銷售趨勢良好，但重點將放在冬季服裝庫存消化。對於2026年展望，該行預期安踏品牌將恢復增長，FILA將維持2025年增長勢頭，並加大產品及品牌投入。加上更多體育賽事，預計安踏及FILA品牌的營運利潤率今年將有所收縮。

 

　　大摩給予安踏「增持」評級，目標價128港元。該行認為，近期股價疲弱已反映安踏品牌第四季表現疲弱及併購執行的潛在不確定性。雖然2026年營運利潤率壓力的最新評論可能在短期增添負面情緒，但以2026年市盈率14至15倍的估值，加上良好的長期往績，應提供一定下行保護。

 

麥嘉嘉：行業競爭加劇兼消費疲弱　體品股不值博安踏料區間波動

 

　　永豐金證券(亞洲)金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉認為，安踏現價仍不算吸引，公司近期季度銷售明顯積弱，大家對其前景看得較審慎。當中FILA品牌零售額仍可維持中單位數正增長，其他品牌如DESCENTE及KOLON亦有三四成增長，而公司策略上有加快海外擴張，未來三年主要集中東南亞，相信會令其全球化布局及中高端品牌形象得以建立，雖見其盈利增速有些放緩，但市場對其品牌韌性及長期增長潛力仍屬正面。不過，公司的營運指標如庫存及折扣水平都屬中性，目前估值大概12倍市盈率，相比行業歷史中軸水平不算很貴，惟要留意現時整個運動服行業競爭加劇，以及消費疲弱，安踏線上增長亦放緩，且新品牌培育不及預期，仍只靠FILA品牌，會壓抑其估值修復步伐。

 

　　麥嘉嘉相信，安踏短期股價會受整個行業情緒及數據波動影響，對整個行業評價亦較為中性，其他體品股也不太建議吸納。若看資金流向，現時資金除揀科技股，另會揀高息或更傳統的防守股，而體品股並非很具防守性，安踏周息率也只有3厘，亦未必吸引到投資者作避險部署，料短期股價於70至80元區間波動上落為主。

 

　　安踏半日跌5.75%收報77.8元，成交16.85億元。其他體品股亦普遍下跌，李寧跌4%報20.62元，特步(01368)跌1.72%報5.14元，361度(01361)跌1.21%報5.71元，滔搏(06110)跌2.1%報2.8元。體育用品代工商申洲國際(02313)亦跌3.62%報61.2元。

 

體品股 | 安踏上季零售銷售數據轉差，遭大行降目標股價急插半成，體品股未屆吸納時？

 

體品股 | 安踏上季零售銷售數據轉差，遭大行降目標股價急插半成，體品股未屆吸納時？

（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉　整理：李崇偉

 

重溫《開市Good Morning》熊麗萍分析，請按此

 

 

另外，光大證券國際環球市場及外匯策略師湯麗鴻，今午亦在【hot talk 1 點鐘】點評體品股及大市，立即重溫

 

 

其他體品股相關新聞：
《外資精點》大摩予安踏「增持」評級，目標價128元
《券商精點》中金：維持安踏「跑贏行業」評級，目標價110.91元
《外資精點》美銀削安踏目標價至102.5元，重申「買入」評級

 

獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08331

倍搏集團

0.380

異動股

00328

愛高集團

3.990

異動股

01831

十方控股

0.530

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08331 倍搏集團
  • 0.380
  • 00328 愛高集團
  • 3.990
  • 01831 十方控股
  • 0.530
  • 06055 中煙香港
  • 40.580
  • 02382 舜宇光學科技
  • 63.950
股份推介
  • 01473 環聯連訊
  • 0.530
  • 目標︰--
  • 00728 中國電信
  • 5.130
  • 目標︰$5.70
  • 09699 順豐同城
  • 14.780
  • 目標︰--
  • 01038 長江基建集團
  • 62.200
  • 目標︰$70.00
  • 00921 海信家電
  • 24.260
  • 目標︰$27.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 163.200
  • 09992 泡泡瑪特
  • 194.400
  • 02318 中國平安
  • 68.500
  • 02628 中國人壽
  • 32.980
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 482.600
報章貼士
  • 00753 中國國航
  • 7.570
  • 目標︰$8.30
  • 00837 譚木匠
  • 7.700
  • 目標︰--
  • 00525 廣深鐵路股份
  • 2.220
  • 目標︰$2.60
熱炒概念股
  • SaaS More
  • 02556 邁富時
  • 47.940
即時重點新聞

21/01/2026 17:21  國泰航空(00293)去年12月載客量升22%，香港快運增24%

21/01/2026 17:10  《盤後部署》外圍波動無阻140億北水入市護盤，潤地日均成交上升料有佳績

21/01/2026 16:19  據報新世界(00017)爭取6月底前出售資產以實現正現金流

21/01/2026 16:11  尾盤北水大舉流入托市，恒指全日升97點收報26585中斷四連跌

21/01/2026 15:07  《異動股》萬科升近半成，境內債展期一年方案獲持有人通過

21/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１３９億元，買盈富基金沽中移動

21/01/2026 08:44  【大行炒Ｄ乜】中銀國際降泡泡瑪特目標近三成，滙證削蔚來目標近四成

21/01/2026 16:35  《財資快訊》美電升報７﹒７９７１，一周拆息較上日微軟至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 英首相或下周訪華，拼多多被罰款10萬，北京GDP破5萬億新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

尾盤北水大舉流入托市，恒指全日升97點收報26585中斷四連跌新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

金價金股｜格陵蘭危機推升金價再創新高，吼金礦股或黃金ETF邊個先係避險之選？新文章
品味生活
生活
人氣文章

市場最熱點

GLOBAL Wednesday｜外圍政局動盪 倉位點急救？｜金價下關5000美元見？｜Netflix、Intel 業績拆解！新文章
人氣文章

陶冬天下．陶冬

高市早苗的「卓慧思時刻」新文章
人氣文章

搵食地圖

譚仔周年慶︱$30口水雞絲石斑片豆卷麻辣湯米線＋每月30號限定優惠＋六小碟小食＋茉香柚子茶新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

「世」界味覺之旅．Saii Lee

世界第一酒店中菜廳！沙松尖溫拌鮮桃仁、五十年老陳皮花膠羊頭蹄羹、九年東甲冬后大紅皮牛臉肉，星級陳皮風味
人氣文章

Lazy Girl Beauty Hacks．Jessica CC

實試Threads人氣日本ReFa心型梳+離子護理梳！除了外型滿分，性價比高嗎？
人氣文章

Beauty Feature

2026 最新啡棕調美甲：低調短指甲款、黑朱古力貓眼、琥珀暈染，盡顯知性溫柔魅力！
健康好人生 Health Channel
人氣文章
照顧者必學理財貼士，從「講錢傷感情」到「講金有智慧」 新文章
人氣文章
鼻病毒｜內地爆發傳播力強，無疫苗特效藥3類人高危
人氣文章
膽固醇 ｜ 少食肉點解膽固醇仍然超標？3大高膽固醇元兇，還肉類公道！ 2
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/01/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/01/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/01/2026 20:30
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事21/01/2026
神州經脈 | 英首相或下周訪華，拼多多被罰款10萬，北京GDP破5萬億
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

外圍經濟 | 避險情緒直線飆升，金價即將突破5000美元大關...

21/01/2026 10:56

貨幣攻略

特朗普玩殘歐洲盟友

20/01/2026 17:06

大國博弈

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區