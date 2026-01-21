  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

港股 | 午市前瞻 | 股債雙殺危機重演或逼特朗普服軟 港股韜光養晦風險未算高

21/01/2026

　　環球市場火頭不絕，俗稱「恐慌指數」的VIX波動指數急升。港股今早連跌第五個交易日，恒指跌至接近20天線（約26323）位置有支持，半日收報26447，跌39點或0.1%，主板成交近1277億元。恒生中國企業指數報9070，跌24點或0.3%。恒生科技指數報5691，升8點或0.1%。

 

港股 | 午市前瞻 | 股債雙殺危機重演或逼特朗普服軟 港股韜光養晦風險未算高

（Shutterstock圖片）

 

曾永堅：美國越惹火越利資金流入港股

 

　　踏入2026年不足一個月，美國總統特朗普劍拔弩張，火速直搗委內瑞拉拘捕總統馬杜羅後，亦曾示意或有機會介入伊朗示威浪潮，隨即又極限施壓意圖侵佔格陵蘭，四處惹火頭。隔晚美股市場進一步震盪，VIX恐慌指數急升逾6%，美債連日遭拋售後十年期國債孳息率一度飆破4.3厘，隔晚美股大挫，納指標普重挫逾2%。

 

　　香港股票分析師協會副主席曾永堅向《經濟通通訊社》分析表示，特朗普今年以來高舉「MAGA」旗幟，以強硬作風鞏固美國在國際舞台政治實力。其中在委內瑞拉的雷厲風行贏得國內MAGA派別掌聲，原本特朗普打算在伊朗議題上再下一城，但在伊朗政府連番鎮壓示威過後，美國一直都未有出兵介入，間接證明美國在伊朗問題上衡量過後最終傾向維持按兵不動，避免風險加劇。

 

　　與此同時特朗普主導挑起對格陵蘭土地的野心，曾永堅認為特朗普是為避開伊朗爭議而轉移風向，自行推動格陵蘭爭議升溫，由此蓋過市場對伊朗的注意力，令美國可暫時從伊朗局勢退場。但歐洲反應激烈，在特朗普撥火推動下格陵蘭爭議開始出現過火跡象，以丹麥為首率先表明沽清美債令市場對美元資產信心下降，是隔晚美股大跌的最大原因。

 

　　雖然格陵蘭對美國大有戰略利益，包括地緣政治以及資源，但曾永堅預計，如市場因應特朗普在格陵蘭上的野心帶來的不確定性，而持續拋售美元資產，疊加丹麥沽清美債行動或引發歐洲國家齊心拋售美債從而對特朗普施壓，如美元資產拋售壓力不止，反而有可能逼使特朗普服軟讓步，以較體面的方式減輕對歐洲的施壓力度，將有可能重新穩定市場預期。由此一來，美元資產走勢將成為特朗普在格陵蘭議題上或進或退的重要參考。

 

　　如因奪取格陵蘭令美元資產受壓，曾永堅認為勢將令美國國內「MAGA粉」對特朗普支持下降，如特朗普要部署今年尾的中期選舉，必然要避免美元資產進一步下跌，從而爭取選票，故他大膽推斷特朗普必然要在格陵蘭議題上讓步。

 

　　針對港股方面，雖然隔晚美股因應地緣政治風險大跌，但港股相對呈現韌性，曾永堅認為中國在近日美國四處惹火期間一直維持中立，只要中國一直維持不介入美國對他國的爭端，將會支撐中港股市表現，避險資金反而傾向回流中國押注AI炒作及政策出台，總比在外憂慮地緣政治風險為好，故特朗普越惹火，反為有利資金回流中港。因此，他預期港股目前風險壓力不大，技術走勢上仍未有脫離上月中以來的上升通道，他認為只要恒指不跌穿上升通道底部26300，或以26000為較大支持水平，都仍然未改反覆向上走勢。

 

安踏市盈率將見底但仍難大升

 

　　安踏(02020)公布上季度安踏品牌產品零售額按年低單位數百分比倒退，去年全年則為低單位數增長。儘管FILA及其他旗下品牌上季及去年全年增長不俗，都未能支撐股價表現，半日安踏急插近6%為最差表現藍籌。曾永堅認為安踏自家品牌表現不佳實際上早有預期，為應對國內內捲，安踏早幾年起便已在FILA之外建立起海外品牌銷售戰線，如今FILA以外其他品牌去年零售按年大增約五成，已經起到紓緩國內市場倒退壓力之效，否則股價拋售壓力會更大。

 

　　曾永堅預計自家品牌零售額季度倒退對安踏股價影響只會短期，從現時預期市盈率跌至15倍左右對於市場會開始出現部署吸引力，憧憬其海外品牌零售增長將於年內持續，料現價約77元附近會開始有較強支持。不過他強調，雖然內地出力谷內需，但零售市道始終不濟，市場在安踏估值低時亦不會願意給予過高溢價，限制安踏反彈幅度。他預期當預期市盈率回升至16倍至17倍時股價便會受壓，即約86元附近便有機會受阻。

 

　　近日安踏正積極推進收購PUMA，但有傳PUMA控股股東不願意接受太低收購作價，令收購行動維持膠著。曾永堅分析指PUMA是安踏所面對難度最高的收購案，因為PUMA在全球的分布以及品牌價值都比起FILA更為優勝，PUMA股東心知這一點便不會願意賤賣，令安踏收購進程受阻。如此一來，如安踏志在必得必然需要付出更高溢價，但以高成本收購後亦會增加安踏股價拋售壓力。曾永堅認為，無論貴買PUMA還是放棄收購都會拖累股價表現，安踏已處於兩難局面，不過相較之下放棄收購可能是更好的選擇。

