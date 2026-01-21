  • 會員
異動股 | 長建升近3%領漲防守股，關稅風險重燃VIX創兩個月新高

21/01/2026

異動股 | 長建升近3%領漲防守股，關稅風險重燃VIX創兩個月新高

 

 

　　長江基建集團(01038)現價升2.5%，報61.75元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅4%。該股成交約109萬股，涉資6699萬元。

 

　　市場聚焦美國總統特朗普對格陵蘭的野心，特朗普周二發圖再暗示有意吞併格陵蘭，在瑞士出席世界經濟論壇時再次不排除武力奪取格陵蘭，表明控制格陵蘭的目標「沒有回頭路」。早前特朗普表明如未能就格陵蘭事宜達成協議，將對歐洲諸國發動關稅戰，市場憂慮關稅戰風險重臨，美國VIX恐慌指數隔晚急飆逾6%，創兩個月新高。

 

　　港股避險情緒同樣升溫，傳統防守股受追捧；電能(00006)升1.8%，報57.85元；恒隆地產(00101)升2.4%，報9.36元；港鐵(00066)升1.5%，報32.24元。

 

　　金價飆破4800美元歷史新高，金股油股造好；紫金(02899)升1.4%，報40.54元；招金礦業(01818)升4%，報39.7元；紫金黃金國際(02259)升1.6%，報182.2元；中石油(00857)升2.1%，報8.38元；中海油(00883)升1.3%，報21.8元。

撰文：經濟通市場組

備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/01/2026 12:13
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/01/2026 12:13
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/01/2026 12:13
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/01/2026 11:56
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
