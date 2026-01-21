異動精選 | 安踏銷情走樣股民急撤，快手尾盤炒AI急升
21/01/2026
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
21/01/2026
獨家優惠【etnet x 環球海產】用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折。立即使用優惠代碼【ETN1WWS】，選購五星級酒店級海鮮► 立即瀏覽
更多財經熱話
2026-01-21
2026-01-21
2026-01-21
2026-01-21
2026-01-21
2026-01-21
2026-01-21
2026-01-21
2026-01-21
延伸閱讀
21/01/2026 17:21 國泰航空(00293)去年12月載客量升22%，香港快運增24%
21/01/2026 17:10 《盤後部署》外圍波動無阻140億北水入市護盤，潤地日均成交上升料有佳績
21/01/2026 16:19 據報新世界(00017)爭取6月底前出售資產以實現正現金流
21/01/2026 16:11 尾盤北水大舉流入托市，恒指全日升97點收報26585中斷四連跌
21/01/2026 15:07 《異動股》萬科升近半成，境內債展期一年方案獲持有人通過
21/01/2026 17:39 【北水炒Ｄ乜】淨流入超過１３９億元，買盈富基金沽中移動
21/01/2026 08:44 【大行炒Ｄ乜】中銀國際降泡泡瑪特目標近三成，滙證削蔚來目標近四成
21/01/2026 16:35 《財資快訊》美電升報７﹒７９７１，一周拆息較上日微軟至２﹒…
|備註：
|
本地指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/01/2026 18:00
中國指數之報價為即時更新，資料更新時間為 21/01/2026 16:29
期指之報價為即時更新，資料更新時間為 21/01/2026 20:30
緊貼市況之報價延遲最少15分鐘，資料更新時間為 21/01/2026 16:40
港股即時基本市場行情由香港交易所提供; 香港交易所指定免費發放即時基本市場行情的網站
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
生活N
IPON