 

港股 | 午市前瞻 | 股債雙殺危機重演或逼特朗普服軟 港股韜光養晦風險未算高

安踏股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

 

撰文：經濟通通訊社市場組

【說說心理話】賽馬會友「伴」同盟計劃：提供免費上門照顧長者服務，讓照顧者唞唞氣！► 即睇

返回財經熱話

相關資料 - 

異動股

異動股

08331

倍搏集團

0.380

異動股

00328

愛高集團

3.990

異動股

01831

十方控股

0.530

更多財經熱話

延伸閱讀

緊貼市況
異動股
  • 08331 倍搏集團
  • 0.380
  • 00328 愛高集團
  • 3.990
  • 01831 十方控股
  • 0.530
  • 06055 中煙香港
  • 40.580
  • 02382 舜宇光學科技
  • 63.950
股份推介
  • 01473 環聯連訊
  • 0.530
  • 目標︰--
  • 00728 中國電信
  • 5.130
  • 目標︰$5.70
  • 09699 順豐同城
  • 14.780
  • 目標︰--
  • 01038 長江基建集團
  • 62.200
  • 目標︰$70.00
  • 00921 海信家電
  • 24.260
  • 目標︰$27.00
人氣股
  • 09988 阿里巴巴－Ｗ
  • 163.200
  • 09992 泡泡瑪特
  • 194.400
  • 02318 中國平安
  • 68.500
  • 02628 中國人壽
  • 32.980
  • 09961 攜程集團—Ｓ
  • 482.600
報章貼士
  • 00753 中國國航
  • 7.570
  • 目標︰$8.30
  • 00837 譚木匠
  • 7.700
  • 目標︰--
  • 00525 廣深鐵路股份
  • 2.220
  • 目標︰$2.60
熱炒概念股
  • SaaS More
  • 02556 邁富時
  • 47.940
即時重點新聞

21/01/2026 17:21  國泰航空(00293)去年12月載客量升22%，香港快運增24%

21/01/2026 17:10  《盤後部署》外圍波動無阻140億北水入市護盤，潤地日均成交上升料有佳績

21/01/2026 16:19  據報新世界(00017)爭取6月底前出售資產以實現正現金流

21/01/2026 16:11  尾盤北水大舉流入托市，恒指全日升97點收報26585中斷四連跌

21/01/2026 15:07  《異動股》萬科升近半成，境內債展期一年方案獲持有人通過

21/01/2026 17:39  【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１３９億元，買盈富基金沽中移動

21/01/2026 08:44  【大行炒Ｄ乜】中銀國際降泡泡瑪特目標近三成，滙證削蔚來目標近四成

21/01/2026 16:35  《財資快訊》美電升報７﹒７９７１，一周拆息較上日微軟至２﹒…

專題透視
人氣文章

新聞>中國故事

神州經脈 | 英首相或下周訪華，拼多多被罰款10萬，北京GDP破5萬億新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

尾盤北水大舉流入托市，恒指全日升97點收報26585中斷四連跌新文章
人氣文章

新聞>財經熱話

金價金股｜格陵蘭危機推升金價再創新高，吼金礦股或黃金ETF邊個先係避險之選？新文章
品味生活
生活
人氣文章

容我世說．張翠容

格陵蘭沒有例外，丹麥遭帝國野心反噬新文章
人氣文章

市場最熱點

GLOBAL Wednesday｜外圍政局動盪 倉位點急救？｜金價下關5000美元見？｜Netflix、Intel 業績拆解！新文章
人氣文章

娛樂

馬拉松2026｜74鄭則士獲周潤發特訓挑戰10K，病魔纏身積極減肥，76歲鮑起靜曾日本挑戰17K賽事新文章
DIVA CHANNEL
人氣文章

尋寶人．Wayne Hui

金球獎2026紅地毯手錶亮點：Jennifer Lawrence、Michael B. Jordan同戴古董錶！Vintage手錶將會是下一個潮流？
人氣文章

Yan Can Taste．Yan Chung

中環藍鰭吞拿魚專門店！傳統江戶前壽司手藝+直送豐洲鮮魚，親民高質奢華壽司體驗！
人氣文章

電影寓言．朱相楠

電影《鐵路夢影》: 死後仍有生命植根 新文章
健康好人生 Health Channel
人氣文章
冬日暖身補氣強筋首選牛肉｜哪些體質忌食？濕疹患者要戒牛嗎？真實醫案分享 新文章
人氣文章
勵志故事｜韓國男星消失6年坐輪椅現身，公開癱瘓原因轉型網紅再出發
人氣文章
無麩質素食譜：香煎薯仔漢堡 薯餅代麵包麩質過敏朋友必試新文章
備註： 本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/01/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/01/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/01/2026 20:30
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
放大顯示
精選影片
最新專題
More
人氣文章中國故事21/01/2026
神州經脈 | 英首相或下周訪華，拼多多被罰款10萬，北京GDP破5萬億
人氣文章
財經新聞
評論
專題
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

外圍經濟 | 避險情緒直線飆升，金價即將突破5000美元大關...

21/01/2026 10:56

貨幣攻略

特朗普玩殘歐洲盟友

20/01/2026 17:06

大國博弈

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51

關稅戰

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區