體品股 | 安踏上季零售銷售數據轉差，遭大行降目標股價急插半成，體品股未屆吸納時？

安踏體育(02020)公布最新營運數據，去年第四季安踏品牌產品零售額錄得低單位數負增長，較第三季的低單位數正增長有所放緩，而FILA品牌產品零售額無論第四季及去年全年均錄得中單位數正增長。數據公布後，安踏遭多家大行下調目標價，股價今早（21日）急跌半成，其他體育用品股亦齊下挫，此前連日造好的李寧(02331)亦回吐4%，體品股未到吸納時候？

（截自安踏官網）

上季安踏品牌產品零售額錄低單位數負增長 FILA品牌錄中單位數正增長

安踏體育公布，去年第四季度安踏品牌產品之零售金額與2024年同期相比錄得低單位數的負增長；2025年全年，安踏品牌產品之零售金額與2024年相比錄得低單位數的正增長。

FILA品牌方面，第四季度之零售金額與2024年同期相比錄得中單位數的正增長；2025年全年，FILA品牌產品之零售金額與2024年相比錄得中單位數的正增長。

另外，2025年第四季度，所有其他品牌產品之零售金額與2024年同期相比錄得35%至40%的正增長；2025年全年，所有其他品牌產品之零售金額與2024年相比錄得45至50%的正增長。

美銀：上季零售銷售表現大致符預期 惟降目標價至102.5元

美銀發表研報指，安踏第四季零售銷售表現大致符合預期。安踏核心品牌第四季零售銷售錄得低單位數字跌幅，較第三季的低單位數字增長有所放緩；FILA品牌加速至中單位數字增長；其他品牌則維持35%至40%的強勁增長。管理層表示，第四季表現疲弱主要受消費者信心疲軟、天氣較暖和及農曆新年較遲等因素影響。

美銀預計，安踏可達到2025年的業績指引，惟下調2025至2026財年預測2%至3%，並將目標價下調5%至102.5港元，重申「買入」評級，因其獨特且經證實的多品牌零售運營能力。

中金：中高端品牌仍展現良好增長韌性 惟降目標價至110.91元

中金表示，安踏第四季度安踏品牌零售流水同比下滑低單位數，FILA品牌流水同增中單位數，其他品牌（不含2024年初後新增品牌）流水同增35%至40%。面對零售環境偏弱、天氣偏暖、行業競爭激烈以及節慶錯期等因素帶來的不利影響，集團中高端品牌展現出良好的增長韌性。展望2026年，公司以高質量增長、健康的庫存和折扣管理為先，1月初至17日整體達成內部預期。2026年有眾多賽事，管理層規劃繼續投資於品牌長期發展，短期營業利潤率或有一定壓力。

中金基本維持安踏2025年每股盈利預測4.71元，因品牌投入影響，下調2026年預測4.5%至5.03元，引入2027年預測5.45元，維持「跑贏行業」評級，目標價下調4%至110.91港元。

野村：今年銷售額料續面臨不確定因素 降目標價至116.3元

野村指，安踏上季在行業整體銷售疲軟的背景下，安踏主要品牌呈放緩跡象，惟FILA品牌銷售動力持續改善。去年全年計，安踏核心品牌與FILA分別達到低個位數百分比與中個位數百分比的銷售增長，符合公司預期。集團零售銷售按年錄雙位數增長，這在運動服飾行業中屬於相對滿意的增長水平。預測安踏2026財年的銷售額將繼續面臨不確定因素，主因在於運動服飾消費未能持續復甦，且行業競爭日益激烈。同時安踏管理層表示公司將於今年加大品牌投入。預測安踏2026財年經營溢利率將按年微降0.5個百分點，調整其2025至2027財年的銷售預測介乎-0.5%至0.9%，而盈測則介乎-1.8%至2.4%，並將目標價由117港元輕微下調至116.3港元，續予「買入」評級。

大和表示，雖然安踏管理層重申其2025年零售銷售額及經營利潤率指引，但公司去年第四季表現中有兩大關鍵失望因素。首先，期內安踏主品牌零售銷售額按年跌低單位數，是自2023年防疫政策結束後首次出現收縮；雖然跌幅不足1%，但仍反映趨勢出現轉變。其次，安踏管理層表明2026年將是「投資年」，相信集團經營利潤率將按年下降。該行將安踏2026年每股盈利預測下調5%，以反映市場推廣費用較高；短期估值重估的催化劑有限，上行潛力減弱，將評級由「買入」下調至「跑贏大市」，目標價由112港元降至95港元。

大摩：料安踏品牌今年恢復增長 予目標價128元

大摩稱，安踏去年第四季零售銷售按年下跌不足1%，主要受安踏童裝業務拖累，原因是今年農曆新年較遲及線上銷售放緩。全年增長符合低單位數字增長指引。而今年1月至今安踏銷售大致符合預期。雖然農曆新年銷售趨勢良好，但重點將放在冬季服裝庫存消化。對於2026年展望，該行預期安踏品牌將恢復增長，FILA將維持2025年增長勢頭，並加大產品及品牌投入。加上更多體育賽事，預計安踏及FILA品牌的營運利潤率今年將有所收縮。

大摩給予安踏「增持」評級，目標價128港元。該行認為，近期股價疲弱已反映安踏品牌第四季表現疲弱及併購執行的潛在不確定性。雖然2026年營運利潤率壓力的最新評論可能在短期增添負面情緒，但以2026年市盈率14至15倍的估值，加上良好的長期往績，應提供一定下行保護。

麥嘉嘉：行業競爭加劇兼消費疲弱 體品股不值博安踏料區間波動

永豐金證券(亞洲)金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉認為，安踏現價仍不算吸引，公司近期季度銷售明顯積弱，大家對其前景看得較審慎。當中FILA品牌零售額仍可維持中單位數正增長，其他品牌如DESCENTE及KOLON亦有三四成增長，而公司策略上有加快海外擴張，未來三年主要集中東南亞，相信會令其全球化布局及中高端品牌形象得以建立，雖見其盈利增速有些放緩，但市場對其品牌韌性及長期增長潛力仍屬正面。不過，公司的營運指標如庫存及折扣水平都屬中性，目前估值大概12倍市盈率，相比行業歷史中軸水平不算很貴，惟要留意現時整個運動服行業競爭加劇，以及消費疲弱，安踏線上增長亦放緩，且新品牌培育不及預期，仍只靠FILA品牌，會壓抑其估值修復步伐。

麥嘉嘉相信，安踏短期股價會受整個行業情緒及數據波動影響，對整個行業評價亦較為中性，其他體品股也不太建議吸納。若看資金流向，現時資金除揀科技股，另會揀高息或更傳統的防守股，而體品股並非很具防守性，安踏周息率也只有3厘，亦未必吸引到投資者作避險部署，料短期股價於70至80元區間波動上落為主。

安踏半日跌5.75%收報77.8元，成交16.85億元。其他體品股亦普遍下跌，李寧跌4%報20.62元，特步(01368)跌1.72%報5.14元，361度(01361)跌1.21%報5.71元，滔搏(06110)跌2.1%報2.8元。體育用品代工商申洲國際(02313)亦跌3.62%報61.2元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

